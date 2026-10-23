Jedna lopta, mnogo ruku – nekad slatke muke, a nekad...

Jedna lopta, mnogo ruku. Veliki problem 'mali milion' ekipa od trenutka kada se ozbiljna košarka igra pa sve do ovog današnjeg modernog doba, gde tek to treba da se namesti da bude savršeno. Ko je pronašao kako da taj 'problem' reši, da niveliše, da sve to bude kako treba, taj ne samo da je ulazio u plej-of i bio konkurent, nego je taj bio i šampion. Bilo koje lige, bilo kog kupa, bilo kog takmičenja. Naravno, retko je to ko mogao da posloži, a deluje sada da bi taj teret mogao da padne na leđa Ibonu Navaru , jer videli smo kako se večiti derbi završio.

Crvena zvezda se konsolidovala i počela da igra dobru košarku protiv Partizan Mozzart Beta tek negde na šest i po, sedam minuta do kraja. Da kažemo negde na pet i po minuta do kraja osnovnog dela konkretno jer je tada Džordan Nvora uzeo loptu i to je bio "one shake" za početak. Dve trojke, jedan težak pogodak i sa osam vezanih poena svojih za Crvenu zvezdu, vraća ekipu na kolosek. Zatim je usledio "two shake", jer je Džered Batler preuzeo odgovornost, štafetu takoreći od nigerijsko-američkog košarkaša, i sa dva pogotka doneo izjednačenje. Kada se pogleda da više od minut i po posle toga nije pao nijedan koš, u neku ruku može da se kaže i produžetak.

E, tu je sada problem. Od trenutka kada je Nvora dao osam poena, neko drugi je uzeo da šutira, dok je on bio u ritmu. Dobro, uzeo je Batler i ubacio je četiri bitna poena, to je odlično. Međutim, od ta četiri poena, više Batler nije šutirao u poslednje minutu. Hteo je Nvora da bude junak, pa Kris Džons, koji se dugo, dugo hladio od šutiranja na koš - a i on je bio inicijator povratka crveno-belih - i nekako dođoše svi preko reda i ništa.

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U produžetku opet – svi pomalo. Džons je hteo, hteo je Batler, hteo je Nvora, opet svi po jednom, svi po jedan "shake". Dolazimo do ključne situacije, gde je Džons doneo i četiri poena viška, a onda je moralo da se vadi u poslednjem napadu, da se gađa za novi produžetak. Pogađate, ako niste gledali, lopta nije išla Krisu Džonsu.

Nvora se ohladio, Batler nije dao nijedan poen u produžetku, Kris Džons je bio sa strane, pa ko će da šutne u poslednjem napadu? Navaro kaže, Džered Batler, to je bila logika.

"Hteli smo da kreiramo poziciju za Batlera, bez obzira što je imao slabije veče. Ustao je sa klupe, bio je svež i mislili smo da je on taj. Odigrali smo akciju da mu Kremer postavi lažni blok, ali nismo je dobro igrali", rekao je na konferenciji za medije posle meča.

Poslednji "shake" je išao za njega, a ne za igrača koji je dao poslednje poene iz igre za Crvenu zvezdu i koji je bio najbolji na meču. Inače, igrač koji je rešio utakmicu u Francuskoj protiv Asvela pogotkom za pobedu. Dobro, pokušao je i ovde, ali ga je blokirao Kevarijus Hejs.

Znači onda nema nekoga kome ide lopta uvek u ruke kada se lomi, nego se odlučuje u trenutku, ovog puta očigledno loše. Ne treba zameriti Ibonu Navaru naravno na ideji, trener uvek najbolje zna, ali...

Možda je sad pogrešio.

EVROLIGA - 7. kolo

Sreda:

Hapoel Tel Aviv - Virtus 90:81

/Ledej 22 - Alston 12/

Četvrtak:

Anadolu Efes - Bešiktaš 89:80

/Pejn 22 - Omoruji 16/

Bajern Minhen - Dubai 91:107

/Vašington 17 - Kabengele 24/

Makabi - Real Madrid 99:113

/Klark 20 – Kampaco 21/

Panatinaikos - Baskonia 85:79

/Lesor 20 - Hejs 18/

Olimpija Milano - Barselona 81:89

/Barnel 15 – Panter 17/

Partizan Mozzart Bet - Crvena zvezda 85:82 (75:75), posle produžetka

/Džons 26 - Džons 22/

Petak:

19.00: (1,17) Žalgiris (20,0) Asvel Lion (6,00)

20.15: (1,50) Olimpijakos (16,0) Fenerbahče (3,00)

20.45: (2,65) Pariz (16,0) Valensija (1,60)

*** Kvote su podložne promenama