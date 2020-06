Korona klauzule u Italiji: Ako se sledeća sezona otkaže pre početka - igrači ostaju bez plata

Videli smo kolike su probleme ove sezone imali klubovi sa plaćanjem plata, kao i oko dogovaranja posle prekida koji je usledio zbog virusa korona. Ideja u Italiji je da se to spreči, te da se u košarkaškim okvirima napravi plan unapred koji će se ticati plata u slučaju otkazivanja sezone.

Ako dođe do novih problema sa virusom korona, što svi želimo da izbegnemo, i ako se ne bude igrala sezona, Italijani su spremili naredne odluke.

Prvo i osnovno: ukoliko sledeća sezona uopšte ne počne, igrači cele sezone neće imati platu. Dobiće, dakle, 0% plate. Što je najdrastičnija mera.

Ukoliko se sezona prekine posle starta i neće biti nastavljena, igrači će dobijati 25% od plate od dana otkazivanja do kraja sezone.

Ukoliko se sezona prekine posle starta, ali sa šansom da igrači treniraju, košarkaši će dobijati 50% od plate od momenta suspenzije do kraja sezone. U slučaju da ne mogu ni da treniraju, dobiće 25% od momenta prekida do kraja sezone.

Još jedna važna odluka odnosi se na situaciju u kojoj bi početak prvenstva kasnio. U tom slučaju, ugovori igrača bi važili od momenta kada bi sezona počela, pa sve do završetka sezone. Dakle, ako bi sezona kojim slučajem krenula dva meseca kasnije, za to vreme od planiranog početka do stvarnog početka šampionata igrači ne bi dobijali platu.

