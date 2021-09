Posle teške pandemijske godine za evropsku košarku u kojoj su finansijski gubici bili zabrinjavajući, odnosno daleko veći nego u normalnim okolnostima, nova sezona trebalo bi da startuje u koliko-toliko redovnim uslovima, onim na koje smo navikli u vremenu pre korone...

Samim tim ponovo se u centar pažnje stavlja tema oko koje se svake godine vode polemike – proširenje elitnog klupskog takmičenja. Ovom temom bavio se specijalizovani košarkaški portal Euhoroops, koji smatra da je širenje Evrolige realnosti i da je samo pitanje momenta kada će vodeća struktura najjačeg klupskog takmičenja u Evropi objaviti plan za dalju ekspanziju.

Razloga je, kako se navodi, mnogo. Fokus prvog čoveka Evrolige Đordija Bertomeua poslednjih godina bilo je ulazak na tržišta Francuske i Nemačke, ali poznati košarkaški sajt ukazuje i na niz atraktivnih projekata koji zaslužuju svoje mesto u Evroligi. Pre svega se navode primeri Partizana, Virtusa iz Bolonje i Valensije, ali se potencira i na jačanju Pariza kao kluba za koji se procenjuje da ima svoju budućnost u takmičenju.

O širenju lige se intenzivno razgovara sa klubovima koji imaju garantovano učešće, a njih je u ovom trenutku četrnaest. Na horizontu se nazire verzija Evrolige sa 20 klubova, a navodno su sve varijante na stolu. Ideja Đordija Bertomeua je da se svakako zadrže dva slobodna mesta za finaliste Evrokupa kako bi se dalo na značaju drugom po kvalitetu evropskom takmičenju na Starom kontinentu, ali i da u novom formatu bude 16 ili čak 18 klubova sa višegodišnjom licencom.

Prošle sezone su ugovore dobili Bajern Minhen i Asvel, posle toga je berlinska Alba dobila dvogodišnju licencu, zbog čega se pretpostavlja da je teško očekivati nove pre leta 2022. godine.

Ono što će verovatno najviše da zanima košarkaške poklonike u regionu bivše Jugoslavije jeste kako bi eventualne promene mogle da se odraze na Jadransku ligu? Eurohoops tvrdi da će Jadranska liga sigurno dobiti novu specijalnu pozivnicu za takmičarsku 2022/23, kao što je to bio slučaj za ovu sezonu sa Crvenom zvezdom kao šampionom regionalnog takmičenja. S tim da bi ona bila bezuslovna! Odnosno, ne bi se kosila s eventualnim uspehom Partizana u Evrokupu. To u teoriji znači da bismo u sezoni 2022/23 mogli da gledamo dva kluba iz nekadašnje Jugoslavije! Još bolje – mogli bi to da budu upravo večiti rivali!

Da bi se to dogodilo Partizan bi morao da obezbedi plasman u Evroligu kroz Evrokup iliti da dođe bar do finala, a da Crvena zvezda istovremeno osvoji Jadransku ligu. Priča je na dugačkom štapu u ovom trenutku, ali ne i neizvodljiva.

Eurohoops zaključuje da nije realno očekivati veće promene pre leta 2023. godine, iako bi do tog perioda broj klubova s višegodišnjom licencom mogao da poraste na 16 klubova.

Budućnost evropske klupske košarke je, kako se navodi – po 20 klubova u Evroligi i Evrokupu. Ukupno – 40 u dva ranga.

