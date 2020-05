Ispovest Malkolma Dilejnija: Sa Pešićem se nisam čuo od početka marta! Nije bila gluma niti predstava…

Malkolm Dilejni se danas iznenađujuće rastao sa Barselonom. Iako je preko društvenih mreža uveravao sve da su laži da napušta ekipu ovog leta, upravo se to dogodilo. Nekako se sve dogodilo brzo, a Dilejni je preko Eurohupsa imao želju da objasni šta se sve dogodilo i kako se oseća posle svega.

Dilejni je otkrio da nije uopšte dobio ponudu Barselone da produži ugovor, a onda je i pojasnio da je njegova odluka bila da se vrati u SAD kako bi bio blizu porodice, a tamo je mogao i da trenira.

Dalje, pričao je za Eurohups o tome kako ima samo dobre emocije prema klubu i navijačima, ali i da je očekivao da neko iz uprave popriča sa njim otvoreno o budućnosti u Barseloni.

Ovako, već se pisalo, najrealnije je trenutno da Dilejni završi u Olimpiji iz Milana sledeće sezone. Kako je došlo do raskida saradnje?

"Prvo, vidim kako navijači pričaju o tome šta sam govorio o ostanku u Barseloni, kako sam rekao da želim da ostanem u tom klubu na duže staze. Kada sam potpisao za Barselonu, nisam potpisao da igram tu godinu dana. Želim da to bude jasno. Igram zbog navijača, nije me briga ni za koga drugog, jer su me navijači zaista prihvatili, kao i bivši saigrači. Ova odluka je bila najbolja za mene”,

Kaže Amerikanac da sve ono što je pisao po Tviteru nije bilo lažno, već da je iskreno imao dobre emocije prema klubu i gradu.

"Odluku nisam napravio zbog Barselone, zbog nekog drugog kluba, već zbog sebe. Kada sam potpisao za Barsu pa sve do sada, pričao sam da volim taj grad. Barselona je bila grad gde sam mogao da vidim sebe do kraja karijere. Ne glumim, nije to bila predstava, osetio sam da Barselona može da bude moj dom".

Dodaje Dilejni da je prihvatio i manju ulogu u timu, ali da mu klub nije vratio to na pravi način.

"Tokom sezone, kada sam otišao u Barsu, nisam očekivao da budem superzvezda tima, hteo sam da budem tu i ispunim ulogu. Znao sam šta treba da radim, znao sam da treba da budem prioritet u ekipi, ali nisam izlazio i uzimao mnogo šuteva. Uloga u timu mi nije odgovarala, osetio sam da treba da budem starter. Osećao sam da treba da igram veću ulogu. Ertel nije igrao, Pengos nije igrao, a ja i dalje nisam bio starter. Bio sam jedini plejmejker u timu i nisam bio starter".

Naravno, novac je uvek tu negde u priči...

"Kada ljudi govore o novcu o novcu... žrtvovao sam se više od bilo koga u timu. Uzeo sam manje novca od onoga što bi normalno trebalo da uzmem u Barseloni. Imao sam manju ulogu. Igrao sam 22 minuta po utakmici, a otprilike sam imao toliku minutažu u NBA ligi. Žrtvovao sam se mnogo. Ako bi iko da me prozove sebičnim ili tako nešto, neka pogleda moju minutažu, koliko sam uzimao šuteva tokom utakmice. Nije bilo mesta za mene u sistemu, radilo se o timu. Osećao sam da zaslužujem produžetak ugovora i nikada nisam dobio ponudu. Barselona mi to nije ponudila. Moji agenti su im rekli da moramo o tome da razgovaramo jer postoji interes drugih timova".

Najveći problem je, kao što kaže, što mu klub nije dao ponudu.

"Čak i pre ove situacije sa virusom korona, osećao sam da treba da mi bude ponuđen produžetak ugovora. To mi je promenilo mentalitet jer sam davao sve za klub i nisam dobijao isto zauzvrat. Poštujem Barselonu, nemam ništa negativno da kažem o klubu. Sa svima sam razgovarao i uvek im rekao da želim da budem u klubu. Ovo je izvan moje moći, nisam dobio ponudu".

Kako je do rastanka došlo tako brzo?

"Pa, nije bilo brzo. O tome sam razgovarao sa agentima prethodnih sedmica. Nije u pitanju novac, nije bio biznis u pitanju, već moje zdravlje. Zato sam došao kući. Nisam želeo da budem sam u Barseloni dva meseca. Kada sam odlučio da se vratim, želeo sam da treniram. Imam teren kod kuće kao i teretanu. Više mesta. Nisam se vratio da budem na odmoru, to nije istina. Neki mediji su pisali da sam sa drugarima u Meksiku, a to je stara slika. Nisam napustio kuću otkako sam se vratio".

Objasnio je Dilejni da mu klub nije izašao u susret kada su zajednički online treninzi u pitanju (zbog vremenske zone), a i da nije imao kontakt sa Svetislavom Pešićem.

"Nisam pričao sa Pešićem od početka marta, verovatno od naše poslednje utakmice. Otkako sam stigao kući nisam ni sa kim razgovarao. Samo sam pričao sa timskim doktorom i kondicionim trenerom koji su me pitali da li je sve OK. Niko me iz kluba nije zvao. Osećao sam da je to pogrešno, posebno kada se igrač toliko žrtvuje. Svi kažu da su želeli da budem u Barseloni, a niko da proveri kako sam. Neko je trebalo da mi se obrati i kaže: ´Malkolme, želimo da ostaneš´. Čak iako mi ponude nešto što nije sjajno, ali bar nešto da su ponudili. Hteo bih da se zahvalim klubu, navijačima i trenerima. Imali smo zabavnu godinu i mislim da bismo osvojil i Evroligu i ACB ligu da se nisu zaustavile", rekao je Dilejni.