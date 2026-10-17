Janaj: Svi kažu da je Janakopulos lud, ali nije; Amerikanci, 10 milijardi i igramo zajedno

Nedelja, 12.00: (1,85) Panatinaikos (hendikep -22,5) Peristeri (1,85)

On se potom osvrnuo na susret sa Janakopulosom, sa kojim je proveo vreme pre utakmice, bili su zajedno i na ručku, a posebno zanimljive bile su njegove reči o majkama dvojice Dimitrisa, Janakopulosa i trenera Hapoela Itudisa.

"Gledamo se oči u oči. Želimo da košarka napreduje i da njome ne upravljaju Amerikanci koji ne razumeju njenu kulturu. Ali moramo da napredujemo i u poslovnom smislu. Zaista želim da mu zahvalim jer je bio veoma srdačan prema meni. Bila mi je velika čast što smo zajedno ručali. Zatim sam upoznao njegovu majku, koja bi zaista mogla da bude odličan generalni menadžer, jer ima ogromno iskustvo u košarci. Upoznao sam i majku Dimitrisa Itudisa i zahvalio joj što je devet meseci u stomaku nosila ovog čoveka".

Jedna od tema bila je i budućnost Evrolige, odnosno mogućnost da pojedini klubovi dobiju dugoročne licence. Janaj smatra da Hapoel ima ozbiljne izglede, zajedno sa još dva nova evroligaška projekta, a dotakao se i interesovanja Amerikanaca za evropsku košarku.

"U ovom trenutku favoriti za dobijanje franšiza su Hapoel, Pariz i Dubai. Imaju budžete i igraju u konkurentnim ligama. Imamo dobre šanse da napravimo prvi korak. Vrlo dobro znam da želim da doprinesemo Evroligi, da je posmatramo kao posao, da delujemo brzo i budemo odlučni. Amerikanci moraju da iznesu ponudu koju ne možemo da odbijemo. Deset milijardi dolara i zajedno smo, ali oni to neće uraditi".