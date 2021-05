Još malo je ostalo do 16. maja i kraja ligaškog dela NBA. Denver Nagetsi uveliko su obezbedili mesto u plej-ofu, ali ne i Nikola Jokić MVP titulu.

Iako je zdravorazumski Somborac favorit za prestižno priznanje, ima onih koji ne misle tako i pre srpskog centra ističu Džoela Embida iz Filadelfije, Stefa Karija iz Golden Stejta, pa i Krisa Pola iz Finiksa. Da greše, Jokić im je pokazao još jednom sjajnom partijom.

U pobedi protiv Šarlota u gostima (117:112) ubacio je 30 poena (čak 16 iz 17 pokušaja sa linije slobodnih bacanja), imao 11 skokova i šest asistencija, od kojih dve za TV špice. Prvo bez gledanja za trojku Ostina Riversa, a onda i preko celog terena za lagano zakucavanje Arona Gordona.

Samo u prvoj četvrtini Jokić je za 10 minuta ubacio 10 poena i imao pet skokova. Doduše, Majkl Porter Junior bio je još efikasniji sa 16 poena od ukupno 38 Nagetsa u toj deonici. Upravo su njih dvojica i predvodili goste do pobede sa po 30 poena. Jokić za 33, a Porter za dva minuta više.

Gledajući individualni učinak, za poen bolji od Denverovog tandema bio je Devonte Grejem, a u domaćem timu pratio ga je Teri Rozer s 21.

Iako je Denverova prednost u prvoj četvrtini išla do 20 razlike, a u četvrtoj u nekoliko navrata bila "plus 13", Šarlot je uspeo da dođe do dramatične završnice. Prišli su gosti na samo pola koša zaostatka (106:107), međutim, nisu uspeli da izbegnu poraz. Mada, on ne bi trebalo da utiče na njihov plasman u plej-of, odnosno na plej-in turnir kroz koji će pokušati da se domognu završne faze.

MAJAMI OBEZBEDIO PLEJ-OF

Trećom vezanom pobedom, a drugom uzastopnom protiv Bostona u gostima - 129:121, Majami je u okršaju s direktnim rivalom odmakao na tri pobede više i obezbedio mesto u plej-ofu Istoka.

Gosti sa Floride uspeli su finišu treće deonice da steknu dvocifrenu prednost, koja je potom narasla na 21 poen, ali su uporni domaćini uspeli da se vrate na ispod 10 poena zaostatka. Ipak, ne i da ostvare pobedu kojom bi zadržali nadu da mogu ispred današnjeg rivala, odnosno da izbegnu plej-in turnir.

Goste su do pobede vodili Tajler Hero sa 24 poena i 11 skokova, Dankan Robinson (22 poena) i Bem Adebajo (22p, 7sk, 5as). U domaćem timu raspoloženi su bili Kemba Voker, koji je ubacio 36 poena, i Džejson Tatum s tri manje, kao i Evan Furnie sa 20. Nije, međutim, to bilo dovoljno za pobedu.

Uprkos 41 poenu Zeka Levina, Čikago je kod kuće poražen od Bruklina 107:115, čime su Bulsima šanse za mesto u doigravanju ostale minimalne, samo teoretske.

Jako zanimljiva borba vodiće se u poslednje tri utakmice za mest od petog do sedmog mesta Zapadne konferencije, odnosno koja dva tima će direktno u plej-of, a ko će morati na plej-in turnir. Memfis je razbio Dalas 133:104, pa je situacija sledeća: Dalas i Portland imaju po 40 pobeda i 29 poraza, a Los Anđeles Lejkersi 38:30.

Uspeli su Grzliji da zadrže Luku Dončića na svega 12 poena za 25 minuta, uz pet skokova i pet asistencija. Najefikasniji u timu Dalasa bio je Tim Hardavej Junior sa samo 19 poena, dok su Memfis predvodili Morant sa 24 i Bruks sa 22 poena.

NBA - REZULTATI

Šarlot - Denver 112:117

/Grejem 31 - Jokić 30, Porter 30/

Detroit - Minesota 100:119

/Tauns 28 - Bej 21/

Boston - Majami 121:129

/Voker 36 - Hiro 24/

Toronto - LA Klipers 96:115

/Bučer 16 - Lenard 20, Men 20/

Čikago - Bruklin 107:115

/Levin 41 - Durent 21/

Indijana - Filadelfija 103:94

/Lever 23 - Heris 27/

Memfis - Dalas 133:104

/Morant 24 - Hardavej 19/

Milvoki - Orlando u toku

Golden Stejt - Finiks u toku

LA Lejkers - Njujork u toku

Sakramento - Oklahoma u toku