Kenan za Mozzart sport: Beogradski derbi je sve ono što se "hajpuje" na TV-u, pa i više od toga
Vreme čitanja: 3min | čet. 22.10.26. | 10:12
Bivši igrač Crvene zvezde Ajzea Kenan oglasio se uoči novog večitog derbја i u dahu opisao beogradsko košarkaško ludilo koje i dalje ne uspeva da zaboravi
Iskusni američki bek i doskorašnji član crveno-belih Ajzea Kenan opisao je kako izgleda čitava sedmica u gradu kada se približava međusobni okršaj dva srpska velikana:
„U susret večitom derbiju, nedelju dana pre utakmica svi su već na ivici i svi pričaju o tome. Pričaju o tome ko je dobio poslednje utakmice i ko će pobediti ove godine, koji tim je jači, a koji nije. Svi u gradu se s poštovanjem pripremaju za veliku utakmicu, i to se oseća širom grada gde god da odete – u restoranima, tržnim centrima, školama i dok hodate ulicama. Zavisi na kojoj ste strani, dobićete reakciju od navijača o tome kako se osećaju i šta očekuju od derbija. Svaki dan na treningu i svaka video-analiza su toliko intenzivni zato što znate koliko ove utakmice zapravo znače za zajednicu i za grad Beograd“, počeo je razgovor za Mozzart Sport Ajzea Kenan.
20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (15,0) Crvena zvezda (2,25)
Izabrane vesti
Govoreći o sopstvenim doživljajima sa ovih utakmica, Kenan ističe da je priliku imao da sve vidi sa obe strane terena – i pred domaćom publikom i na gostujućem parketu:
„Moji momenti u derbiju bili su neverovatni. Imao sam priliku da to doživim sa obe strane. Kada smo bili domaći tim, momenat kada izađemo na teren i dobijemo tu energiju od navijača gde svi očekuju da odigrate dobro, žele da uspete i hoće pobedu na kraju utakmice. A onda, čak i kada smo bili gostujući tim, trčeći na protivnički parket uz energiju gde svi upiru prst u vas i pokušavaju da vam uđu pod kožu... Kao konkurenta, to vas samo podstiče i želite da izađete i igrate takve utakmice. Bio je to neverovatan osećaj biti deo večitog derbija“, poručuje nekadašnji šuter crveno-belih koji je zbog teške povrede propustio celu pošlu sezonu, a u ovoj nastupa za ekipu turskog Trabzona.
Iako je profesionalac koji razume prirodu sportske igre, atmosfera koja se stvara u srpskoj prestonici tokom derbija ostavlja poseban utisak na Ajzeu:
„Ako niste bili na njemu, to je tačno ono što se hajpuje kada ga vidite na televiziji i kada vidite kako ga reklamiraju, pa i više od toga. Emocije koje ulaze u tu utakmicu, emocije u svlačionici pre meča, svaka video-analiza i svaki trening – sve je toliko intenzivno. Svi su fokusirani na tu utakmicu i želite da odigrate dobro za svoju stranu. Ali na kraju dana, to je ipak igra i to morate da razumete. Međutim, za navijače u Beogradu to je ponekad život ili smrt. Oni su zaista strastveni prema svom timu i klubu, što se definitivno oseća uoči ovih utakmica“, objasnio je Ajzea Kenan.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Za kraj, Amerikanac je priznao da prati dešavanja i da sa velikom pažnjom očekuje predstojeće borbe:
„Imao sam neverovatne momente i zaista se radujem gledanju derbija ove nedelje i ishodu koji će doneti. Naravno da želim pobedu Zvezde i da navijam za to. Mislim da će biti jako dobra utakmica, radujem joj se. Nedostaju mi ti derbiji“, zaključio je Ajzea Kenan razgovor o fenomenu beogradskog derbija za Mozzart Sport.