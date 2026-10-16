Lefevr: Zadovoljan igrom ne i rezultatom, mnogo smo lopti izgubili
Vreme čitanja: 2min | pet. 16.10.26. | 22:34
Trener Pariza Maksim Lefevr posle poraza u Beogradu nije mogao da bude zadovoljan porazom, ali jeste bio zadovoljan borbom svoje ekipe
Crvena zvezda je posle puno muke u finišu ipak slavila sa 90:81 i tako upisala četvrtu pobedu u sezoni, dok je Parizu to bio peti poraz u šest odigranih mečeva.
Posle meča trener Parižana Maksim Lefevr poručio je da je zadovoljan igrom svog tima ali ne i rezultatom.
"Teška utakmica. Ne možemo da budemo zadovoljni porazom. Borili smo se, nismo odustali nijednog trenutka. Imali smo loptu na "minus pet" i nismo uspeli da se još približimo, to je bilo ključno. Mnogo izgubljenih lopti, čak 19. Imali smo puno dobrih šuteva u prvom poluvremenu, igrali u dobrom ritmu u trećoj i četvrtoj čettvrtini ali nismo uspeli više", rekao je Lefevr na početku obraćanja.
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Na pitanje o sjajnoj partiji Tajsona Etijena, Lefevr je kazao sledeće:
"On je veoma dobar igrač, može da šutira i ima veliko samopouzdanje. Ood prvog dana se prilagodio, veliki je takmičar i od prvog dana u timu je pogađao neke teške šuteve na treningu. Nadam se da će ostati sa nama i sledeće sezone i pored dobrih igra".
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Na pitanje da li njegov tim igra bolje bez Nadira Hifija, odgovorio je:
"Kada igrate bez najboljeg igrača morate da ga zamenite sa više kruženja lopte u napadu. On je najbolji skorer u Evroligi, ove godine dobro i dodaje. Jedva čekamo da se vrati i da ponovo igramo zajedno", završio je Lefevr.