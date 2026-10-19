Od NBA nade do borbe za karijeru: Šta Crvena zvezda dobija sa Kristijanom Kolokom?

Izbor je pao na 26-godišnjeg Kamerunca koji iza sebe ima 122 NBA utakmice i ozbiljne zdravstvene probleme zbog kojih je u jednom trenutku verovao da više nikada neće igrati profesionalnu košarku. Koloko je još pre četiri godine važio za jednog od najzanimljivijih mladih defanzivnih centara američke košarke. Toronto ga je video kao dugoročno rešenje za zaštitu reketa, ali mu je krvni ugrušak prekinuo razvoj upravo kada je počinjao da pronalazi mesto u najjačoj ligi sveta. U Beograd dolazi sa kvalitetima koji su ga svojevremeno doveli do NBA, ali i sa slabostima zbog kojih, po povratku na teren, nije uspeo da se izbori za stabilnu ulogu.

OD FUDBALA U KAMERUNU DO NAJJAČE LIGE SVETA

Kristijan Koloko (©AFP)

Ko je, zapravo, Kristijan Koloko? Rođen je 20. juna 2000. godine u Duali, najvećem gradu Kameruna, gde je odrastao kao najmlađe od petoro dece. Kao dečak više je voleo fudbal, a košarkom je počeo da se bavi sa 12 godina. Ozbiljnije interesovanje američkih skauta privukao je kroz program "Basketball Without Borders", preko kojeg je dobio priliku da kao sedamnaestogodišnjak ode u Sjedinjene Američke Države.

U Kaliforniji ga je dočekala starija sestra Stefani, koja je odigrala važnu ulogu u njegovom prilagođavanju. Koloko je u početku imao ozbiljnih problema sa engleskim jezikom i, prema sopstvenom priznanju, gotovo godinu dana nije se osećao dovoljno sigurnim da ga govori. Sestra mu je pomagala oko svakodnevnih obaveza, spremala hranu na koju je navikao u Kamerunu, ali ga i upoznala sa američkim načinom života. Kasnije se prisećao kako mu je upravo ona otkrila popularni kalifornijski lanac restorana "In-N-Out Burger", koji se nalazio na svega nekoliko minuta od njihove kuće.

Istovremeno je nastavio obrazovanje u školama Birmingem i Sijera Kenjon, jednoj od najpoznatijih srednjoškolskih košarkaških ustanova u Kaliforniji. Uprkos jezičkoj barijeri, uspevao je da održava odličan školski uspeh, sa prosekom ocena 3,8 od mogućih 4,0 tokom treće godine. Kao talentovani centar sa izuzetnim fizičkim predispozicijama, ali još nedovoljno razvijenom igrom, privukao je pažnju nekoliko univerziteta. Odabrao je Arizonu, čiji je tadašnji trener Šon Miler još 2018. godine isticao Kolokove dobre ruke, radne navike i pokretljivost. Smatrao je da mladi Kamerunac već poseduje košarkaške kvalitete koji prevazilaze samu visinu i fizički potencijal.

U početku nije imao značajnu ulogu. Prvu sezonu na Arizoni završio je sa svega 2,3 poena za nešto više od osam minuta po utakmici, ali je dolazak Tomija Lojda na mesto trenera 2021. godine doneo veliki napredak. Koloko je fizički ojačao, postao sigurniji u završavanju oko obruča i naučio da bolje koristi svoju pokretljivost i raspon ruku. Poslednju koledž sezonu završio je sa 12,6 poena, 7,3 skoka i 2,8 blokada, uz nagrade za najboljeg defanzivca i igrača koji je najviše napredovao u konferenciji Pac-12.

Koliko je mogao da bude produktivan u sistemu koji odgovara njegovim kvalitetima pokazao je u martu 2022, kada je protiv TCU-a, u drugoj rundi NCAA turnira, postigao 28 poena uz 12 skokova i gotovo savršenih 12/13 iz igre. Arizona je pobedila posle produžetka, a Koloko je jedan od ključnih koševa postigao zakucavanjem devet sekundi pre kraja.

TORONTO JE U NJEMU VIDEO BUDUĆNOST

Kristijan Koloko (©AFP)

Toronto ga je nekoliko meseci kasnije izabrao kao 33. pika drafta. U Kanadi ga je sačekao Paskal Sijakam, sunarodnik iz Duale i košarkaš čiji je uspeh Koloko godinama posmatrao kao dokaz da je put od Kameruna do NBA vrha moguć. Dvojica igrača imala su slične početke, od fudbala u detinjstvu do kasnijeg ozbiljnijeg bavljenja košarkom. Njih dvojica su u oktobru 2022. ispisali i mali deo NBA istorije – postali su prvi košarkaši iz Kameruna koji su zajedno počeli utakmicu u startnoj petorci istog tima.

Koloko je brzo pokazao zbog čega je Toronto bio zainteresovan. Nik Nurs, tadašnji trener Reptorsa, smatrao je da njegov dolazak omogućava agresivniju odbranu spoljne linije, jer ekipa konačno ima visokog igrača sposobnog da ispravlja greške saigrača i štiti obruč. Sijakam je hvalio njegovu pokretljivost i razumevanje odbrambenih zadataka, dok je Fred Vanvlit isticao korist koju centar takvih karakteristika može da donese bekovima kroz postavljanje blokova i otvaranje prostora.

"Mislim da će nam biti veoma važan. Nije jedan od onih visokih igrača koji ne mogu da se kreću. Dobro pomera noge i razume naš plan igre. Ne pravi mnogo grešaka, mada će ih, naravno, biti jer je novajlija. Ali veoma je inteligentan i mislim da će nam mnogo pomoći", rekao je Sijakam o Koloku nedugo posle debija.

Već 6. novembra 2022. Koloko je protiv Čikaga zabeležio 11 poena, sedam skokova i čak šest blokada, što je do danas njegov NBA rekord. Odigrao je 58 utakmica u prvoj sezoni, od čega čak 19 u startnoj petorci.

Njegovi prvi NBA dani imali su i jednu epizodu koja je privukla veliku pažnju javnosti. Na utakmici protiv Majamija, posle borbe za poziciju pod košem, ušao je u sukob sa Kejlebom Martinom, koji ga je oborio prema sedištima pored terena.

Obojica su isključena, Martin je naknadno suspendovan na jednu utakmicu, dok je Koloko kažnjen sa 15.000 dolara. Suspenziju je dobio i Nikola Jović, pošto je tokom sukoba napustio prostor klupe Majamija. Sve se dogodilo svega nekoliko dana po Kolokovom debiju u NBA ligi.

DIJAGNOZA KOJA JE PREKINULA NJEGOV USPON

Kristijan Koloko (©AFP)

Tokom prve sezone u Torontu Koloko je počeo da oseća otežano disanje i neuobičajeno brzo zamaranje. Pregledi su otkrili krvni ugrušak u plućima, ali lekari u početku nisu uspevali da ustanove njegov uzrok. Zbog terapije lekovima protiv zgrušavanja krvi, koja nosi ozbiljne rizike u kontaktnim sportovima, više nije mogao da igra. Propustio je kompletnu sezonu 2023/24, a Toronto ga je u januaru 2024. otpustio kako bi oslobodio mesto u sastavu posle razmene Paskala Sijakama u Indijanu. Njegov povratak zavisio je od odobrenja NBA medicinske komisije.

Koliko su Reptorsi verovali u njega najbolje je opisao predsednik košarkaških operacija Masai Udžiri, neposredno po odlasku mladog centra.

"To je igrač za kojeg smo smatrali da će biti veoma važan deo naše budućnosti. Izuzetno talentovan košarkaš u kojeg smo mnogo verovali", poručio je Udžiri, uz objašnjenje da je klub iscrpeo mogućnosti koje je imao u rešavanju njegovog zdravstvenog statusa.

Tek u septembru ove godine medicinski centar "Cedars-Sinai" u Los Anđelesu objavio je detaljno svedočenje o Kolokovoj bolesti i lečenju. Kamerunac je otkrio da su mu pojedini lekari govorili kako će možda morati doživotno da uzima antikoagulantnu terapiju, što bi praktično značilo kraj bavljenja profesionalnom košarkom.

"Posle samo jedne sezone mislio sam da je moja karijera završena", priznao je Koloko.

Preokret je nastupio kada je doktor Ali Azizadeh, specijalista vaskularne hirurgije, primetio da je Kolokova leva ruka za tri centimetra većeg obima od desne. Dodatnim pregledima ustanovljen je venski sindrom torakalnog izlaza, stanje u kojem dolazi do pritiska na venu između ključne kosti i prvog rebra, što može da izazove stvaranje krvnih ugrušaka. Lekari su smatrali da su ponavljajući pokreti rukama iznad glave, karakteristični za košarku, verovatno doprineli nastanku problema. Koloko je podvrgnut operaciji tokom koje mu je odstranjeno prvo rebro, zajedno sa delom okolnog mišićnog i ožiljnog tkiva, kako bi se oslobodila vena i omogućio normalniji protok krvi.

Zahvat i rehabilitacija omogućili su mu da prekine terapiju koja ga je sprečavala da igra. Krajem oktobra 2024. NBA medicinska komisija konačno mu je dozvolila povratak, približno godinu i po dana posle njegove poslednje utakmice za Toronto. Los Anđeles Lejkersi pružili su mu novu priliku, a Koloko je tokom sezone 2024/25 odigrao 37 utakmica sa prosekom od 2,4 poena i 2,5 skokova za nešto više od devet minuta. U Razvojnoj ligi imao je znatno veću ulogu, beležeći 14,8 poena, 8,4 skoka i više od tri blokade, ali takvu produkciju nije uspeo da prenese na NBA parkete.

Usledili su angažmani u Memfisu i Atlanti, dok se ni poslednji pokušaj u Nju Orleansu nije završio ostankom u ekipi. U sezoni 2025/26. nastupio je na ukupno 27 NBA utakmica za tri različita kluba, uz 2,7 poena i tri skoka u proseku. Najefikasniju partiju u najjačoj ligi odigrao je 26. januara ove godine za Atlantu protiv Indijane, kada je za nepunih 17 minuta postigao 12 poena bez promašaja iz igre, uz tri blokade.

ZAŠTITA OBRUČA KAO NAJVEĆI KVALITET

Kristijan Koloko (©AFP)

Sa 211 centimetara visine i rasponom ruku od približno 227 centimetara, Koloko najveću vrednost donosi kroz zaštitu obruča. Skauting izveštaji kažu da je pokretljiv za svoju visinu, ima dobar osećaj za pravovremenu pomoć i može da oteža protivničke prodore čak i kada nije direktni čuvar igrača koji završava napad. Kao i da je posebno koristan kada dolazi sa slabe strane odbrane, jer mu dužina omogućava da interveniše iz pozicija iz kojih većina centara ne bi mogla da stigne do lopte. Njegov procenat blokiranih šuteva tokom poslednje NBA sezone iznosio je 5,9 odsto, što potvrđuje da je i posle zdravstvenih problema sačuvao važan deo defanzivnih kvaliteta. Uz to je sposoban da izlazi više prema lopti u pik-en-rolu i povremeno preuzima niže igrače, mada se u dosadašnjoj karijeri pokazalo da nije podjednako pouzdan u svim vrstama odbrane.

Detaljne analize njegovih nastupa za Toronto i Lejkerse ukazivale su na povremeno loše pozicioniranje, zakasnele reakcije i probleme kada ga protivnički bekovi napadnu promenom pravca i ritma. Zbog toga treba razlikovati njegovu sposobnost da blokira šut od kvaliteta kojim brani kompletan posed. Ono što mu se zameralo jeste da ume da zakasni sa postavljanjem tela, ostavi previše prostora igraču koji koristi blok ili se nepotrebno odvoji od protivničkog centra.

Takođe, problem može da predstavlja i fizički kontakt. Uprkos visini, ocene su da nije naročito snažan centar i često je imao poteškoća sa zagrađivanjem protivnika. U NBA ligi je pokazivao dobar instinkt za ofanzivni skok, ali nije uvek uspevao da kontroliše prostor pod sopstvenim košem. Tome treba dodati sklonost ka ličnim greškama, koje su tokom prve sezone u Torontu ozbiljno ograničavale njegovu minutažu. Tada je pravio približno 5,7 prekršaja na 36 minuta, što je posebno važno u Evroligi, gde igrač posle pet ličnih grešaka više nema pravo nastupa na utakmici.

OFANZIVNI LIMITI I ONO ŠTO ZVEZDA MOŽE DA OČEKUJE

Kristijan Koloko (©AFP)

Analize kažu da u napadu najviše može da doprinese postavljanjem blokova, pravovremenim otvaranjem prema košu, realizacijom iz visokih dodavanja i ofanzivnim skokom. Njegova dužina i atletizam dolaze do izražaja kada dobije loptu u kretanju, a takvim otvaranjima može da pomogne bekovima i kada sam ne završi akciju, jer protivničkog centra primorava da vodi računa o prostoru iza svojih leđa. Međutim, i tu postoje ograničenja. U analizama njegove igre za Lejkerse tokom 2025. posebno su izdvajani nedovoljno čvrsti blokovi i neprecizna predavanja lopte. To su detalji koji u Evroligi mogu da naprave veliku razliku, posebno za centra koji nema razvijen šut sa distance niti je pouzdan u samostalnom kreiranju poena.

Od njegovog prisustva na parketu najviše bi mogao da profitira Nik Vajler Beb. Za razliku od Krisa Džonsa, njemu više odgovara sporija igra, ali i da ima centra sa kojim bi mogao da igra iz pik-en-rola. Koloko se najbolje snalazi u igri "dva na dva" i recimo, ne isključuje se mogućnost da u Zvezdi ima ulogu kakvu ima Kai Džons u dresu Anadolu Efesa - da se iz bloka otvara ka košu i svaku loptu snažno zakucava u obruč. Džons u Efesu realizuje situacije oko obruča sa izuzetnih 90 odsto uspešnosti, a ako takav nivo bude uspeo da uspostavi i novopečeni centar Zvezde, mogao bi da bude jako koristan za ekipu. Jer, teško da će moći da napravi nešto ako krene da kreira samostalno...

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Recimo i to da je Koloko tokom poslednje NBA sezone šutirao svega 41,9 odsto iz igre, što je vrlo skromno za igrača koji najveći deo napada završava blizu obruča. Ipak, taj podatak treba posmatrati u odgovarajućem kontekstu, odnosno uputio je samo 74 šuta tokom 27 utakmica, dok je sezonu ranije u Lejkersima realizovao 60,6 odsto pokušaja. Može, dakle, da bude vrlo efikasan kada dobija lopte u povoljnim pozicijama, ali mu značajno teže ide kada mora da završava pod kontaktom, prilagođava se čvrstoj odbrani ili samostalno stvara prednost. Posebno je ograničen izvan neposredne blizine koša, gde još nema dovoljno pouzdan šut niti raznovrsnost poteza karakterističnu za napadački kvalitetne centre.

Pokušavao je tokom godina da proširi domet šuta, ali bez značajnijeg uspeha. Ni nastupi za Kamerun u avgustovskim kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo nisu doneli ohrabrujuće šuterske brojke, jer je u tri utakmice postigao je ukupno 13 poena, uz 5/15 iz igre i 1/7 za tri poena. Uzorak je mali, ali je jedan od njegovih najsvežijih takmičarskih nastupa po FIBA pravilima.

Za Zvezdu je zato presudno kako će Navaro definisati njegovu ulogu. Koloko može da pomogne u zaštiti obruča i omogući veću pokretljivost poslednje linije odbrane. Njegovo prisustvo trebalo bi da rastereti Odželeja, dok bi ekipa dobila još jednog visokog igrača sposobnog da završava akcije posle saradnje sa bekovima. U Evroligi će se, međutim, susretati sa čvršćim pozicionim odbranama i iskusnim centrima koji umeju da iskoriste svaki nedostatak fizičke snage.

Zvezdi je pojačanje bilo potrebno odmah, a Navaro nema mnogo prostora da čeka njegovo prilagođavanje. Zato će Kolokova trenutna vrednost najviše zavisiti od toga koliko brzo može da se adaptira na novu sredinu, svlačionicu, pravila, kulturu, kao i koliko pouzdano može da obavlja zadatke koji se od njega očekuju.