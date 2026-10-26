Koloko otkrio ko ga je savetovao da dođe u Zvezdu: Kvinsi Miler mi je kao stariji brat

Momak iz Kameruna počeo je da trenira sa ekipom posle obavljenih lekarskih pregleda i rekao da je zadovoljan potpisom, kao i da jedva čeka da debituje za Crvenu zvezdu. Možda se to dogodi već u ovoj duploj nedelji Evrolige, u utorak protiv Makabija (20.00) kod kuće ili možda realnije dva dana kasnije protiv Bajerna takođe u Areni. "Razgovarao sam sa trenerom. Poznajem istoriju kluba, a imam i neke prijatelje koji su ranije igrali ovde. Pričao sam sa njima i govorili su mi koliko navijači vole ovaj tim, kakav je grad i koliko ljudi ovde vole košarku. Sve je to uticalo na moju odluku, zajedno sa razgovorom sa trenerom. Dopada mi se i način na koji ekipa igra", rekao je Koloko novinarima.

Kako je izgledao razgovor sa trenerom?

"Objasnio mi je šta očekuje od mene. Znam šta mogu da donesem ovoj ekipi, a on mi je rekao šta im je potrebno. Dopalo mi se ono što sam čuo". 20.00: (1,50) Crvena zvezda (16,0) Makabi Tel Aviv (3,00) Šta vam je konkretno rekao?

"Ne mogu da otkrivam detalje tog razgovora. To ostaje između nas dvojice. Ali znate šta mogu da donesem ekipi. Zaštitu obruča, skokove i sve što ide uz to. Zbog toga sam i došao". Sa kojim ste prijateljima razgovarali pre dolaska u Zvezdu?

"Ne znam da li znate Kvinsija Milera. On je igrao ovde pre dosta vremena. On mi je kao stariji brat, tako da sam malo razgovarao sa njim o svemu tome. Poznajem i neke druge momke. Ne znam da li znate Karla Matkovića. On nije igrao u Zvezdi, ali poznaje sredinu, pa sam i sa njim razgovarao. Rekao mi je samo lepe stvari o gradu i ljudima koji ovde žive".