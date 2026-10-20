Zvezda čeka Koloka, sigurno bez njega u derbiju
Vreme čitanja: 2min | uto. 20.10.26. | 11:21
Potpisivanjem kamerunskg centra Zvezda je ojačala reket, ali će u derbi ipak ići sa jednom klasičnom "peticom"
Najosetljivija pozicija u timu crveno-belih "rešena" je tokom vikenda potpisivanjem kamerunskog centra sa NBA iskustvom Kristijana Koloka, ali će i Ibon Navaro i Zvezdina publika na njega i njegov debi morati još malo da sačekaju.
Igrač koji je nakon studiranja na Arizoni prethodne četiri godine proveo u NBA ligi sa povremenim boravcima u Dži ligi, igračku karijeru u Evropi, odnosno u Crvenoj zvezdi započeće najverovatnije sledećeg vikenda protiv Igokee u Laktašima, u meču četvrtog kola ABA lige.
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Četvrtak, 20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (15,0) Crvena zvezda (2,25)
S obzirom da se Kolokov dolazak u Beograd očekuje u toku nedelje, on sigurno neće biti u sastavu ekipe za predstojeći evroligaški večiti derbi, koji je na programu u četvrtak od 20:45 u Beogradskoj areni. To znači da će se Navaro na centarskoj poziciji osloniti na oporavljenog Ebuku Izundua - odigrao 15 minuta u Novom Mestu u nedelju - i univerzalnog vojnika Semija Odželeja.
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Kristijan Koloko (26, 211cm) bi nakon dolaska prvo trebalo da odradi obavezne lekarske preglede, a potom da se postepeno uvodi u sistem koji je za njega i njegovo prethodno košarkaško iskustvo potpuno nov, te će trebati i vremena i strpljenja, a to na ovim prostorima nikada nije u suficitu.
Ono što Zvezdina publika može očekivati od Koloka kada i de facto postane deo rotacije je izuzetna zaštita obruča i kontrola skoka, kao i mogućnost da gotovo sve preuzme u odbrani i bude neka vrsta defanzivnog korektora, nešto poput onoga što je Zvezda u prethodnim sezonama imala sa (zdravim) Džoelom Bolombojem. A što se napada tiče, neka se spreme obruči...
EVROLIGA - 7. kolo
Sreda:
18.00: (1,25) Hapoel Tel Aviv (17,0) Virtus Bolonja (4,70)
Četvrtak:
19.30: (1,60) Anadolu Efes (16,0) Bešiktaš (2,65)
20.00: (2,65) Bajern Minhen (16,0) Dubai (1,60)
20.05: (3,20) Makabi Tel Aviv (16,0) Real Madrid (1,45)
20.15: (1,05) Panatinaikos (27,0) Baskonija (11,0)
20.30: (1,60) Olimpija Milano (16,0) Barselona (2,65)
20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (15,0) Crvena zvezda (2,25)
Petak:
19.00: (1,17) Žalgiris (20,0) Asvel Lion (6,00)
20.15: (1,50) Olimpijakos (16,0) Fenerbahče (3,00)
20.45: (2,65) Pariz (16,0) Valensija (1,60)
*** Kvote su podložne promenama