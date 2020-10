Dejan Milojević gostovao je na Jutjub kanalu Balkan info gde je govorio o različitim zanimljivim temama, a jedna od njih je uvek Nikola Jokić. Te njegov put od Sombora do NBA lige.

Svi znamo moderne mitove da je Jokić nekada jeo burek i pio koka-kolu, ali da li je to zaista tačna anegdota?

"Jeste, to je istina", nasmejao se Milojević.

Potom je objasnio kako je gradio Jokića i kako je srpski košarkaš toliko napredovao.

"Angažovali smo nutricionistu i naš kondicioni trener Marko Ćosić, koji je zaista vrhunski trener, napravio je fantastičan program rada. Drugo, odredio je režim ishrane, a mi smo se ubili radeći na tome, ali videli smo da to ne ide u očekivanom smeru. I onda shvatimo da on doručkuje pola kile bureka i popije flašu koka-kole za ceo dan. Tada shvatiš da to mora da se promeni. Sa Ćosom je mnogo promenio telo i Ćosa je mnogo zaslužan što je on došao na nivo da može da se bavi profesionalnim sportom".

Prisetio se i jedne utakmice kada mu je bilo jasno da će Jokić uraditi nešto veliko u karijeri.

"On kad je otišao iz Mege bio je ispod proseka u odnosu na NBA ligu, a možete zamisliti kakav je došao. Taj napredak je bio neverovatan. U ABA ligi je bio dominantan, MVP, Partizan je te godine bio baš jak, a on je dao 40 i nešto poena protiv Mačvana, koji je sjajan igrač. Kao dete od 20 godina dominirao je protiv tadašnjeg Partizana. Duletove ekipe su čvrste, a taj klinac je to uspeo. To je bio pokazatelj da će biti to što je postao. Nisam očekivao da bude najbolji centar ili među tri najbolja centra na svetu, ali sam očekivao da ima dobru karijeru u NBA ligi".

Na pitanje kako Jokić blista u borbi protiv najsnažnijih igrača na svetu, Milojević je napravio kratku stručnu analizu.

"Kada neko ima mišiće, vama izgleda kao jak čovek. Ali snaga je u kukovima, trupu i nogama. Imao sam mnogo duela sa ljudima koje kada vidite pomislite da su jaki kao zver. Ali uzak struk, slabe noge i u kontaktu to nije tako. Ljudi greše kod Nikole. On je izuzetno jak čovek. To što ga ljudi doživljavaju kao debeljucu koji trčkara po terenu... To nije istina. On je izuzetno jak čovek, sa sjajnim 'bodi frejmom'. Jači je od većine centara. Iako izgledaju jači, oni u duelu nisu jači od njega", rekao je Dejan Milojević.

Ceo intervju pogledajte na Jutjub kanalu Balkan info.