Ne može se bez šuta na aždaje Evrolige! Vildoza na 0/9, Partizan na 7/46
Vreme čitanja: 4min | sre. 14.10.26. | 09:30
Jasno je da je Partizan Mozzart Betu potrebno pojačanje kako bi se popravio šut koji je trenutno najveći problem ekipe Đoana Penjaroje na prethodna dva meča Evrolige
Bila je to noć u kojoj su srca kucala brže, noć kada su se mešala sećanja, ljubav i ona specifična košarkaška strast koju samo Beograd može da režira. Povratak Željka Obradovića, bio je emotivan, za neke i težak događaj, neki su čak isključivo u dvoranu došli da vide bivšeg trenera crno-belih. I zaista, dok su tribine gorele od naboja, dok se svaka sekunda pre podbacivanja lopte vrtela oko Željka Obradovića i njegovih reakcija na veliku količinu emocija, na samom parketu slika je bila potpuno drugačija. Kada je sudija označio početak, na površinu je isplivala surova košarkaška realnost.
Sam meč ostao je obeležen kristalno jasnom razlikom u kvalitetu. Videlo se, gotovo u svakom napadu, u svakoj defanzivnoj rotaciji, da je Panatinaikos u ovom trenutku u ogromnoj prednosti u odnosu na Partizan Mozzart Bet. Panatinaikos je igrao šampionski, rutinski, kažnjavajući svaku grešku rivala, a tim je sa klupe perfektno, vodio upravo Željko Obradović. Zato su Atinjani i pobedili, ne ostavivši crno-belima ni promil šanse da se nadaju nekom čudu ili epskom preokretu koji bi zapalio dvoranu.
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Međutim, ono što je posebno upečatljivo, ono što ostavlja najdublji ožiljak i budi zebnju kod svakog navijača Partizana, jeste pravi šuterski kolaps. Katastrofalan šut za tri poena potpuno je odsekao krila ekipi Đoana Penjaroje i ugasio svaku nadu. Kada protiv tima kakav je Panatinaikos ubacite samo četiri trojke iz čak 26 pokušaja, onda nemate apsolutno nikakvo pravo da se nadate pobedi. Procenat cele ekipe od mizernih 15,4 odsto van linije 6,75 metara oslikava svu ofanzivnu nemoć u tom susretu.
Posebno tragično deluje učinak spoljne linije, onog dela tima od kojeg se očekuje da nosi igru, da kreira i pogađa. Karlik Džons, Luka Vildoza, Kajl Olman, Alesandro Pajola, Itan Tompson i Arijan Lakić su zajedno šutirali neverovatnih 2/20 za tri poena, što je jedva 10 procenata uspešnosti. Džons je promašio sva tri puta, Olman i Pajola su bili neprecizni po dva puta, dok su Tompson i Lakić pogodili po jednom iz tri, odnosno pet pokušaja.
Najveći problem leži u činjenici da ovo nije bio samo jedan loš dan na poslu, već nastavak jedne bolne serije. Isti taj užasan, neprecizan šut viđen je i u duelu protiv madridskog Reala. U prestonici Španije, cela ekipa Partizana pogodila je tri šuta sa distance iz 20 pokušaja. Spoljna linija je tada takođe bila u potpunom mraku, Olman, Džons i Tompson su pogađali u retkim trenucima, dok su Pajola i Lakić ostali na nuli iz po tri pokušaja.
Kada se priča o šuterskoj krizi, jedno ime se nažalost posebno izdvaja. Luka Vildoza prolazi kroz pravi košmar na terenu u poslednja dva susreta Evrolige. Na prethodne dve utakmice protiv Reala i Panatinaikosa, argentinski plejmejker je promašio svih devet šuteva sa distance. Protiv Madriđana je šutirao 0/4, dok je pred domaćom publikom protiv Grka išao do 0/5.
Kada se podvuče crta i pogledaju zbirni statistički podaci, slika je zabrinjavajuća. Partizan do sada u elitnom takmičenju šutira skromnih 35/116 za tri poena. To je po procentu tek 30,2 odsto uspešnosti, što crno-bele trenutno svrstava na samo dno i zakucava ih za 18. mesto u celoj ligi u ovom segmentu. Bez šuta nema moderne košarke, bez pogodaka sa distance nema širenja odbrane, a sa ovakvim procentima, emocije sa tribina jednostavno nisu dovoljne da se sruše evropski giganti.
Daleko od toga da je sve crno. Uostalom, pre samo nedelju dana ova ekipa Partizana je otvorila sezonu sa tri sjajne pobede, ali treba biti iskren i reći da si nadigrani timovi kao što su Olimpija Milano, Pariz i Bajern, a to za sada nisu ekipe koje izgledaju kao konkurenti za plej-of. Dok o kvalitetima Real Madrida i Panatinaikosa nema potrebe da trošimo reči. Ekipa Đoana Penjaroje je i na tim mečevima bila borbena, nije se predavala, imala je ideju šta želi da izvede, čak i ti šutevi za tri poena su mahom bili iz izgrađenih pozicija, ali lopta jednostavno nije ulazila i to je jedan od glavnih razloga zbog čega su se dogodila dva uzastopna poraza.
"Bilo je loše, ali sada imamo izazov pred nama. Kako ćemo reagovati kada stvari ne idu kako smo zamislili", postavio je veoma logično pitanje Karlik Džons sinoć posle meča.
Jasno je kao dan da su ovom Partizanu pod hitno potrebna pojačanja. Šef stručnog štaba Đoan Penjaroja je već javno istakao da su timu neophodna dva nova igrača – i to na poziciji tri i na poziciji četiri, kako bi se dobila prekopotrebna širina i napadačka ubojitost. Prema poslednjim informacijama Mozzart Sporta, u Humskoj se trenutno pažljivo čeka popularni "NBA kat" (19. oktobar), kako bi se videlo kakva će sve kvalitetna imena isplivati na tržištu prekookeanskih igrača koja bi odmah mogla da uskoče i pomognu u podizanju Partizanove sezone na viši nivo.