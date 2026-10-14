Cold blooded

Vreme čitanja: 8min | sre. 14.10.26. | 10:26
Led u venama Krisa Džonsa i dokaz da je majstor košarke
Kažu treneri da je košarka igra serija. Igra sa mnogo amplituda i igra grešaka. Često onaj tim koji manje greši pobedi. Ali - šta se dešava kada nema serija, nema oscilacija i timovi prave isti broj grešaka?
Onda se pojave oni hladnokrvni, oni koje se ne plaše odgovornosti, već je prigrle, uzmu loptu u ruke i reše utakmicu. Upravo je to uradio Kris Džons protiv Asvela. Neki će reći da je zato i doveden.
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I u pravu su. Zvezda ima talentovane igrače, momke koji mogu da daju mnogo poena poput Džordan Nvore, Čime Monekea i Džereda Batlera, ali falio je prošle sezone jedan igrač koji može da uradi ovo što je Džons uradio u Vilerbanu. Nametnuo se kao igrač kome lopta ide u finišu, jer posle skoka Semi Odželej nije ni pomišljao da doda bilo kome drugom.
Takva dominacija se uspostavlja delima. Jer pre toga je Džons je iz skraćenog kornera pogodio za, u tom momentu, +3. Onda je Asvel uspeo da se vrati i izjednači, ali je vreme bilo na Zvezdinoj strani. Domaćin jeste imao napad, Tremont Voters je iznudio povoljan mismeč protiv Dejana Davidovca i probio ga, no upravo je Džons pomogao sa Dejvida Lajtija i naterao Votersa na šut van balansa.
Čak i da je pogodio Portorikanac, imala bi Zvezda vremena za poslednji napad. Ovako je bilo još bolje naravno. Nakon što je Odželej pokupio loptu i uručio je Džonsu, na satu je bilo 6,5 sekundi, a Amerikanac je bio na "svojoj" liniji za slobodna bacanja.
Sigurno je 99% navijača viknulo ka televizoru:
"Ajde, trči, požuri, prošetaj se najbolje dok vreme ne istekne!"
Na to su navijači i navikli. Da se stalno juri, posebno kada je drama, ali baš tada se i greši i donose brzoplete odluke. A, tako se ne rešavaju utakmice.
Pravi majstori košarke, što Džons definitivno jeste, znaju kako se to radi. Držao je Amerikanac Lajtija u neizvesnosti hoće li na prodor ili šut, menjao je ritam i onda ubrzao, Lajti zarotirao kukove i krenuo nogom preko noge i tu je bio njegov kraj.
Džons je napravio korak unazad i obezbedio sebi dovoljno prostora da se podigne na šut. Isparirao je Lajti zbog velikog raspona ruku, ali bio je uveliko u podređenom položaju i mogao je samo da gleda kako lopta zavrće mrežicu uz zvuk sirene.
Hladnokrvan je bio Džons i pre šuta, i tokom šuta i posle istog kada su mu saigrači poleteli u zagrljaj. Što kažu mladu - ima led u venama. Nije mu ovo prvi put da rešava utakmice, radi to celu svoju karijeru, a treba reći da je to radio i dva puta protiv Crvene zvezde.
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Upravo je u dresu Asvela 2022. godine u istoj dvorani kao u utorak uveče dao Zvezdi koš za pobedu. Odigrao je generalno maestralnu utakmicu, dao 17 poena, a onda je na 27 sekundi pre kraja probio Branka Lazića i naslonio loptu na tablu za trijumf tima iz Vilerbana.
I prošle godine je bio koban po Zvezdu. Igrao je za Hapoel i na 20 sekundi do isteka vremena je pogodio poludistancu nalik onoj od prošle noći i tako ugasio Zvezdine nade i podigao prednost Hapoela na +4. Da stvar bude još zanimljivija, dao je koš preko Nikole Kalinića koji mu je sada trener.
"Ako ne možeš da ga pobediš, kupi ga", očigledno je bio moto Zvezde kada je dovodila Džonsa... Šalu na stranu, već sada je pokazao Amerikanac da je odlično pojačanje i da na njega trener Ibon Navaro može da se osloni.
Da ne dužimo dalje, tek je peta runda, usred smo duplog kola, ali mora se reći da je Džons definitivno lider tima.