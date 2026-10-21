Večiti derbi se lomi pod košem

Nešto na tu temu radi i pokušava Šarunas Jasikevičijus sa Fenerbahčeom, ne samo ove sezone već odavno, ali deluje da će ga aždaje pojesti u reketu. Dobra je ideja da centri šire, šutiraju spolja i mogu da kreiraju sa visokog posta, ali ako nema "mesa" u reketu, i dalje si u Evroligi u problemu. Možda će jednog dana i preovladati ideja koju imaju moderniji treneri, za sada deluje da se bez pravih petica ne može. Takvo mišljenje preovladava i kod španskih trenera koji vode Partizan Mozzart Bet i Crvenu zvezdu, mada je trener crveno-belih Ibon Navaro bliži daleko ovoj modernijoj strani na tom polju nego tradicionalnoj.

Odavno je jasno da je jedna od ideja moderne košarke da centar ne bude baš toliko bitan u tradicionalnom smislu. Moderna košarka želi da iskoreni standardne pozicije, što često možemo da vidimo u NBA ligi, gde bi veliki broj trenera najviše voleo da ima četvoricu dvometraša koja mogu da rade sve u napadu i pokrivaju sve u odbrani, uz jednog bonusa. Povratak pravih centara, mnogih od njih koji su baš tradicionalni uz finese - može da pogodi spolja, može da kreira, u nekom delu je ozbiljno ugušio te ideje se može bez petica u plej-ofu i u napad na titulu.

Jasno je da je dolaskom Džonatana Motlija kao startnog centra doskorašnji trener Unikahe hteo da proba isto kao Šaras. Da Motli dosta širi, da sa poludistance ima svoje šuteve, da se oproba spolja, da ne bude neko ko će visiti u reketu, i tako dalje i tako dalje, mada... Krenulo je baš loše na oba kraja parketa, iako je Navaro stao u odbranu svog igrača jer su krenuli napadi na njega posle dve odigrane utakmice. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Stao je kao trener da zaštiti i njega i svoju ideju, sa punim pravom, mada nekako se loše poklopilo za sve navedeno. Motli je igrao baš loše u prve dve utakmice kada je Crvena zvezda poražena i čim je krenulo dobro crveno-belima, američkom centru krenulo je loše jer se povredio i sada je na pauzi. Nije se uklopio još u sistem, nije se razigrao, a crveno-beli imaju četiri pobede zaredom i odlično igraju bez njega. Počeo je da trenira, rekao je i španski stručnjak da je mnogo bolje, međutim neće ga biti na večitom derbiju, to je jasno. Moraće još malo da odmara i kada se bude vratio, imaće još jednog konkurenta za minute jer je potpisao Kristijan Koloko kao novi centar beogradskog tima. Neće ni njega biti u četvrtak, što je odmah bilo jasno, ali eto kakav je tip igrača došao – atleta, zaštitnik obruča, visok raspon ruku, jak, dobar skakač, dobar defanzivac... Ipak se nije izašlo na tržište po nekoga ko sa pozicije pet širi i šutira sa distance i spolja, što jasno govori da je Navaro odlučio da ima već dovoljno takvih - računajući Motlija i Odželeja u ovu priču - i da mora da izniveliše tu centarsku poziciju.

To sve znači da je situacija za Crvenu zvezdu sledeća za večiti derbi – Ebuka Izundu i Semi Odželej kao glavni za centra, može i Patrik Boldvin Džunior da stane na pet, ako za to bude potrebe. Koristio je bivšeg igrača Golden Stejta trener crveno-belih na četvorci uglavnom sa drugim centrom ili Odželejem svakako na pet, kako bi baš to - nemojte zameriti što se već pedeset puta ponavlja jedno te isto - širio i šutirao, vrebao one "duge skokove", pa ga nismo baš mnogo viđali da je on taj centar. Igrao je sada protiv Krke u gostima na centru, imao nekoliko dobrih pozicioniranja za lake poene pod košem i par odlazaka na liniju penala jer su morali da ga fauliraju, ali sada tu ima dve, tri stvari. Jedna je svakako da je to Krka, uz svako poštovanje momcima iz Novog Mesta koji su odigrali dobru utakmicu u svojoj dvorani protiv evroligaša, druga je što je praktično morao da igra to jer je Odželej bio van protokola i treća što je uglavnom non stop igrao sa Vojinom Medarevićem, koji za elitno takmičenje nije ni registrovan.

Najveći teret moraće da iznese Odželej, koji igra sjajno od samog početka sezone i maltene je već navikao da igra peticu kao primarnu poziciju. Koristio je Saša Obradović prošle sezone stalno na centru, nije mogla da omane utakmica bez njega na pet u niskoj petorci, dok mu sada ispada to glavno zaduženje kod Navara. I igra odlično sa deset poena u proseku kao treći najbolji strelac ekipe i 5,3 skokova po meču kao najbolji skakač tima. Kada se na to doda i 1,5 asistencija sa te pozicije, gde mu je Španac našao kako da bude kreator, plus vrhunska odbrana, jedan je od glavnih aduta crveno-belih. Što se tiče Ebuke Izundua, Navaro je pred Pariz rekao da je na 50 odsto i ako ne bude na 100 da neće igrati i tako je i bilo. Protiv Krke je pokušao da se razigra, mada nije to bila dobra predstava jer se videlo da je još rovit. Za četvrtak će biti spreman i tu je pitanje koliko može da doprinese on u borbi sa Kevarijusom Hejsom pre svega, gde će njih dvojica biti oči u oči. Poznati obojica kao odlične atlete, skočni i pokretljivi centri, koji nisu baš pretnja toliko u šutu - mada ima Izundu nekada neku poludistancu i Hejs on njegove pogačice - biće to pravi centarski duel. Sirovi i surovi.