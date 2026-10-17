Vreme čitanja: 3min | sub. 17.10.26. | 08:11
Zvezda ima svog lidera, a on se nalazi kraj aut-linije i izdaje naređenja
El Profesor okuplja osam ljudi koji biraju imena gradova kao svoje pseudonime, potom ih priprema i uči sve što treba da znaju o pljački koji ću da izvrše. El Profesor ima ambiciozan plan da oni uđu Kraljevsku kovnicu Španije i pobegnu sa 984.000.000 evra, dok on to sve posmatra i poigrava se sa policijom.
El Profesor u junu 2026. godine stiže u Beograd i postaje trener Crvene zvezde. Pravi roster po svojoj meri, igračima usađuje svoje ideje i uči ih novom sistemu košarke. El Profesor ima ambiciozan plan da baš ti igrači donesu Zvezdi prvi plasman u plej-of od 2016. godine, a posle šest kola El Profesorov tim je na 4-2 i u seriji od četiri pobede, od kojih je poslednja ostvarena protiv Pariza.
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El Profesor je neko ko zna sve. Zna kako funkcioniše policija, svaki njen potez može da predvidi i nadmudri. Upoznat je sa svakim kvadratnim metrom Kraljevske kovnice i s time koliko vremena njegov tim treba da ostane unutar iste kako bi ukrao maltene milijardu evra. Do detalja planira svaki korak i sve ima svoje zašto.
El Profesor je košarkaški genije. Ima plan kako želi da igra njegov tim, a spreman je i da se prilagodi kada je to potrebno, kao što trenutno jeste usled nedostatka centara. Jasno je da mu je potreban kontinuitet kako bi ekipa bila uspešna i kako bi usvojila automatizme koje on želi. Pravi rotacije za utakmicu tako da na terenu uvek ima svežu petorku i svaka izmena ima svoje zašto. Pravi lider na terenu često ne postoji, jer je zapravo on lider koji stoji pored aut-linije i izdaje naređenja.
Malo Profesorove planove komplikuje Rakel Muriljo, detektivka zadužena za situaciju u kovnici. Jer El Profesor se istinski zaljubljuje u detektivku, kao i ona u njega, ali ni u jednom momentu ne zapostavlja plan. Zna da sve mora da bude odrađeno po planu kako bi pljačka bila uspešna.
U Zvezdinog El Proferosora navijači su već zaljubljeni. Posebno nakon četiri vezane pobede. Možda i po prvi put otkad Zvezda igra modernu Evroligu, navijači su pokazali strpljenje. Niko ništa negativno nije rekao nakon dva uvodna poraza. El Profesor je mogao na miru da radi i uspostavi sistem koji sve više i više funkcioniše. Može da se kaže i da se el Profesor polako zaljubljuje u navijače i shvata kolika su oni zapravo snaga Crvene zvezde.
Ko je El Profesor? Reč je o čoveku koji se zove Serhio Markina, koji je život posvetio tome da osveti svog oca, čija je ideja i bila da opljačka Kraljevsku kovnicu novca. Godinama je spremao savršen plan i onda ga konačno sproveo u delo.
Ko je El Profesor? To je Ibon Navaro. Trener Crvene zvezde koji je dugo gradio sistem po kome treba da se igra košarka i koji je nakon 11 godina ponovo dobio priliku da pokaže da taj sistem funkcioniše na najvišem mogućem nivou, odnosno u Evroligi. Zvezda je zaista lepo započela novu sezonu, s tim da ima još prostora za napredak. Identitet već postoji, to je odbrana, ali i napad polako dolazi na svoje. Ono što je definitivno jasno jeste da Navaro zna šta radi, da uprava kluba stoji iza njega, a posle četiri vezane pobede i navijači. Plan je tu i lagano se ide ka njegovoj realizaciji.
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Ako se pitate zašto je Navaro "El Profesor", prilično je jednostavno:
"Trener Crvene zvezde je profesor Ibon Navaro", izgovorio je spiker tokom prozivanja timova uoči utakmice između Crvene zvezde i Pariza. To je malo neuobičajeno, jer spikeri trener obično oslovljavju sa "gospodin".
Međutim, dan pred utakmicu na otvorenom treningu za medije, Navaro je dobio pitanje o hemiju timu i rekao da je ekipa i dalje gradi, a upitan i kako bi on definisao hemiju, na šta je odgovorio da je zapravo učio hemiju.
Tako da, pored toga što smo ga mi uporedili sa El Profesorom iz čuvene serije "La casa de papel", Navaro je diplomirao hemijske nauke i stvarno je profesor.
Hemijski. A, izgleda i košarkaški.