Nekako i skor od 13 pobeda i 13 poraza poručuje da je ovo bila nesrećna sezona Partizana. Marfijev zakon “zajahao” je crno-bele od prve utakmice protiv Huventuda i držao ga je kroz celu sezonu. Upravo tako - sve što je moglo da pođe po zlu, pošlo je po zlu. Partizan je pre svega kvalitetom, lošim odlukama i lošijim partijama pokvario sezonu. I posle nije bilo “nazad”.

Od dozvoljenog preokreta protiv Huventuda, preko poraza od Borca kod kuće, sezona nije ni krenula, a već je dobila primesu negativnosti. Iako je veliki procenat tima ostao isti u odnosu na uspešnu sezonu ranije (nesrećno okončanu virusom korona), nekako se činilo da tu ne nešto štima posle odlazaka Andree Trinkijerija i Korija Voldena. I to se i ispostavilo kao tačno.

Počeli su da se nižu i porazi na jednu loptu kao u prvom večitom derbiju kada je Kodi Miler Mekintajer promašio šut za trijumf, a sa druge strane Danilo Nikolić ubacio trojku za pobedu Budućnosti u poslednjim sekundama utakmice u Beogradu.

Na to se nadovezala i povreda Ognjena Jaramaza, pa Vila Mozlija, dešavali su se porazi kao oni pomalo i sramotni od Burga i posebno Krke. Iz kluba su otišli Brajan Angola, Stefan Janković, Nemanja Gordić i Kodi Miler Mekintajer, a stigao je Džoš Perkins. Četvorka se tražila do poslednjeg momenta, ali na kraju nije bilo ništa od nje.

Partizan je menjao trenere, umesto Vlada Šćepanovića na jednoj utakmici sedeo je Milivoje Lazić, pa je potom ustoličen Sašo Filipovski. On je na kratko uspeo da trgne ekipu i sa tim trzajem da je odvede u TOP 16 fazu Evrokupa, ali to je bilo sve. Kasnije su crno-beli došli u situaciju da mogu u četvrtfinale, a onda je par dana pred meč sa Metropolitanom smenjen trener, a seo je na klupu Aleksandar Matović.

Dotadašnji asistent nije uspeo da napravi podvig u Ljubljani, ali jeste uspeo da poveže nekoliko pobeda i spasi Partizan muke i razmišljanja o opstanku. Time je odradio najveći posao, jer bi crno-belima bilo ispod renomea kluba da se bore za izbegavanje baraža.

Jasno je i gledajući sa strane da je Partizan pravio organizacione propuste, odnosno propuste u sportskom sektoru, pa je i Nikola Lončar morao da napusti funkciju sportskog direktora. Partizan je promenio mnogo toga u ovoj čudnoj sezoni koja bi pre svega trebalo da mu služi kao primer kako ne treba raditi ubuduće.

Gledajući unazad, ona se može svrstati u jednu od tri najlošije Partizanove otkad se igra ABA liga. Ako posmatramo učinak u regularnom delu, gora je bila samo sezona 2015/2016 kada je Partizan bio na negativnom skoru 12-14. Posle toga navijači se ne baš tako rado sećaju sezone 2017/2018 i skora 11-11. Ovih sada 13-13 upadaju u tu kategoriju “za zaborav”.

Kada je sama pozicija u pitanju, crno-beli nikada nisu bili lošije rangirani na tabeli nego što će biti ovoga puta na sedmom mestu. Sve to govori da je Partizan od oblaka prošle sezone, pao u prašinu. I to sa brojnim igračima koji su igrali i prošle sezone.

PARTIZANOV UČINAK U ABA LIGI KROZ ISTORIJU

Sezona 2020/2021: 7. mesto, bez plej-ofa /skor 13-13/

Sezona 2019/2020: 1. mesto pred plej-of (nije odigrano do kraja) /skor 17-4/

Sezona 2018/2019: 4. mesto pred plej-of, potom poraz od Crvene zvezde u polufinalu /skor 14-8/

Sezona 2017/2018: 5. mesto, bez plej-ofa /skor 11-11/

Sezona 2016/2017: 3. mesto pred plej-of, potom poraz od Cedevite u polufinalu /skor 19-7/

Sezona 2015/2016: 5. mesto, bez plej-ofa /skor 12-14/

Sezona 2014/2015: 4. mesto pred plej-of, pa poraz od Crvene zvezde u polufinalu /skor 18-8/

Sezona 2013/2014: 3. mesto u regularnom delu, pa poraz od Cedevite u polufinalu /skor 18-8/

Sezona 2012/2013: 4. mesto u ligaškom delu, potom prvo mesto i pobeda u finalu nad Zvezdom /skor 16-10/

Sezona 2011/2012: 3. mesto u ligaškom delu, zatim poraz od Cedevite u polufinalu /skor 19-7/

Sezona 2010/2011: 1. mesto posle ligaškog dela, prvo mesto na kraju /skor 18-8/

Sezona 2009/2010: 2. mesto posle ligaškog dela, prvo mesto na kraju /skor 20-6/

Sezona 2008/2009: 1. mesto posle ligaškog dela, prvo mesto na kraju /skor 23-3/

Sezona 2007/2008: 1. mesto posle ligaškog dela, prvo mesto na kraju /skor 24-2/

Sezona 2006/2007: 3. mesto posle ligaškog dela, prvo mesto na kraju /skor 20-6/

Sezona 2005/2006: 1. mesto posle ligaškog dela, drugo mesto na kraju /skor 20-6/

Sezona 2004/2005: 2. mesto posle ligaškog dela, drugo mesto na kraju /skor 20-10/

Šta sada čeka Partizan?

Pre svega, Partizan će se okrenuti Superligi, da završi ovu sezonu što je moguće pozitivnije. O tome je govorio i trener Aleksandar Matović posle pobede nad Splitom.

"Postoji mnogo stvari na kojima je potrebno raditi, samo je pitanje kako to možemo da uigramo s obzirom da nećemo imati takmičarske utakmice, već trening mečeve. Praktično ćemo iz pripremnog perioda ući u fazu plej-ofa Superlige. Igrači će dobiti slobodna tri dana i posle toga krećemo sa pripremama, kao da smo u avgustu", poručio je Matović i objasnio pomalo neobičnu situaciju za njega i njegove igrače.

Crno-beli bi eventualnim osvajanjem šampionske krune barem malo zalečili rane, ali treba reći i da taj trofej osim trofeja ne donosi nikakav prohod u Evropu.

Koji su sledeći koraci?

Jasno su ljudi iz vrha kluba naveli da je vreme je da Partizan okrene novi list i to na čelu sa Zoranom Savićem koji je postavljen za novog sportskog direktora.

On će imati za zadatak da skroji ekipu za sledeću sezonu, a plus crno-belima je što su doveli sportskog direktora pre završetka ove tmurne sezone kako bi svojim znanjem i iskustvom posedovao i dovoljno vremena da postavi stvari po svojoj meri. Najavljeno je i da će crno-beli dobiti trogodišnju licencu Evrokupa, pa je to pored dolaska Savića najbolja vest po crno-bele ove sezone.

Pominjalo se i veće forsiranje domaćih igrača ubuduće, manje stranaca, više mladih igrača, a leto pred nama daće odgovore kako će Partizan izgledati sledeće sezone.