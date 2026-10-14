Ne može se bez šuta na aždaje Evrolige! Vildoza na 0/9, Partizan na 7/46

Međutim, ono što je posebno upečatljivo, ono što ostavlja najdublji ožiljak i budi zebnju kod svakog navijača Partizana, jeste pravi šuterski kolaps. Katastrofalan šut za tri poena potpuno je odsekao krila ekipi Đoana Penjaroje i ugasio svaku nadu. Kada protiv tima kakav je Panatinaikos ubacite samo četiri trojke iz čak 26 pokušaja, onda nemate apsolutno nikakvo pravo da se nadate pobedi. Procenat cele ekipe od mizernih 15,4 odsto van linije 6,75 metara oslikava svu ofanzivnu nemoć u tom susretu.

Posebno tragično deluje učinak spoljne linije, onog dela tima od kojeg se očekuje da nosi igru, da kreira i pogađa. Karlik Džons, Luka Vildoza, Kajl Olman, Alesandro Pajola, Itan Tompson i Arijan Lakić su zajedno šutirali neverovatnih 2/20 za tri poena, što je jedva 10 procenata uspešnosti. Džons je promašio sva tri puta, Olman i Pajola su bili neprecizni po dva puta, dok su Tompson i Lakić pogodili po jednom iz tri, odnosno pet pokušaja.

Najveći problem leži u činjenici da ovo nije bio samo jedan loš dan na poslu, već nastavak jedne bolne serije. Isti taj užasan, neprecizan šut viđen je i u duelu protiv madridskog Reala. U prestonici Španije, cela ekipa Partizana pogodila je tri šuta sa distance iz 20 pokušaja. Spoljna linija je tada takođe bila u potpunom mraku, Olman, Džons i Tompson su pogađali u retkim trenucima, dok su Pajola i Lakić ostali na nuli iz po tri pokušaja.

Kada se priča o šuterskoj krizi, jedno ime se nažalost posebno izdvaja. Luka Vildoza prolazi kroz pravi košmar na terenu u poslednja dva susreta Evrolige. Na prethodne dve utakmice protiv Reala i Panatinaikosa, argentinski plejmejker je promašio svih devet šuteva sa distance. Protiv Madriđana je šutirao 0/4, dok je pred domaćom publikom protiv Grka išao do 0/5.

Kada se podvuče crta i pogledaju zbirni statistički podaci, slika je zabrinjavajuća. Partizan do sada u elitnom takmičenju šutira skromnih 35/116 za tri poena. To je po procentu tek 30,2 odsto uspešnosti, što crno-bele trenutno svrstava na samo dno i zakucava ih za 18. mesto u celoj ligi u ovom segmentu. Bez šuta nema moderne košarke, bez pogodaka sa distance nema širenja odbrane, a sa ovakvim procentima, emocije sa tribina jednostavno nisu dovoljne da se sruše evropski giganti.