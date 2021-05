Još se ne zna hoće li Janis Adetokunbo igrati večeras u velikom derbiju NBA lige između Milvokija i Bruklina. Nadamo se da hoće jer bi bila prava šteta da ga ne vidimo protiv Netsa za koje bi trebalo da igraju Kajri Irving i Kevin Durent, ali ne i Džejms Harden, koji je još uvek povređen. Meč između Milvokija i Bruklina igra se u 21.30 po našem vremenu, kasnije u noći se igra još 7 NBA utakmica, a mi vam donosimo nekoliko predloga za klađenje.

DŽULIUS RENDL (broj poena (26,5), tip više, kvota 1,85)

Nju Jork Niksi su jedna od najlepših priča ove sezone, a Džulius Rendl je, uz trenera Toma Tibodoa, najvažniji glumac u toj priči. Rendl je postao prava zvezda NBA lige, zasluženo je igrao na Ol-star utakmici, a vrlo verovatno će da dobije nagradu za igrača koji je najviše napredovao. On je ove sezone na proseku od 24,1 poena, 10,4 skokova i 5,9 asistencija, a u aprilu je bio još efikasniji od proseka. U prošlom mesecu je bio na proseku od 27,1 poena po utakmici, a u zadnjih 9 utakmica te brojke su još dignute i to na 31,3 poena po utakmici. U tom razdoblju od devet utakmica samo dva puta nije prebacio večerašnju marginu, a s obzirom na to da Njujork večeras igra protiv Hjustona, tima koji nije poznat po sjajnoj odbrani reketa, Rendl bi opet mogao da oduševi sve navijače Niksa, ali i one koji će njegovo ime imati na tiketu.

DŽOEL EMBID (broj poena (25,5), tip više, kvota 1,85)

U poslednje četiri utakmice Džoel Embid ni jednom nije postigao više od 24 poena, ali razlog je taj što nije igrao više od 27 minuta po susretu. Posebno se to odnosi na poslednja tri meča u kojima je Filadelfija lako došla do pobede i u kojima nije bilo potrebno da se Embid uopšte umara. No, i u takvoj smanjenoj minutaži on je imao dobre brojke što jasno pokazuje da nije ispao iz forme koja ga je i dovela da je najveći konkurent Nikoli Jokiću za MVP titulu. Ipak, verujemo da Embidu nedostaje jedna 'njegova' utakmicua u kojoj će pokazati šta sve može, a večeras mu je dobra prilika za to. Siksersi igraju protiv San Antonija, ekipe koja se itekako ima za šta boriti pa bi vrlo lako to mogla da bude neisvesnija utakmica nego ove tri prošle koje je Filadelfija igrala. To bi Embida moglo da natera da ode u 'više' poena, a dobra stvar za njega je da Sparsi nemaju nekog fenomenalnog centra koji bi mogao da ga zaustavi. Jakob Poeltl je dobar igrač, ali ništa više od toga.

TAJRIS HALIBARTON (broj poena (15,5), tip više, kvota 1,85)

Tajris Halibarton je u prvom delu sezone izgledao odlično, a bilo je i onih navijača Sakramenta koji su govorili da im uopšte nije žao šta je otišao Bogdan Bogdanović jer je Halibarton odmah nadomestio njegov učinak. Međutim, Halibarton se u sezoni suočio s onim stvarima koje svaki ruki prođe - pad forme i nešto čvršće odbrane kada su počeli da ga skautiraju rivali. Samim tim su njegove brojke malo pale, ali i dalje je to dosta dobro. U zadnje vreme on se opet vratio dobrim navikama - u poslednjih pet utakmica je na proseku od 18 poena po utakmici, a mnog je važnija činjenica da je u prethodne četiri utakmice imao prosečno 16 šuteva. Halibarton je, uz to, u zadnjih pet utakmica na proseku od 8,4 asistencija po utakmici i jasno je da mu se forma vratila. Večeras Kingsi igraju protiv Dalasa i nadamo se da će mladi plejmejker da nastavi s dobrim igrama te da će se 'zeleniti' na našem tiketu.

TEO MALEDON (broj poena (13,5), tip manje, kvota 1,85)

Već smo jednom 'odradili' ovu opkladu proteklih dana, ali zašto je ne bi ponovili? Teo Maledon je postao starni plejmejker u ekipi Oklahome nakon što se povredio Šej Gildžes-Aleksander i ne igra uopšte loše. No, mladi Francuz nije ni baš sjajan, a posebno se to odnosi na broj poena u utakmicama protiv ekipa koja igraju ozbiljnu odbranu. U celom aprilu više od većerašnje margine postigao je uglavnom timovima koji nisu poznati po nekoj jakoj odbrani. Izuzetak je samo tim Finiksa protiv kojeg je Maledon odradio svoju najbolju utakmicu u karijeri te je postigao 33 poena. Protiv Sansa Oklahoma igra opet večeras, ali ako je Maledon jednom iznenadio Krisa Pola i društvo, sigurni smo da se to neće opet dogoditi. Sansi igraju dobru odbranu, sada su u poziciji da mogu s prve pozicije da uđu u plej-of i sigurno će napraviti sve da odbrane tu poziciju. Pobeda protiv Oklahome ne bi smela da dođe pod znak pitanja, a nekako smo sigurni da je Kris Pol zapamtio šta je Maledon radio pre mesec dana i da će večeras igrati žestoku odbranu na njemu.