Karlik vs Kris: Može biti samo jedan Džons

Obojica su pokazali dosad u sezoni da su lideri, svako na svoj način. Karlik je alfa i omega Partizan Mozzart Beta i neko ko nosi igru crno-belih tokom cele utakmice, istovremeno puneći kolone sa poenima i asistencijama. Nekada deluje kao da apsolutno svaki napad Partizana on završava na ovaj ili onaj način.

Kod Krisa je situacija drugačija. Stariji je par godina od Karlika, pa igra malo namazanije. Uglavnom ima takvu ulogu da prvo nahrani ostale, stavi ih u pozicije da se istaknu poenima, dok on vreba svoju šansu. I na terenu se vidi da Kris Džons uvek prvo želi da obezbedi Džordanu Nvori otvoren šut, da pronađe Čimu Monekea kada utrčava ili spoji centra (da li pravog ili improvizovanog u liku Semija Odželeja nije bitno) sa obručem za lake poene. Tek onda razmišlja o sebi.

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Tako da je to glavna razlika između dva Amerikanca. Dok Kris Džons čeka svoju šansu da preuzme utakmice, Karlik to radi od podbacivanja lopte. Moglo bi da se kaže da je to očekivano ako uzmemo u obzir kako su građeni rosteri večitih rivala.

20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (15,0) Crvena zvezda (2,25)

Evidentno je da je Karlik centralna figura Partizana. Ekipa je pravljena prema njemu, odnosno prema njegovim kvalitetima i manama. Maltene svi igrači koji su došli su odlični, ako ne i vrhunski defanzivci, dok u napadu ne troše lopte, šutiraju kad su sami i to je to. Ni centri crno-belih ne izmišljaju toplu vodu, rade svoj posao, pokušavaju blokovima da oslobode Karlika protivničke i odbrane i on kad god može nagradi ih dodavanjem za dva laka poena.

Napravljen je skup "radilica", igrača i ljudi koji znaju gde im je mesto i koji je njihov maksimum. Problem za Partizan nastaje kada protivnici zatvore Karlika. Trenutno nema ko drugi da povuče. Luka Vildoza je u lošoj formi (mada bi mogao da se probudi baš na derbiju), dok se Itan Tompson još prilagođava na evropsku košarku.