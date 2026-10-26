Koloko otkrio ko ga je savetovao da dođe u Zvezdu: Kvinsi Miler mi je kao stariji brat
Vreme čitanja: 7min | pon. 26.10.26. | 13:44
"Trener mi je rekao šta očekuje od mene, dopalo mi se ono što sam čuo", rekao je novi centar crveno-belih
Čekalo se pojačanje na centarskoj poziciji, izbor je pao na nekadašnjeg igrača nekoliko NBA klubova Kristijana Koloka.
Momak iz Kameruna počeo je da trenira sa ekipom posle obavljenih lekarskih pregleda i rekao da je zadovoljan potpisom, kao i da jedva čeka da debituje za Crvenu zvezdu. Možda se to dogodi već u ovoj duploj nedelji Evrolige, u utorak protiv Makabija (20.00) kod kuće ili možda realnije dva dana kasnije protiv Bajerna takođe u Areni.
"Razgovarao sam sa trenerom. Poznajem istoriju kluba, a imam i neke prijatelje koji su ranije igrali ovde. Pričao sam sa njima i govorili su mi koliko navijači vole ovaj tim, kakav je grad i koliko ljudi ovde vole košarku. Sve je to uticalo na moju odluku, zajedno sa razgovorom sa trenerom. Dopada mi se i način na koji ekipa igra", rekao je Koloko novinarima.
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Kako je izgledao razgovor sa trenerom?
"Objasnio mi je šta očekuje od mene. Znam šta mogu da donesem ovoj ekipi, a on mi je rekao šta im je potrebno. Dopalo mi se ono što sam čuo".
20.00: (1,50) Crvena zvezda (16,0) Makabi Tel Aviv (3,00)
Šta vam je konkretno rekao?
"Ne mogu da otkrivam detalje tog razgovora. To ostaje između nas dvojice. Ali znate šta mogu da donesem ekipi. Zaštitu obruča, skokove i sve što ide uz to. Zbog toga sam i došao".
Sa kojim ste prijateljima razgovarali pre dolaska u Zvezdu?
"Ne znam da li znate Kvinsija Milera. On je igrao ovde pre dosta vremena. On mi je kao stariji brat, tako da sam malo razgovarao sa njim o svemu tome. Poznajem i neke druge momke. Ne znam da li znate Karla Matkovića. On nije igrao u Zvezdi, ali poznaje sredinu, pa sam i sa njim razgovarao. Rekao mi je samo lepe stvari o gradu i ljudima koji ovde žive".
Šta očekujete od ove sezone? Kakve ste ciljeve postavili pred sebe?
"Moj cilj je da pobedimo na svakoj utakmici. Da na svaki meč izađemo sa namerom da pobedimo. Naravno, nećemo dobiti baš svaku utakmicu, ali želim da svaki put pružimo sve što imamo i da budemo ekipa koja je poznata po tome što igra čvrsto i daje maksimum na svakom meču. To je cilj. Videćemo dokle će nas to odvesti, ali želimo da pobedimo svaki put kada izađemo na teren".
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Da li ste pratili utakmice Evrolige dok ste bili u Sjedinjenim Američkim Državama?
"Jesam, gledao sam pomalo. Pratio sam i poslednjih pet utakmica Zvezde, još dok sam bio u Americi. Kada sam počeo da razgovaram sa trenerom, počeo sam i više da gledam utakmice. Gledao sam mečeve protiv Asvela i Pariza. Želeo sam da vidim kakva je atmosfera i koliko se košarka ovde razlikuje od NBA lige".
I kakva je razlika, prema vašem mišljenju?
"Rekao bih da je ovde svaki posed važan. Baš svaki posed. Igra je intenzivnija i mislim da je to velika razlika. Tu je i pravilo o tri sekunde u odbrani. U NBA ligi ima nešto više prostora, dok ovde zaista morate dobro da čitate situacije na terenu i donosite prave odluke".
Da li ste, osim toga što ste pomenuli, primetili još neke razlike u taktičkom smislu?
"Na šta konkretno mislite".
Kada ste gledali utakmice, pomenuli ste pravilo o tri sekunde u odbrani, ali postoje li još neki aspekti igre za koje mislite da će vam biti teže da se prilagodite?
"Ne znam, videćemo. Mislim da je košarka ipak košarka. Definitivno će mi biti potrebno određeno vreme da se prilagodim. Ne očekujem da ću samo doći i odmah moći da igram onako kako inače igram. Znam da će biti potrebno vreme. Možda već na prvoj utakmici odigram dobro, ali čak i ako se to dogodi, neće mnogo značiti kada je u pitanju moje prilagođavanje. Znam da ću i dalje morati da učim, jer mi je ovo prvi put da igram ovde, odnosno da praktično prvi put igram evropsku košarku".
Šta navijači Crvene zvezde mogu da očekuju od vas? Kako biste opisali svoju igru?
"Mogu da očekuju nekoga ko će izaći na teren i igrati čvrsto, ko će dati sve što ima. Nije mi važno koliko ću poena postići. Samo želim da ekipa pobedi. Zato ću raditi sve što je potrebno da dođemo do pobede. Blokiraću šuteve, hvatati lopte, boriti se za skokove u napadu, zakucavati... Šta god bude potrebno da pobedimo, to ću raditi. Samo želim da pobeđujemo".
Pomenuli ste sjajnu atmosferu. Neki igrači zbog toga osećaju dodatnu nervozu, dok drugima takva atmosfera daje dodatnu energiju. Kako mislite da ćete vi reagovati?
"Mislim da će mi to definitivno pomoći. Ja sam tip igrača koji voli da ima podršku. Volim kada navijači navijaju za mene i mislim da će mi to samo pomoći. Zaista sam uzbuđen i jedva čekam da sve to doživim".
EVROLIGA - 8. kolo
Utorak
17.00: (1,17) Dubai (20,0) Pariz (6,00)
20.00: (1,50) Crvena zvezda (16,0) Makabi Tel Aviv (3,00)
20.00: (2,40) Bajern Minhen (15,0) Barselona (1,70)
20.15: (1,03) Panatinaikos (28,0) Milano (13,0)
20.30: (2,25) Valensija (15,0) Fenerbahče (1,80)
21.00: (4,70) Baskonija (17,0) Real Madrid (1,25)
Sreda
18.30: (3,00) Bešiktaš (16,0) Olimpijakos (1,50)
19.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Anadolu Efes (3,70)
20.00: (1,80) Asvel Lion (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,25)
20.30: (3,00) Virtus Bolonja (16,0) Žalgiris (1,50)
*** Kvote su podložne promenama