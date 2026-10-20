Još malo Mesine: Ne mogu da zamislim da NBA želi da kolonizuje Evroligu, verujem u dogovor
Vreme čitanja: 4min | uto. 20.10.26. | 08:54
"Bio bih srećan kada bih dobio ponudu koja se uklapa u moju viziju. Nije presudan nivo ekipe ili takmičenja, već ljudi sa kojima radim, kao i usklađenost potencijala i očekivanja"
Posle velikog intervjua za Skweek, Etore Mesina govorio je i za italijanski list Gazeta delo Sport uoči početka nove NBA sezone. Rekao je da se i dalje nada dogovoru NBA i Evrolige oko saradnje i stvaranja još jačeg klupskog takmičenja na ovoj strani Atlantika, otkrio kakav posao obavlja u Atlanti gde je savetnik trenera Kvina Snajdera, ko su favoriti u NBA ligi, ali i da li i dalje želi da bude košarkaški trener...
Mesina se oduvek zalagao za dogovor između NBA lige i Evrolige. A, kako danas procenjuje mogućnost da do dogovora dođe?
"Pošto je predlog NBA lige odbijen, neko mora da napravi prvi korak. Nadam se da u poverljivim razgovorima između čelnih ljudi postoji spremnost da jedni drugima pruže ruku i pronađu rešenje za koje i dalje verujem da je najbolje. Ne mogu da zamislim da NBA želi da kolonizuje Evroligu. Obe strane imaju veliko samopouzdanje i veru u sopstvene sposobnosti, potkrepljenu rezultatima, ali udruživanje njihovog znanja i iskustva moglo bi da predstavlja jedinstvenu priliku za evropsku košarku. Nadam se da postoje volja i sposobnost da se u tome uspe", rekao je Mesina u razgovoru za milansku Gazetu.
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Četvrtak, 01.00: (1,70) Orlando (15,0) Atlanta (2,40)
Koga vidite na vrhu liste favorita u novoj NBA sezoni?
"Poslednjih godina, sa sezonama od po 90 utakmica, nisam imao mnogo vremena da pratim dešavanja... Ali ponovo krećemo od Oklahome Siti, koja je svakako u vrhu, a tu su, naravno, i San Antonio Sparsi, jer je poraz u finalu razočaranje, ali istovremeno i neverovatna motivacija, posebno kada znate da ste iza sebe imali izvanrednu sezonu. Mnogo se govori o Majamiju zbog dolaska Adetokunba i veoma me zanima kako će se igrač sa tako specifičnim karakteristikama uklopiti u sistem. Ipak, garancija da će se to dogoditi u ne tako dalekoj budućnosti jeste Spolstra, neverovatan trener koji se prilagođavao različitim sastavima, neprestano menjajući način igre. U Njujorku će biti zanimljivo videti da li će zavladati mentalitet 'poslednjeg plesa', s obzirom na to da predstoji donošenje brojnih važnih odluka u vezi sa ugovorima. Boston je Boston, u Torontu je Kavaj. Novost je to što su se timovi iz Istočne konferencije značajno pojačali".
Sa Kvinom Snajderom, čiji je danas savetnik, veže ga prijateljstvo još iz vremena kada su zajedno radili u Lejkersima, a strateg Atlante Hoks je svojevremeno bio njegov pomoćnik u CSKA.
"Ovog leta znao je u kakvoj sam situaciji i pozvao me da donesem drugačiju perspektivu, zasnovanu na aktuelnim trendovima u evropskoj košarci".
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Šta ta uloga savetnika?
"Prisustvujem svim sastancima pre utakmica i treninzima, razgovaram sa glavnim trenerom i njegovim pomoćnicima, a povremeno i sa generalnim menadžerom Onsijem Salehom, ako prate nekog igrača kojeg sam možda imao priliku da gledam. Snajder me je takođe zamolio da, kad god mogu, pogledam i nekoliko utakmica Razvojne lige".
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U Sjedinjenim Američkim Državama boraviće u periodima od po tri nedelje, a već je isplanirao pet takvih odlazaka. Ipak, držeći tokom leta trenerske seminare širom Evrope, shvatio je šta želi da bude kada poraste – ponovo trener.
"Bio bih srećan kada bih dobio ponudu koja se uklapa u moju viziju. Nije presudan nivo ekipe ili takmičenja, već ljudi sa kojima radim, kao i usklađenost potencijala i očekivanja. Upravo je to nešto sa čim se danas suočava većina klubova".
A, kakvu je NBA ligu zatekao po povratku?
"Dolazim iz Evrolige koja je napravila ogroman napredak kada su u pitanju infrastruktura, stručni štabovi, širina igračkog kadra i fizički oporavak, kako bi odgovorila na sve zahtevniji raspored. Po povratku u NBA zatekao sam još brojnije stručne štabove, izuzetno efikasne u oblasti fizičke pripreme, ali i jednu novinu – snažnu povezanost sa stručnjacima za analitiku. Njihovo znanje se ne koristi samo za procenu igrača u saradnji sa generalnim menadžerima, već i za donošenje taktičkih i strateških odluka o načinu igre, kombinacijama igrača na parketu i efikasnosti startnih petorki. Drugim rečima, ti stručnjaci su u neposrednom kontaktu sa trenerskim štabom".
NBA LIGA - POČETAK
Utorak
21.00: (2,10) Detroit (15,0) Boston (1,90)
Sreda
01.00: (1,60) Njujork (16,0) Filadelfija (2,65)
03.30: (1,70) San Antonio (15,0) Oklahoma (2,40)
Četvrtak
01.00: (1,50) Vašington (16,0) Milvoki Baks (3,00)
01.00: (1,70) Orlando (15,0) Atlanta (2,40)
01.30: (1,25) Toronto (17,0) Čikago (4,70)
01.30: (1,90) Majami (15,0) Minesota (2,10)
01.30: (2,10) Bruklin (15,0) Šarlot (1,90)
02.00: (2,60) Nju Orleans (16,0) Indijana (1,60)
02.00: (1,90) Memfis (15,0) Juta (2,10)
02.30: (1,30) Hjuston (17,0) Dalas (4,10)
04.00: (1,35) LA Lejkers (16,0) Golden Stejt (3,70)
04.00: (1,60) Portland (16,0) Finiks (2,65)
04.30: (1,60) LA Klipers (16,0) Sakramento (2,65)
*** Kvote su podložne promenama