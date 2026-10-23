Nema kraja drami u Grčkoj: Promiteas u centru pažnje, oštećen i Šakota

Početkom ove nedelje, grčka policija je zvanično potvrdila hapšenje šest osoba u vezi sa mečevima pod istragon i zaplenu 931.463 evra u gotovini, zajedno sa telefonima, laptopovima, USB uređajima i drugim materijalima. Među uhapšenima je i predsednik Košarkaškog saveza Grčke (EOK) Vangelis Liolios , dok je evroligaška sutkinja Vasiliki Caruha suspendovana minimum do okončanja istrage. Među najozbiljnijim novim tvrdnjama je svedočenje koje je objavila grčka televizijska mreža SKAI , a koje uključuje navodnu isplatu od 100.000 evra.

Skandal koji potresa grčku košarku nastavlja da se širi, jer su se pojavili novi detalji iz spisa predmeta koji stavljaju u centar pažnje nekoliko ranije odigranih utakmica i istaknute košarkaške figure.

Prema rečima anonimnog svedoka, on je postigao dogovor sa Lioliosom. Svedok tvrdi da se potom sastao sa jednim od Lioliosovih saradnika koji mu je predao 100.000 evra u torbi, pri čemu je novac navodno bio umotan u salvete. Takođe je naveo da je kasnije pozvao Lioliosa kako bi mu se zahvalio nakon što je primio novac. Navedena isplata je deo svedočenja koje trenutno ispituju pravosudni organi i još uvek nije zvanično dokazana na sudu, a još uvek nije poznato šta je svedok uradio za tih 100.000 evra. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Bivši centar grčke reprezentacije Jorgos Bogris takođe se pominje u svedočenjima u okviru istrage zbog perioda koji je proveo u Promiteasu iz Patre. Prema rečima jednog svedoka koje prenosi Athletiko.gr, Promiteas je ubrzo nakon potpisivanja ugovora 2019. godine postao nezadovoljan Bogrisom i želeo je da raskine ugovor. Svedok je naveo da ga je Jorgos Mavraganis, opisan kao blizak Lioliosov saradnik, obavestio da predsednik kluba želi da Bogris ode i zamolio ga da pronađe rešenje. Nakon što je Bogrisov agent navodno odbio mogućnost jednostavnog raskida ugovora, pažnja se preusmerila na klauzulu u ugovoru igrača prema kojoj bi određeni broj tehničkih grešaka mogao da dovede do značajne novčane kazne. Svedok je tvrdio da mu je pre naredne utakmice pokazan Bogrisov ugovor i da mu je ta klauzula posebno istaknuta. Pored toga, naveo je da se kasnije pojavio video-snimak na kom se vidi kako Bogris dobija, po njegovom mišljenju, neopravdanu tehničku grešku. Ovo svedočenje iznosi sumnju da su sudijske odluke mogle biti korišćene kao mehanizam za vršenje finansijskog pritiska na igrača kako bi se olakšao njegov odlazak.

Još jedna utakmica koja se pominje u izveštajima o ovom slučaju jeste pobeda Promiteasa iz Patre nad AEK-om rezultatom 84:76 iz novembra 2024. godine. Taj meč je u to vreme izazvao velike kontroverze, jer su i glavni trener AEK-a Dragan Šakota i krilni igrač Mindaugas Kuzminskas bili isključeni, dok su tokom utakmice sa terena i tribina udaljeni i zvaničnici kluba i navijači. Zvaničnici AEK-a su oštro protestovali zbog suđenja nakon utakmice. Navodi su i dalje pod istragom, a same sporne sudijske odluke ne dokazuju same po sebi da je utakmica bila nameštena. (1,30) Žalgiris (20,0) Asvel (4,10) Prema informacijama iz spisa predmeta koje je izneo novinar televizije Mega, Vasilis Lampropulos, istražitelji ispituju navode o mogućem uticaju na suđenje na utakmici. Možda jedan od najšokantnijih detalja istrage jeste to što se optužbe ne odnose samo na profesionalnu košarku. U slučaju se pojavilo i školsko prvenstvo održano u Pafosu na Kipru. Prema svedočenju koje je preneo SKAI, jedan od sudija je navodno priznao da je namerno sudio u korist ekipe Anagenisi Patra tokom dve utakmice kako bi im pomogao da osvoje prvenstvo. Anagenisi je u polufinalu savladao Helenski koledž u Solunu rezultatom 64:60, a zatim u finalu i školu Ipatija rezultatom 90:81. Ovi rezultati su imali dodatni značaj jer uspeh na ovom takmičenju učenicima sportistima može doneti dodatne bodove za upis na univerzitet u Grčkoj. Sudija je navodno tvrdio da je pristao na takve usluge jer je zauzvrat očekivao da dobije delegiranje u najvišem rangu grčke košarke. Takođe je opisao da je osećao veliko kajanje nakon utakmica, rekavši da se u hotel vratio u suzama i odlučio da više neće činiti takve ustupke osim ako ne dobije napredovanje koje mu je navodno obećano.