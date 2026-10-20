Još malo Mesine: Ne mogu da zamislim da NBA želi da kolonizuje Evroligu, verujem u dogovor

Četvrtak, 01.00: (1,70) Orlando (15,0) Atlanta (2,40)

Koga vidite na vrhu liste favorita u novoj NBA sezoni?

"Poslednjih godina, sa sezonama od po 90 utakmica, nisam imao mnogo vremena da pratim dešavanja... Ali ponovo krećemo od Oklahome Siti, koja je svakako u vrhu, a tu su, naravno, i San Antonio Sparsi, jer je poraz u finalu razočaranje, ali istovremeno i neverovatna motivacija, posebno kada znate da ste iza sebe imali izvanrednu sezonu. Mnogo se govori o Majamiju zbog dolaska Adetokunba i veoma me zanima kako će se igrač sa tako specifičnim karakteristikama uklopiti u sistem. Ipak, garancija da će se to dogoditi u ne tako dalekoj budućnosti jeste Spolstra, neverovatan trener koji se prilagođavao različitim sastavima, neprestano menjajući način igre. U Njujorku će biti zanimljivo videti da li će zavladati mentalitet 'poslednjeg plesa', s obzirom na to da predstoji donošenje brojnih važnih odluka u vezi sa ugovorima. Boston je Boston, u Torontu je Kavaj. Novost je to što su se timovi iz Istočne konferencije značajno pojačali".

Sa Kvinom Snajderom, čiji je danas savetnik, veže ga prijateljstvo još iz vremena kada su zajedno radili u Lejkersima, a strateg Atlante Hoks je svojevremeno bio njegov pomoćnik u CSKA.

"Ovog leta znao je u kakvoj sam situaciji i pozvao me da donesem drugačiju perspektivu, zasnovanu na aktuelnim trendovima u evropskoj košarci".

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Šta ta uloga savetnika?

"Prisustvujem svim sastancima pre utakmica i treninzima, razgovaram sa glavnim trenerom i njegovim pomoćnicima, a povremeno i sa generalnim menadžerom Onsijem Salehom, ako prate nekog igrača kojeg sam možda imao priliku da gledam. Snajder me je takođe zamolio da, kad god mogu, pogledam i nekoliko utakmica Razvojne lige".

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U Sjedinjenim Američkim Državama boraviće u periodima od po tri nedelje, a već je isplanirao pet takvih odlazaka. Ipak, držeći tokom leta trenerske seminare širom Evrope, shvatio je šta želi da bude kada poraste – ponovo trener.

"Bio bih srećan kada bih dobio ponudu koja se uklapa u moju viziju. Nije presudan nivo ekipe ili takmičenja, već ljudi sa kojima radim, kao i usklađenost potencijala i očekivanja. Upravo je to nešto sa čim se danas suočava većina klubova".