Karlik vs Kris: Može biti samo jedan Džons

Vreme čitanja: 4min | čet. 22.10.26. | 08:40
Obojica lideri, ali na potpuno drugačiji način
Rekli su pre dva dana Ognjen Dobrić i Vanja Marinković, kapiteni Crvene zvezde i Partizana, da u večitom derbiju nema mnogo taktike. Da u toj utakmici presude energija, momentum i individualni kvalitet. Takođe su naveli da se derbi ne rešava u prve tri četvrtine, nego u poslednjoj.
Sve je to tačno, samo ostaje pitanje - ko će da reši derbi? Ko će da izmisli poene kada je to potrebno i ko će predvoditi jedan ili drugi tim do pobede? Po svemu viđenom ove sezone. odgovor se sam nameće. Karlik Džons ili Kris Džons.
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Obojica su pokazali dosad u sezoni da su lideri, svako na svoj način. Karlik je alfa i omega Partizan Mozzart Beta i neko ko nosi igru crno-belih tokom cele utakmice, istovremeno puneći kolone sa poenima i asistencijama. Nekada deluje kao da apsolutno svaki napad Partizana on završava na ovaj ili onaj način.
Kod Krisa je situacija drugačija. Stariji je par godina od Karlika, pa igra malo namazanije. Uglavnom ima takvu ulogu da prvo nahrani ostale, stavi ih u pozicije da se istaknu poenima, dok on vreba svoju šansu. I na terenu se vidi da Kris Džons uvek prvo želi da obezbedi Džordanu Nvori otvoren šut, da pronađe Čimu Monekea kada utrčava ili spoji centra (da li pravog ili improvizovanog u liku Semija Odželeja nije bitno) sa obručem za lake poene. Tek onda razmišlja o sebi.
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Tako da je to glavna razlika između dva Amerikanca. Dok Kris Džons čeka svoju šansu da preuzme utakmice, Karlik to radi od podbacivanja lopte. Moglo bi da se kaže da je to očekivano ako uzmemo u obzir kako su građeni rosteri večitih rivala.
20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (15,0) Crvena zvezda (2,25)
Evidentno je da je Karlik centralna figura Partizana. Ekipa je pravljena prema njemu, odnosno prema njegovim kvalitetima i manama. Maltene svi igrači koji su došli su odlični, ako ne i vrhunski defanzivci, dok u napadu ne troše lopte, šutiraju kad su sami i to je to. Ni centri crno-belih ne izmišljaju toplu vodu, rade svoj posao, pokušavaju blokovima da oslobode Karlika protivničke i odbrane i on kad god može nagradi ih dodavanjem za dva laka poena.
Napravljen je skup "radilica", igrača i ljudi koji znaju gde im je mesto i koji je njihov maksimum. Problem za Partizan nastaje kada protivnici zatvore Karlika. Trenutno nema ko drugi da povuče. Luka Vildoza je u lošoj formi (mada bi mogao da se probudi baš na derbiju), dok se Itan Tompson još prilagođava na evropsku košarku.
Sa druge strane, u taboru Crvene zvezde, glavni čovek je trener Ibon Navaro. Dovedeni su igrači koji se uklapaju u njegov sistem i jasan lider tokom utakmice u suštini ne postoji. Ipak, kada se lomilo protiv Asvela, lopta je bila u rukama Krisa Džonsa. Tiho i nesebično se Amerikanac nametnuo kao čovek koji rešava utakmice. Jer Nvora i Moneke mogu da nose i da se većina akcija igra za njih, ali se nisu pokazali kao momci koji rešavaju mečeve u poslednjim minutima ili sekundama. Džered Batler je neverovatan kada je inspirisan, međutim ne uliva toliko poverenje kao stariji kolega iz bekovske linije.
Džons je dovoljno iskusan da u momentu samo promeni mentalitet i iz dodavača i nekog ko razigrava se preobrazi u hladnokrvnog ubicu. To je njegov kvalitet i nešto što Zvezdu čini veoma opasnom, pored već standarde stamene odbrane i igre u tranziciji. Svestranost je uvek poželjna i baš je to prednost crveno-belih pred večerašnji derbi.
Da bi Partizan Mozzart Bet pobedio, Karlik mora da dominira i isporuči velike brojke kao što je to dosad radio u derbijima, dok za Zvezdu Kris to ne mora, može samo da se pojavi u poslednjem minutu i mini-serijom 4:0 donese prevagu klubu sa Malog Kalemegdana Zato smo i rekli, Džonsovi su lideri - svako na svoj način i jedan bi mogao da reši derbi, samo da vidimo koji.
EVROLIGA - 7. kolo
Sreda:
Hapoel Tel Aviv - Virtus 90:81
/Ledej 22 - Alston 12/
Četvrtak:
19.30: (1,60) Anadolu Efes (16,0) Bešiktaš (2,65)
20.00: (2,65) Bajern Minhen (16,0) Dubai (1,60)
20.05: (3,20) Makabi Tel Aviv (16,0) Real Madrid (1,45)
20.15: (1,05) Panatinaikos (27,0) Baskonija (11,0)
20.30: (1,60) Olimpija Milano (16,0) Barselona (2,65)
20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (15,0) Crvena zvezda (2,25)
Petak:
19.00: (1,17) Žalgiris (20,0) Asvel Lion (6,00)
20.15: (1,50) Olimpijakos (16,0) Fenerbahče (3,00)
20.45: (2,65) Pariz (16,0) Valensija (1,60)
*** Kvote su podložne promenama