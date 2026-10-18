Navarov plan za nosioca štafete

Prava prilika da se sve to lepo iskristališe, usput i namesti ruka i raspuca još više, imaće u duelu Krke i Crvene zvezde u Novom Mestu (nedelja, 16.00) . Stajanja nema, odmora nema. Posle duplog kola mora da se igra Evroliga, a uz svako poštovanje slovenačkog timu, mogu crveno-beli da iskoriste ovaj meč kao jednu vrstu pripreme za "večiti derbi" i generalno za jedan jači trening.

Da ne beše one povrede na okupljanju sa reprezentacijom Srbijom, zbog koje se tek sada vratio u takmičarski pogon, dobio bi Nikola Đurišić već sada zvanje savršenog igrača uloge. Srpski reprezentativac ulazi polako u pravi ritam, sa doziranom minutažom i pronalaženjem pravog mesta u sistemu Ibona Navara . Da se razigra skroz ofanzivno nije imao toliko prilika za prethodne tri utakmice - pre ove sa Parizom - jer nije dobijao previše lopti da on rešava napade, sve dok nije našao pravi balans između toga šta španski trener od njega traži i činjenice da može sam da oseti kada je momenat da ima nekoliko ekstra šuteva.

Kada se Nikola Đurišić vratio iz NBA lige - gde nažalost nije upisao nijedan zvanični nastup za Atlanta Hokse - pokazao je u Megi da odlaskom "preko bare" i samim radom u najjačoj ligi sveta i njihovoj razvojnoj Dži ligi, mnogo toga može da se nauči. Zato se očekivalo da ove sezone u crveno-belom dresu bude jedan od košarkaša koji će imati svojih pet do sedam šuteva, kao bek šuter i jedan od najpreciznijih igrača spolja. Za sada, pre Pariza na tri utakmice - protiv Asvela, FMP-a i podgoričke Budućnosti, imao ih je ukupno osam. Protiv Pariza je imao šest i bio je dvocifren, što je sam po sebi pokazatelj da je ofanzivno potentan. Nedelja, 16.00: (5,50) Krka (19,0) Crvena zvezda (1,20) Može Đurišić da bude taj kojem ide lopta, za kog se crtaju napadi i "setovi" za šutera, mada ga Ibon Navaro vidi nekako drugačije. Izgleda da je ideja da srpski reprezentativac bude stena u odbrani, da bude jak na skoku i da u napadu čeka pravu priliku kao verovatno treća, četvrta opcija na terenu. Kao pravi igrač uloge. To se može videti iz prethodnih utakmica, pa će tako biti očigledno i narednom periodu, uz tendenciju da ima dvocifrene partije kao od šale kada ga krene i kada se ide na njega u napadu, kao što je to bilo protiv Pariza.

Baš pred tu utakmicu sa timom iz glavnog grada Francuske je Ibon Navaro rekao šta očekuje od srpskog beka.

"Mislim da mora da se prilagodi svojoj ulozi. On je neverovatan ofanzivni talenat, ali od njega tražimo nešto drugačije, nešto što je sposoban da pruži i za šta i sam smatra da može da uradi. Potrebno je samo da se prilagodi toj ulozi. Zadovoljan sam, ne toliko njegovom partijom, koliko energijom i koncentracijom koju je pokazao u određenim segmentima igre". MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Posle istog tog meča, još veće reči hvale.

"On je budućnost srpske košarke. Zbog povrede za nacionalni tim je manje trenirao, vraća se korak po korak. Bio je veoma važan u pobedi večeras".