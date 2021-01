Prvih desetak utakmica ove NBA sezone nam je pokazalo da će biti dosta uspona i padova te da je teško prognozirati kako će se stvari razvijati do kraja sezone.

Timovi imaju dosta izostanaka zbog korona virusa jer je NBA liga postavila izuzetno stroga pravila oko karantina igrača koji su bili u kontaktu sa zaraženom osobom, ima dosta i povreda, trening-kampovi su bili izuzetno kratki...sve su to razlozi zbog čega gledamo sve te uspone i padove. Pisali smo već o tome da je ove sezone neobičajeno puno utakmica završilo s velikom koš-razlikom, a malo je timova koji su imali neke veće serije pobeda. Trenutno je u ligi Boston jedini tim koji ima više od dve pobede zaredom. Seltiksi su na četiri, a još je samo pet timova u celoj ligi na dve pobede zaredom.

I na tabeli je sve dosta izednačeno. To je i očekivano s obzirom da je još uvek ipak tek početak lige, ali svejedno je zanimljivo videti da u Zapadnoj konferenciji 11 ekipa imaju po četiri ili pet poraza. Međusobni dvoboji na Zapadu imaju veliki ulog, a ove godine je i na Istoku stvar nešto bolja nego prethodnih godina. I tu imamo puno izednačenih ekipa pa se čini da će borba za plej-of ove godine biti dosta zanimljiva.

Do plej-ofa je još puno vremena, a vreme možete skratiti okladom na naše tipove za mečeve koji slede:

MINESOTA TIMBERVULS - SAN ANTONIO SPARS (klađenje na meč, tip 2, kvota 1,50)

Večeras se u NBA ligi igra nekoliko utakmica u kojima su kvote na favorita 1,50. Te kvote privlače da ih se stavi na tikete, ali često su i najopasnije jer nam se čini da razlika u kvalitetu timova ipak nije takva. Među večerašnjim utakmicama s tom kvotom, onu koju bi mi stavili na tiket je dvoboj između Minesote i San Antonija. 'Vukovi' su u dosta lošoj seriji s čak šest poraza zaredom, a bez povređenog Karl-Entonija Taunsa su izgubili i onu najvažniju prednost koju su imali protiv San Antonija. Sparsi ne izgledaju loše ove sezone, imaju nekoliko mladih igrača koji su doneli 'svežu krv', a ovo su utakmice koje Greg Popović mora pobediti ako želi da se vrati tamo gde pripada - u plej-of.

DŽON KOLINS (broj poena (19,5), tip više, kvota 1,75)

Džon Kolins i Atlanta nisu uspeli da se dogovore oko produženja ugovora pa će on na leto postati 'ograničeni' slobodni igrač, odnosno moći će da potpiše za bilo koji drugi klub, ali će Atlanta moći da tu ponudu izednači, odnosno mečira. Nije ovo neka nova vest, ali mora da se zna kada se kladi na Kolinsa. Igrači su u ovakvoj situaciji obično dodatno motivisani da pokažu da im je klub ponudio manji ugovor nego što zaslužuju pa i od Kolinsa treba očekivati dobru sezonu. U ovu je ušao s povredom i manjom minutažom šta je automatski značilo i manje brojke, ali stanje sa zdravljem je sada u redu. Kolins igra više od 30 minuta, a najvažnije je da dolazi do svojih 15-ak šuteva po utakmici šta znači da je oko 20 poena od njega uvek moguće očekivati. Atlanta opet igra protiv Šarlota, a pre dva dana je Kolins ovim protivnicima ubacio 23 poena uz šut 9/16. No, važnije je da je izgledao odlično, a pomaže mu i činjenica da Šarlot nije najjači u odbrani na njegovoj poziciji.

JUSUF NURKIĆ (broj poena (13,5), tip više, kvota 1,85)

Nurkić nije najbolje ušao u sezonu, a jedan od razloga su i porodični problemi o čemu Jusuf ne priča detaljno, ali za koje je priznao da ga muče. Njegove brojke su ove sezone slabije nego šta su bile u 'balonu' u Orlandu, ali u zadnjih par utakmica to izgleda bolje. U poslednje dve je Nurkić ubacio 12, odnosno 17 poena, ali važnije je da je u zadnje tri utakmice imao najmanje po 10 puteva prema košu. Fokus protivničkih odbrana na Dejmiana Lilarda i Si-Džej Mekaluma uvek dopušta dosta prostora za centre Portlanda, a Nurkić do ove margine može doći praktično svaki put kad je motivisan. Pomoći će mu i to šta Portland igra protiv Sakramenta koji nema preveliku odbrambenu snagu pod košem.

DANKAN ROBINSON (broj poena (12,5), tip više, kvota 1,90)

Ovo je praktično klađenje na to hoće li Dankan Robinson dati pet trojki ili ne. Jedan od najopasnijih šutera u NBA ligi ne bira situaciju za trojku prema košu, a kako ga trener Erik Spolestra potiče da još više puca prema košu, onda nije neobično da on ima dvocifren broj šuteva za tri poena. Ove sezone se to dogodilo tri puta, a važno je da je u poslednje dve utakmice Robinson opalio 21 trojku i pogodio njih devet. S tim prosekom i protiv Vašingtona bi prešao marginu ili bio jako blizu nje, a s obzirom da se zna kako Vizardsi igraju najgoru odbranu u NBA ligi može se očekivati da prosek bude i veći. Odbrana Vošingtona dopušta čak 15,6 otvorenih šuteva za tri poena po utakmici i po tome su ubedljivo najgori u ligi. Robinson je definitivno igrač koji će takve poklone rado prihvatiti.