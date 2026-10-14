Stivensa muči stomak, Penjaroja i dalje ne zna kada stižu pojačanja
Vreme čitanja: 2min | sre. 14.10.26. | 13:09
Lamar Stivens putuje za Istanbul, ali je pitanje da li će igrati
Košarkaši Partizana nemaju vremena za predah. Nakon okršaja sa Panatinaikosom, crno-bele očekuje jedno od najtežih gostovanja u Evroligi – duel protiv ekipe Fenerbahčea u Istanbulu.
Trener Partizana, Đoan Penjaroja, izneo je očekivanja pred predstojeći susret i osvrnuo se na trenutnu formu i izazove sa kojima se ekipa suočava.
"Odigrali smo još jednu izuzetno tešku utakmicu. U Evroligi su pobede najvažnije, a igramo protiv tima koji ima kvalitet za Fajnal for. Za ovakve utakmice neophodni su nam koncentracija i timska igra. Jasno je da je pred nama veoma težak meč i moramo odigrati na visokom nivou," poručio je Penjaroja.
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Jedna od glavnih tema bili su i procenti šuta iz van linije 6,75, koji su u poslednja dva meča bili na prilično niskom nivou. Španski stručnjak veruje da ekipa to može da popravi već u Istanbulu.
"Jasno je da smo u poslednje dve utakmice imali loše procente šuta, posebno za tri poena. Kada igrate protiv velikih timova, a ne pogađate ni otvorene šuteve, izuzetno je teško pobediti. Ipak, verujem da već sutra možemo da promenimo tu situaciju u odnosu na prethodne dve utakmice."
Novinare je zanimalo i da li ima novosti kada su u pitanju potencijalna pojačanja crno-belih, ali trener Partizana nije želeo da ulazi u tu temu.
"Nemam nikakve novosti. To nije pitanje za mene," kratko i uz osmeh je prokomentarisao Penjaroja.
Za kraj, šef stručnog štaba crno-belih otkrio je i kakav je zdravstveni bilten u ekipi pred polazak na put, pri čemu je nastup jednog igrača pod velikim znakom pitanja.
"Lamar Stivens je tokom noći imao stomačne probleme i njegov nastup na ovom putovanju je pod upitnikom. Čekam novije informacije," zaključio je Penjaroja.
Prema poslednjim informacijama, Stivens kreće put Istanbula, ali je pitanje da li će igrati.