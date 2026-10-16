Lefevr: Zadovoljan igrom ne i rezultatom, mnogo smo lopti izgubili

Crvena zvezda je posle puno muke u finišu ipak slavila sa 90:81 i tako upisala četvrtu pobedu u sezoni, dok je Parizu to bio peti poraz u šest odigranih mečeva.

Posle meča trener Parižana Maksim Lefevr poručio je da je zadovoljan igrom svog tima ali ne i rezultatom.

"Teška utakmica. Ne možemo da budemo zadovoljni porazom. Borili smo se, nismo odustali nijednog trenutka. Imali smo loptu na "minus pet" i nismo uspeli da se još približimo, to je bilo ključno. Mnogo izgubljenih lopti, čak 19. Imali smo puno dobrih šuteva u prvom poluvremenu, igrali u dobrom ritmu u trećoj i četvrtoj čettvrtini ali nismo uspeli više", rekao je Lefevr na početku obraćanja.