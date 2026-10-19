Kako je Kem Pejn za dva sata od Bešiktaša izabrao Efes

Četvrtrak, 19.30: (1,60) Anadolu Efes (16,0) Bešiktaš (2,65)

Nešto ranije, dobio je poziv iz Bešiktaša...

”Bukvalno malo pre nego što se Džejms povredio dobio sam poziv drugog evroligaškog tima. Našao sam se u ludoj situaciji zbog svega što se desilo i kako sam završio ovde. Bio sam jako blizu da potpišem za Bešiktaš. Bio sam baš blizu, a onda se Majk povredio. Dva sata kasnije, dobio sam poziv koji me je naveo da se predomislim i izaberem Efes”.

Dušan Alimpijević je na kraju dobio veliko pojačanje u liku Lonija Vokera, koga je Denver otpustio sa trening kampa.

”Dobar je to potpis za Bešiktaš. Nadam se da će dobro proći u novom timu. Znam da je bio sa Nagetsima i da je pokušavao da dobije ugovor, nadam se da će biti spreman da igra dobru košarku. Znam da će uraditi dobre stvari. Čestitam mu na potpisu”.

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A, koliko je Pejn bio blizu ostanka u NBA? Sakramento ga je doveo na probu u avgustu...

”Nije se ništa desilo. Znao sam generalnog menadžera Skota Perija, on je znao neke igrače koje je gledao, poput Elfrida Pejtona. Oni su sarađivali ranije, tako da je to verovatno i bio bolje rešenje za njih. Ja sam bio van lige i dobio sam šansu da se vratim”, priča 32-godišnji šuter i nastavlja:

”Sa Sakramentom sam trenirao i čekao sam (da vidim šta će se desiti). Nisam baš imao čvrstu ponudu, tako da sam bio slobodan igrač koji čeka šansu. I čekao sam do početka trening kampa. Prošle godine sam čekao baš dugo, ove godine sam rekao sebi da, kada trening kamp počne, saslušam i druge ponude”.