Kenan za Mozzart sport: Beogradski derbi je sve ono što se "hajpuje" na TV-u, pa i više od toga

Govoreći o sopstvenim doživljajima sa ovih utakmica, Kenan ističe da je priliku imao da sve vidi sa obe strane terena – i pred domaćom publikom i na gostujućem parketu: „Moji momenti u derbiju bili su neverovatni. Imao sam priliku da to doživim sa obe strane. Kada smo bili domaći tim, momenat kada izađemo na teren i dobijemo tu energiju od navijača gde svi očekuju da odigrate dobro, žele da uspete i hoće pobedu na kraju utakmice. A onda, čak i kada smo bili gostujući tim, trčeći na protivnički parket uz energiju gde svi upiru prst u vas i pokušavaju da vam uđu pod kožu... Kao konkurenta, to vas samo podstiče i želite da izađete i igrate takve utakmice. Bio je to neverovatan osećaj biti deo večitog derbija“ , poručuje nekadašnji šuter crveno-belih koji je zbog teške povrede propustio celu pošlu sezonu, a u ovoj nastupa za ekipu turskog Trabzona.

Iako je profesionalac koji razume prirodu sportske igre, atmosfera koja se stvara u srpskoj prestonici tokom derbija ostavlja poseban utisak na Ajzeu:

„Ako niste bili na njemu, to je tačno ono što se hajpuje kada ga vidite na televiziji i kada vidite kako ga reklamiraju, pa i više od toga. Emocije koje ulaze u tu utakmicu, emocije u svlačionici pre meča, svaka video-analiza i svaki trening – sve je toliko intenzivno. Svi su fokusirani na tu utakmicu i želite da odigrate dobro za svoju stranu. Ali na kraju dana, to je ipak igra i to morate da razumete. Međutim, za navijače u Beogradu to je ponekad život ili smrt. Oni su zaista strastveni prema svom timu i klubu, što se definitivno oseća uoči ovih utakmica“, objasnio je Ajzea Kenan.

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Za kraj, Amerikanac je priznao da prati dešavanja i da sa velikom pažnjom očekuje predstojeće borbe:

„Imao sam neverovatne momente i zaista se radujem gledanju derbija ove nedelje i ishodu koji će doneti. Naravno da želim pobedu Zvezde i da navijam za to. Mislim da će biti jako dobra utakmica, radujem joj se. Nedostaju mi ti derbiji“, zaključio je Ajzea Kenan razgovor o fenomenu beogradskog derbija za Mozzart Sport.