El Profesor je košarkaški genije. Ima plan kako želi da igra njegov tim, a spreman je i da se prilagodi kada je to potrebno, kao što trenutno jeste usled nedostatka centara. Jasno je da mu je potreban kontinuitet kako bi ekipa bila uspešna i kako bi usvojila automatizme koje on želi. Pravi rotacije za utakmicu tako da na terenu uvek ima svežu petorku i svaka izmena ima svoje zašto. Pravi lider na terenu često ne postoji, jer je zapravo on lider koji stoji pored aut-linije i izdaje naređenja.

El Profesor je neko ko zna sve. Zna kako funkcioniše policija, svaki njen potez može da predvidi i nadmudri. Upoznat je sa svakim kvadratnim metrom Kraljevske kovnice i s time koliko vremena njegov tim treba da ostane unutar iste kako bi ukrao maltene milijardu evra. Do detalja planira svaki korak i sve ima svoje zašto.

Malo Profesorove planove komplikuje Rakel Muriljo, detektivka zadužena za situaciju u kovnici. Jer El Profesor se istinski zaljubljuje u detektivku, kao i ona u njega, ali ni u jednom momentu ne zapostavlja plan. Zna da sve mora da bude odrađeno po planu kako bi pljačka bila uspešna.

U Zvezdinog El Proferosora navijači su već zaljubljeni. Posebno nakon četiri vezane pobede. Možda i po prvi put otkad Zvezda igra modernu Evroligu, navijači su pokazali strpljenje. Niko ništa negativno nije rekao nakon dva uvodna poraza. El Profesor je mogao na miru da radi i uspostavi sistem koji sve više i više funkcioniše. Može da se kaže i da se el Profesor polako zaljubljuje u navijače i shvata kolika su oni zapravo snaga Crvene zvezde.

Ko je El Profesor? Reč je o čoveku koji se zove Serhio Markina, koji je život posvetio tome da osveti svog oca, čija je ideja i bila da opljačka Kraljevsku kovnicu novca. Godinama je spremao savršen plan i onda ga konačno sproveo u delo.

Ko je El Profesor? To je Ibon Navaro. Trener Crvene zvezde koji je dugo gradio sistem po kome treba da se igra košarka i koji je nakon 11 godina ponovo dobio priliku da pokaže da taj sistem funkcioniše na najvišem mogućem nivou, odnosno u Evroligi. Zvezda je zaista lepo započela novu sezonu, s tim da ima još prostora za napredak. Identitet već postoji, to je odbrana, ali i napad polako dolazi na svoje. Ono što je definitivno jasno jeste da Navaro zna šta radi, da uprava kluba stoji iza njega, a posle četiri vezane pobede i navijači. Plan je tu i lagano se ide ka njegovoj realizaciji.

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Ako se pitate zašto je Navaro "El Profesor", prilično je jednostavno:

"Trener Crvene zvezde je profesor Ibon Navaro", izgovorio je spiker tokom prozivanja timova uoči utakmice između Crvene zvezde i Pariza. To je malo neuobičajeno, jer spikeri trener obično oslovljavju sa "gospodin".

Međutim, dan pred utakmicu na otvorenom treningu za medije, Navaro je dobio pitanje o hemiju timu i rekao da je ekipa i dalje gradi, a upitan i kako bi on definisao hemiju, na šta je odgovorio da je zapravo učio hemiju.