Šokantan kraj pobedničke serije za Real. Imali su Madriđani pet vezanih pobeda u Evroligi i domaćem prvenstvu, a onda su stali na nagaznu minu i odleteli u nebo.

Baskonija je održala čas košarke u Viznik centru, poigravala se sa Realom, koji u drugom poluvremenu nije znao šta ga je snašlo. Tim iz Vitorije je pregazio Kraljevsi klub sa 20 razlike i najavio da mu dolaze bolji dani posle očajnih rezultata tokom januara – 84:64.

Imao je Real velike probleme od početka meča, pošto su gosti uspeli da mu pobegnu na dvocifrenu razliku, koja je dobacivala do 14 poena (23:9). Ipak, u finišu drugog kvartala Blankosi su odigrali mnogo bolje i velikom seriju uspeli da spuste zaostatak na samo tri poena (37:34), koliko je bilo na poluvremenu.

Obično u takvim situacijama jači, moćniji nastavi taj nalet i nakon pauze i napravi totalni obrt, ali ove večeri se Baskonija pitala za sve. Real je uspeo da dođe do 39:39 i to je bilo sve od njega u ovoj utakmici. Ekipa iz Vitorije je ponovo počela da diže razliku, otišla sa plus osam na odmor pred poslednju četvrtinu, u kojoj je dodala gas i pregazila Madriđane.

Ahil Polonara sa 18 i Alek Piters sa 16 poena su bili udarne igle Baskonije, dok je bolji od ostalih u Realu bio Alberto Abalde sa 12 poena. On je bio jedini košarkaš domaćeg tima sa dvocifrenim brojem poena.

Asvel je uhvatio dobar vetar i polako se penje na evroligaškoj tabeli.

Francuski predstavnik u elitnom kupu je savladao Armani i to mu je četvrta uzastopna pobeda – 78:69. Iako su gosti vodili u većem delu utakmice, došli su u trećoj četvrtini do 10 poena prednosti (49:39), Asvel je uspeo da u poslednjoj deonici napravi preokret. Serijom 12:2 domaćin je iz minusa otišao u nedostižni plus za Italijane.

Igrač utakmice bio je Dejvid Lajti sa 16 poena, bivši igrač Budućnosti Noris Kol ubacio je 12. Kod Armanija najefikasniji je bio Šejvon Šilds sa 18 poena, dok je bivši košarkaš Zvezde Kevin Panter postigao devet.

Nemački derbi između Bajerna i Albe pripao je timu Andree Trinkijerija, ali je do njega došao tek posle produžetka – 101:95. Vladimir Lučić bio je heroj Bajerna.

On je odlučio meč trojkom 43 sekundi pre kraja, a onda i iznuđenim faulom u narednom napadu.

Očekivalo se da Bavarci mnogo lakše dođu do trijumfa u svojoj dvorani, pogotovo što je Alba pri dnu tabele i u lošoj formi, ali kao da joj je okršaj sa timom iz Minhena probudio neku skrivenu motivaciju. Štaviše, Bajern se na volšeban način spasao poraza, jer je gost iz Berlina imao u poslednjoj četvrtini 13 poena prednosti (80:67), a onda je usledila serija Trinkijerijevog sastava, koja je završena trojkom Boldvina devet sekundi pre kraja za izjednačenje i za produžetak – 87:87.

Iako joj je na takav način pobeda iscurela iz ruku, Alba se nije „prosula“ u produžetku, već je uspela ponovo da povede (95:94), a onda i da ponovo dozvoli rivalu da napravi seriju nakon toga i dođe do trijumfa.

Odličnu utakmicu odigrao je Lučić koji je ubacio 20 poena za Bajern, Džejlen Rejnolds je postigao 24, a Vejd Boldvin 21.

EVROLIGA - 24. KOLO

Četvrtak

Barselona - Efes 86:88

/Mirotić 24 - Micić 26/

Valensija - CSKA 84:84, posle dva produžetka 105:103

/Prepelič 22, Kalinić 22 - Džejms 37/

Petak

Fenerbahče - Zenit 84:75

/De Kolo 24 - Tomas 21/

Olimpijakos - Panatinaikos 77:88

/Mekiski 20 - Sent Ros 20/

Bajern - Alba 101:95p (87:87)

/Rejnolds 24 – Fontekio 21/

Asvel – Armani 78:69

/Šilds 18 – Lajti 16/

Real Madrid - Baskonija 64:84

/Abalde 12 – Polonara 18/