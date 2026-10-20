Zvezda čeka Koloka, sigurno bez njega u derbiju

Najosetljivija pozicija u timu crveno-belih "rešena" je tokom vikenda potpisivanjem kamerunskog centra sa NBA iskustvom Kristijana Koloka, ali će i Ibon Navaro i Zvezdina publika na njega i njegov debi morati još malo da sačekaju.

Igrač koji je nakon studiranja na Arizoni prethodne četiri godine proveo u NBA ligi sa povremenim boravcima u Dži ligi, igračku karijeru u Evropi, odnosno u Crvenoj zvezdi započeće najverovatnije sledećeg vikenda protiv Igokee u Laktašima, u meču četvrtog kola ABA lige.