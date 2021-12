Jovanovićeva Cibona borbena, Budućnost bolja: Rid se vratio i podigao kvalitet

Jeste mlada i neiskusna, ali Cibona Vladimira Jovanovića ponovo je skupo prodala kožu favorizovanom rivalu. Zagrebački sastav ubeležio je treći uzastopni poraz u nimalo prijatnoj seriji teških utakmica. Posle FMP i Crvene zvezde dobro se borila i protiv Budućnosti, ali je na kraju sastav iz Podgorice ipak odneo osmu ligašku pobedu - 80:73 (18:15, 22:17, 19:20, 21:21).

Pred Jovanovićevim timom do kraja kalendarske godine su još gostovanje Igokei, pa Cedevita Olimpija u Domu Dražena Petrovića, mada ni posle toga neće biti lako jer dolaze bitni dueli sa Mornarom i Megom Mozzart... Videćemo da li će i te, kao što je i ovu protiv Budućnosti, Cibona igrati bez svog kapitena, supertalentovanog Roka Prkačina čiji se izostanak i te kako osetio na parketu. Ali, ako neko zna kako je to kada se igra ne bez jednog, nego bez gotovo pola svlačionice, onda je to Budućnost!

Podgoričani su prethodne dve utakmice odigrali sa svega osam igrača u rotaciji jer su izostajali Vili Rid, Petar Popović, Igor Drobnjak, te odsutni Danilo Nikolić i odbegli Džejkob Vajli. Večeras je situacija bila nešto bolja pošto je Rid počeo da trenira i vratio se u postavu, a debitovao je i litvanski košarkaš Donatas Tarolis, pa je opterećenje na one koji su izneli prethodni period bilo nešto manje.

Izbor urednika

Džikićevoj ekipi jako je prijao Ridov povratak je ne samo što je centarska linija bila pojačana, već je ponajbolji igrač Budućnosti bio jako raspoložen za igru. Mučio je Cibonine centre i koristio respektabilne atletske sposobnosti da pohvata sve lopte u fazi napada i zakucava loptu u obruč kako je želeo. Odigrao je verovatno nešto više minuta nego što je to Aleksandar Džikić sigurno želeo, skoro 24, ali je bio maksimalno koristan – 16 poena, osam skokova i indeks korisnosti 21!

Najefikasniji igrač kod gostiju bio je Džastin Kobs sa 18 poena, uz četiri asistencije, dok su iz drugog plana delovali Marko Jagodić Kuridža sa 14 poena, pet skokokva i tri asistencije, te Vladimir Micov sa još 10 poena. Kod domaćina Nejt Rivers je upisao 14, Danko Branković 13, a Krešimir Radovčić 12 poena. Ciboni jeste nedostajao Prkačin, a uz to su bili neutralisani Lovro Gnjidić i Amar Gegić koji su ostali na osam, odnosno šest poena. I pored većeg opterećenja, Budućnost je odigrala kvalitetnu odbranu na njima i diktirala tempo utakmice.

Već u drugoj četvrtini razlika je bila na maksimalnih 15 poena u korist Budućnosti, Cibona je nekoliko puta prilazila na jednocifreni minus, ali su Džikićevi izabranici na iskustvo držali kontrolu utakmice do kraja i sprečili eventualnu neizvesnu završnicu.

ABA LIGA - 12. kolo

Petak

Borac - FMP 77:80

/Marinković 17 - Nevels 23/

Subota

Krka - Crvena zvezda 70:71

/Stipčević 16 - Davidovac 19/

Partizan - Cedevita Olimpija 89:96

/Ledej 17 - Blažič 19/

Studentski centar - Igokea 93:90

/Kamenjaš 26 - Starks 20/

Nedelja

Mega Mozzart - Split 78:65

/Jović 25 - Vuko 17/

Cibona - Budućnost 73:80

/Rivers 14 - Kobs 18/

21.00: (1,85) Zadar (14,0) Mornar (2,05)

*** Kvote su podložne promenama