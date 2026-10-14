Cold blooded

Onda se pojave oni hladnokrvni, oni koje se ne plaše odgovornosti, već je prigrle, uzmu loptu u ruke i reše utakmicu. Upravo je to uradio Kris Džons protiv Asvela. Neki će reći da je zato i doveden.

Kažu treneri da je košarka igra serija. Igra sa mnogo amplituda i igra grešaka. Često onaj tim koji manje greši pobedi. Ali - šta se dešava kada nema serija, nema oscilacija i timovi prave isti broj grešaka?

I u pravu su. Zvezda ima talentovane igrače, momke koji mogu da daju mnogo poena poput Džordan Nvore, Čime Monekea i Džereda Batlera, ali falio je prošle sezone jedan igrač koji može da uradi ovo što je Džons uradio u Vilerbanu. Nametnuo se kao igrač kome lopta ide u finišu, jer posle skoka Semi Odželej nije ni pomišljao da doda bilo kome drugom.

Takva dominacija se uspostavlja delima. Jer pre toga je Džons je iz skraćenog kornera pogodio za, u tom momentu, +3. Onda je Asvel uspeo da se vrati i izjednači, ali je vreme bilo na Zvezdinoj strani. Domaćin jeste imao napad, Tremont Voters je iznudio povoljan mismeč protiv Dejana Davidovca i probio ga, no upravo je Džons pomogao sa Dejvida Lajtija i naterao Votersa na šut van balansa. Čak i da je pogodio Portorikanac, imala bi Zvezda vremena za poslednji napad. Ovako je bilo još bolje naravno. Nakon što je Odželej pokupio loptu i uručio je Džonsu, na satu je bilo 6,5 sekundi, a Amerikanac je bio na "svojoj" liniji za slobodna bacanja. Sigurno je 99% navijača viknulo ka televizoru:

"Ajde, trči, požuri, prošetaj se najbolje dok vreme ne istekne!" Na to su navijači i navikli. Da se stalno juri, posebno kada je drama, ali baš tada se i greši i donose brzoplete odluke. A, tako se ne rešavaju utakmice. Pravi majstori košarke, što Džons definitivno jeste, znaju kako se to radi. Držao je Amerikanac Lajtija u neizvesnosti hoće li na prodor ili šut, menjao je ritam i onda ubrzao, Lajti zarotirao kukove i krenuo nogom preko noge i tu je bio njegov kraj.

Džons je napravio korak unazad i obezbedio sebi dovoljno prostora da se podigne na šut. Isparirao je Lajti zbog velikog raspona ruku, ali bio je uveliko u podređenom položaju i mogao je samo da gleda kako lopta zavrće mrežicu uz zvuk sirene. Hladnokrvan je bio Džons i pre šuta, i tokom šuta i posle istog kada su mu saigrači poleteli u zagrljaj. Što kažu mladu - ima led u venama. Nije mu ovo prvi put da rešava utakmice, radi to celu svoju karijeru, a treba reći da je to radio i dva puta protiv Crvene zvezde. Mozzart Relax - tvoj tim povede sa 16 razlike i tip je odmah dobitan Upravo je u dresu Asvela 2022. godine u istoj dvorani kao u utorak uveče dao Zvezdi koš za pobedu. Odigrao je generalno maestralnu utakmicu, dao 17 poena, a onda je na 27 sekundi pre kraja probio Branka Lazića i naslonio loptu na tablu za trijumf tima iz Vilerbana. I prošle godine je bio koban po Zvezdu. Igrao je za Hapoel i na 20 sekundi do isteka vremena je pogodio poludistancu nalik onoj od prošle noći i tako ugasio Zvezdine nade i podigao prednost Hapoela na +4. Da stvar bude još zanimljivija, dao je koš preko Nikole Kalinića koji mu je sada trener.