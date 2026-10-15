Može li Partizan Mozzart Bet protiv najjačih?

Vreme čitanja: 3min | čet. 15.10.26. | 08:06
Crno-beli večeras igraju protiv Fenerabhčea u Istanbulu (19.45, Arena Sport) gde će pokušati da se vrati na pobednički kolosek posle poraza od Reala i Panatinaikosa
Da li je Partizan Mozzart Bet iznenadio na startu Evrolige? Jeste! Da li je pokazao da može da se bori protiv svih? Definitivno jeste! Međutim, da li može da pobeđuje najbolje timove na Starom kontinentu? E, to još nije pokazao. Prilika da se i to dogodi je zakazana za večeras u Istanbulu gde crno-bele dočekuje moćni Fenerbahče (19.45, Arena Sport) u okviru 6. kola Evrolige.
Svi već znamo kako je Partizan Mozzart Bet startovao sezonu u momentu kada je malo ko verovao u ovu ekipu Đoana Penjaroje. Ipak, momci sastavljeni tako da pomognu Karliku Džonsu su blesnuli i sezonu otvorili sa tri pobede. Padali su redom Olimpija Milano, Pariz i Bajern iz Minhena.
Izabrane vesti
Uspeh bez ikakve dileme! Momci su pokazali da su ekipa, da su loša atmosfera i nezainteresovanost prošlost. Ovo je neki novi tim. Ipak, moramo da se složimo da su tri gorepomenuta tima realno van konkurencije da se bore za sam vrh tabele. To nikako ne umanjuje kvalitet protivnika i činjenicu da su pobede veliki uspeh, posebno na strani, ali isto tako ne znači da Armani, Pariz i Bajern možemo da stavimo u istu ravan sa Realom i Panatinaikosom.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Madriđani i Atinjani su pokazali da su u ovom trenutku iznad Partizana iako je Real katastrofalno počeo sezonu, na svom terenu su bili bolji od tima Đoana Penjaroje, dok o moći Panatinaikosa ovde nećemo da trošimo previše reči jer su sada evidentno najbolji tim Evrolige pod dirigentskom palicom Željka Obradovića.
Sve ovo znači da je ovoj novoj ekipi Partizana sada potrebno da pokaže i dokaže sebi, ali i navijačima da mogu da pobede i one najbolje, na samom vrhu tabele. To Fenerbahče bez bilo kakve dileme jeste.
19.45 (1,15) Fenerbahče (20,00) Partizan Mozzart Bet (6,50)
Koliko je realno da Partizan pobedi večeras? Zaista je teško proceniti, svakako su izabranici Šarunasa Jasikevičijusa veliki favoriti. Uostalom učinak od četiri pobede iz pet mečeva govori u prilog tome, a jedini poraz je zabeležen baš protiv Panatinaikosa.
Sad je pitanje šta to Partizan prvo mora da popravi u odnosu na mečeve protiv Reala i Panatinaikosa da bi uopšte mogao da dođe u šansu da nešto uradi u Istanbulu. I tu je odgovor veoma jednostavan: mora da krene da pogađa šuteve sa distance jer je zaista bilo ispod svakog nivoa na prethodna dva meča. Uostalom brojka od sedam pogođenih trojki iz čak 46 pokušaja jasno objašnjava sve.
U toj kategoriji najlošiji je trenutno Luka Vildoza, Argentinac je bio iks faktor Partizana na prva tri meča, a u paru sa Alesandrom Pajolom je pravio čuda u odbrani, a odatle crpeo energiju i za napad. Međutim, sada je šut prestao da ga sluša i na prethodna dva meča nije postigao koš izvan linije 6,75. Tačnije nanizao je devet uzastopnih promašaja. Ništa bolji nije ni već pomenuti Pajola, ali nisu ni Kajl Olman, Arijan Lakić i Karlik Džons koji je prvi put ove sezone istinski zaustavljen od strane Panatinaikosa.
Što se Fenera tiče, tu se zna od koga preti najveća opasnost. Sve počinje od tandema Vejd Boldvin i Tajlen Horton Taker, Amerikanaca koji dominiraju na svakoj utakmici. Sada je tu i iks faktor Šejn Larkin, ali i Vil Klajburn, igrač koji kao da se uvek namerači da pregazi Partizan, dovoljno je samo da se setimo utakmice iz prošle sezone kada je u dresu Barselone pogodio trojku za pobedu u Beogradu sa pola terena.
Jasno je da Partizan ponovo ide u goste u ulozi velikog autsajdera, ali ako uspe da pronađe šutersku formu iz prva tri meča, ne bi bilo iznenađenje da gledamo veoma zanimljiv duel.
EVROLIGA
6. kolo
Četvrtak
19.45 (1,15) Fenerbahče (20,00) Partizan Mozzart Bet (6,50)
20.30 (2,10) Olimpija Milano (15,00) Dubai (1,90)
20.30 (1,40) Valensija (16,00) Makabi (3,40)
21.00 (1,10) Real Madrid (23,00) Asvel (8,00)
Petak
19.00 (1,45) Žalgiris (16,00) Efes (3,20)
20.00 (1,35) Crvena zvezda (16,00) Pariz (3,70)
20.15 (1,30) Panatinaikos (17,00) Hapoel (4,10)
20.30 (1,60) Virtus Bolonja (16,00) Baskonija (2,65)
20.30 (2,65) Barselona (16,00) Olimpijakos (1,60)