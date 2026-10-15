Može li Partizan Mozzart Bet protiv najjačih?

Uspeh bez ikakve dileme! Momci su pokazali da su ekipa, da su loša atmosfera i nezainteresovanost prošlost. Ovo je neki novi tim. Ipak, moramo da se složimo da su tri gorepomenuta tima realno van konkurencije da se bore za sam vrh tabele. To nikako ne umanjuje kvalitet protivnika i činjenicu da su pobede veliki uspeh, posebno na strani, ali isto tako ne znači da Armani, Pariz i Bajern možemo da stavimo u istu ravan sa Realom i Panatinaikosom.

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Madriđani i Atinjani su pokazali da su u ovom trenutku iznad Partizana iako je Real katastrofalno počeo sezonu, na svom terenu su bili bolji od tima Đoana Penjaroje, dok o moći Panatinaikosa ovde nećemo da trošimo previše reči jer su sada evidentno najbolji tim Evrolige pod dirigentskom palicom Željka Obradovića.

Sve ovo znači da je ovoj novoj ekipi Partizana sada potrebno da pokaže i dokaže sebi, ali i navijačima da mogu da pobede i one najbolje, na samom vrhu tabele. To Fenerbahče bez bilo kakve dileme jeste.

19.45 (1,15) Fenerbahče (20,00) Partizan Mozzart Bet (6,50)

Koliko je realno da Partizan pobedi večeras? Zaista je teško proceniti, svakako su izabranici Šarunasa Jasikevičijusa veliki favoriti. Uostalom učinak od četiri pobede iz pet mečeva govori u prilog tome, a jedini poraz je zabeležen baš protiv Panatinaikosa.