Kako je Kem Pejn za dva sata od Bešiktaša izabrao Efes
Vreme čitanja: 3min | pon. 19.10.26. | 16:25
Američki bek praktično imao dogovor sa jednim timom iz Istanbula, pa otišao u drugi
Povratak Kamerona Pejna u evropsku košarku možda jeste iznenađenje za širu košarkašku javnost, međutim kako tokom leta nije uspeo da pronađe NBA angažman, odlazak u Anadolu Efes bio je pun pogodak za tim koji je ostao bez Majka Džejmsa i nekadašnjeg pleja Partizan Mozzart Beta.
Međutim, da li ste znali da su bukvalno dva sata delila Pejna od toga da završi u komšiluku, tačnije drugom delu Istanbula - Bešiktašu? To je iskusni skorer iz Tenesija otkrio u razgovoru za BasketNews.
“Bio sam u Hjustonu i trenirao sam, nisam radio ništa specijalno, samo sam pokušavao da ostanem u formi, za trenutak kada dođe poziv”, rekao je Pejn za BasketNews i dodao:
”A onda je stigao poziv iz Istanbula. Sve se odvijalo brzo pošto se Majk iznenada povredio i odmah su me pozvali. Bio sam spreman i došao odmah”.
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Četvrtrak, 19.30: (1,60) Anadolu Efes (16,0) Bešiktaš (2,65)
Nešto ranije, dobio je poziv iz Bešiktaša...
”Bukvalno malo pre nego što se Džejms povredio dobio sam poziv drugog evroligaškog tima. Našao sam se u ludoj situaciji zbog svega što se desilo i kako sam završio ovde. Bio sam jako blizu da potpišem za Bešiktaš. Bio sam baš blizu, a onda se Majk povredio. Dva sata kasnije, dobio sam poziv koji me je naveo da se predomislim i izaberem Efes”.
Dušan Alimpijević je na kraju dobio veliko pojačanje u liku Lonija Vokera, koga je Denver otpustio sa trening kampa.
”Dobar je to potpis za Bešiktaš. Nadam se da će dobro proći u novom timu. Znam da je bio sa Nagetsima i da je pokušavao da dobije ugovor, nadam se da će biti spreman da igra dobru košarku. Znam da će uraditi dobre stvari. Čestitam mu na potpisu”.
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A, koliko je Pejn bio blizu ostanka u NBA? Sakramento ga je doveo na probu u avgustu...
”Nije se ništa desilo. Znao sam generalnog menadžera Skota Perija, on je znao neke igrače koje je gledao, poput Elfrida Pejtona. Oni su sarađivali ranije, tako da je to verovatno i bio bolje rešenje za njih. Ja sam bio van lige i dobio sam šansu da se vratim”, priča 32-godišnji šuter i nastavlja:
”Sa Sakramentom sam trenirao i čekao sam (da vidim šta će se desiti). Nisam baš imao čvrstu ponudu, tako da sam bio slobodan igrač koji čeka šansu. I čekao sam do početka trening kampa. Prošle godine sam čekao baš dugo, ove godine sam rekao sebi da, kada trening kamp počne, saslušam i druge ponude”.
Prošle sezone je tako stigao u Partizan Mozzart Bet.
”Prošla godina je bila drugačija, bilo je sporije sve. Sada se sve izdešavalo jako brzo. Ovog puta nemam otkup za NBA ligu, tako da sam u Efesu i to mi je dom. Prošla sezona je bila dobra šansa za mene da probam da se vratim u NBA. Sada sam tu gde sam”.
Pejn je u februaru napustio crno-bele i otišao u Filadelfiju, gde je imao prosek od 7,4 poena, uz 2,6 asistencija i dva skoka u 22 nastupa. U četvrtak, Pejna i njegov Efes čeka baš duel protiv Bešiktaša. Biće to možda prilika za Lonija Vokera da debituje u Evroligi.
EVROLIGA - 7. kolo
Sreda:
18.00: (1,25) Hapoel Tel Aviv (17,0) Virtus Bolonja (4,70)
Četvrtak:
19.30: (1,60) Anadolu Efes (16,0) Bešiktaš (2,65)
20.00: (2,65) Bajern Minhen (16,0) Dubai (1,60)
20.05: (3,20) Makabi Tel Aviv (16,0) Real Madrid (1,45)
20.15: (1,05) Panatinaikos (27,0) Baskonija (11,0)
20.30: (1,60) Olimpija Milano (16,0) Barselona (2,65)
20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (15,0) Crvena zvezda (2,25)
Petak:
19.00: (1,17) Žalgiris (20,0) Asvel Lion (6,00)
20.15: (1,50) Olimpijakos (16,0) Fenerbahče (3,00)
20.45: (2,65) Pariz (16,0) Valensija (1,60)
*** Kvote su podložne promenama