Nekom 200.000.000 dolara, nekom otkaz: Ima li opcija za evroligaše?

Prvi tvit u ponedeljak od Šamsa Čaranije bio je vezan za Dvajta Pauela, čoveka koji je 12 godina proveo u Dalas Meveriskima, ali ga oni više ne žele u Teksasu (Opširnije OVDE). Iako je digrao 768 utakmica, uz proseke od 6,5 poena, 4,2 skoka i jedne asistencije. Uspeo je da se probije i u sam vrh pojedinih istorijskih statističkih lista kluba. Četvrti je po procentu šuta iz igre, sa uspešnošću većom od 60 odsto, kao i po broju odigranih utakmica. Šesto mesto zauzima po broju ofanzivnih skokova (1.187) i ukupnih skokova (3.251), dok je deseti po broju blokada (330). Ipak, njegove usluge više nisu potrebne, pa ćemo videti koji je sledeći korak kanadskog krilnog centra.

Onda je nastradao Dalton Kneht iz Los Anđeles Lejkersa (Opširnije OVDE). Blago je reći da Lejkersi talentovanom šuteru nisu dali pravu šansu. Od početka karijere je morao da trpi Bronija Džejmsa koji mu je uzimao minute samo na očevu slavu. Okej. Kneht nije neki defanzivac, ali prosto je neverovatno da je dve sezone presedeo na klupi. Ako uzmemo u obzir da i dalje ima 25 godina, možda proba još neko vreme da se domogne NBA lige, možda ode i u Dži ligu, ali ako bi došao u Evropu, vrlo verovatno bi odmah pravio razliku.

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Zahvalnicu na Instagramu dobio je i Kevin Porter Džunior. Milvoki Baksi su odlučili da im "luda glava" ne treba u ovom momentu kada tim prolazi kroz ribilding. To je tačno, samo što je Porter veoma dobar košarkaš i za takvog talenta bi negde moralo da bude mesta. Ako ne u NBA ligi, onda ćemo ga skoro sigurno gledati na Starom kontinentu. Već je nosio dres PAOK-a i beležio brutalne brojke, tako da bi neki evroligaš mogao da ga pokupi.

Memfis je otpustio plejmejkera Voltera Klejtona Džuniora. Reč je o legendi Florida Gejtorsa kojima je 2025. godine doneo NCAA titulu nakon brutalnih partija u polufinalu i finalu. Ipak, Klejtona ne cene previše u NBA ligi zbog slabog šuta sa distance i nemogućnosti da čak i šut koji pogađa u dobrim procentima izgradi sam sebi. Draftovala ga je Juta i nije mu baš dala šansu, kasnije ga je poslala u Memfis, međutim ni tamo se nije proslavio. Klejton je pravi školski plejmejker, tako da bi mogao da ima nekolicinu udvarača sa druge strane Atlantika.

01.00: (1,60) Njujork (16,0) Filadelfija (2,65)

Da pređemo na igrače koji su dobili nove ugovore. Šarlot je rešio da da Brendonu Mileru 209.000.000 dolara za narednih pet godina. To je i očekivano, jer je Miler sada glavni igrač Hornetsa i oko njega će se graditi tim u narednim sezonama. S tim da bez Lamela Bola, njegova odgovornost će biti mnogo veća, kao i očekivanja.

Rutinskih 40.000.000 dolara uzeće i Džejden Mekdenijels. On je već imao ugovor sa Minesota Timbervulvsima do kraja sezone 2028/29, a sada je on produžen za još godinu dana. Vulvsi veruju da je Mekdenijels idealna treća opcija iza Lamela Bola i Entonija Edvardsa jer igra izvanrednu odbranu, dok u napadu ne troši lopte.

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Očekivano, Oklahoma je dala novi ugovor i Kejsonu Volasu. Za pet godina će uzeti 139.000.000 dolara. Kao član druge defanzivne petorke može da se kaže i da je zaslužio. Veoma je važan šraf u Oklahominoj mašineriji i sada bez Lugenca Dorta biće samo još važniji... jedino što bi njegov novi ugovor i ogromna uloga mogli da utiču na minutažu našeg Nikole Topića, ali videćemo šta će biti.

NBA LIGA - POČETAK

Utorak

21.00: (2,10) Detroit (15,0) Boston (1,90)

Sreda

01.00: (1,60) Njujork (16,0) Filadelfija (2,65)

03.30: (1,70) San Antonio (15,0) Oklahoma (2,40)

Četvrtak

01.00: (1,50) Vašington (16,0) Milvoki Baks (3,00)

01.00: (1,70) Orlando (15,0) Atlanta (2,40)

01.30: (1,25) Toronto (17,0) Čikago (4,70)

01.30: (1,90) Majami (15,0) Minesota (2,10)

01.30: (2,10) Bruklin (15,0) Šarlot (1,90)

02.00: (2,60) Nju Orleans (16,0) Indijana (1,60)

02.00: (1,90) Memfis (15,0) Juta (2,10)

02.30: (1,30) Hjuston (17,0) Dalas (4,10)

04.00: (1,35) LA Lejkers (16,0) Golden Stejt (3,70)

04.00: (1,60) Portland (16,0) Finiks (2,65)

04.30: (1,60) LA Klipers (16,0) Sakramento (2,65)

*** Kvote su podložne promenama