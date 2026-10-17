Nenad Stefanović digao glas: Van svake pameti! Ako se ovako nastavi...

Nije morao ni da izgovori, svima je jasno da je kvalitet suđenja u ABA ligi ispod svakog nivoa na početku takmičenja i nezvanično maltene svi klubovi, uglavnom neformalno, iskazuju primedbe na arbitre koji su naknadno izabrani kako bi regionalno takmičenje moglo da se igra. Rešenje spora sa deliocima pravde koji su tražili veća primanja i da ih ABA liga prepozna kao udruženje se ne nazire...

"Čestitam Cedeviti Olimpiji na pobedi. U ovom ludilu koje je bilo oni su se bolje snašli. Mi smo uradili dobru pripremu utakmice, kao protiv Albe i da smo visoke igrače dobro napadali i opteretili. Čini mi se da, ipak, nismo materijalizovali do kraja našu prednost, naročito u prvom poluvremenu. Dosta nekih promašenih slobodnih bacanja i zakucavanja, laganih situacija...", rekao je Stefanović na konferenciji za novinare.

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Zastao je na trenutak, a onda izneo nesvakidašnje podatke iz Igokeinih dosadašnjih mečeva....

"Nakon toga ne bih mogao mnogo da pričam o košarci. Znam da su se prošle godine izvlačili neki podaci, koliko u kom takmičenju se šutira bacanja. Ja ću vam reći - u Laktašima su za tri utakmice naši protivnici izveli 109 slobodnih bacanja. Utakmica već treći put izlazi na dva i po sata, imamo zbirno 90 slobodnih bacanja na utakmici... Moram da iznesem podatak da u dve utakmice FIBA Lige šampiona naša dva protivnika nisu zbirno izveli slobodnih bacanja koliko Cedevita Olimpija sada. Nisam siguran da će do kraja takmičenja u BCL, a to su još četiri utakmice, naši protivnici preći 100 slobodnih bacanja. Neće biti ni toliko".

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Nije se tu zaustavio:

"Stvarno, nije lako igrati. Nisam hteo da pričam posle prve utakmice, kada smo pobedili, namerno nisam hteo posle Borca jer nisam hteo da ispadne da se ne priča o pobedi Borca, kao što su neki pojedinci radili kada se izgubili. Degutantno je komentarisati, 109 izvedenih slobodnih bacanja. Ne znam šta da očekujemo u gostima, kako da se prilagodimo. Ovo je van svake pameti. Teško je za nas, jer mi u druga dva takmičenja koja igramo imamo totalno drugačiji kriterijum, na koji smo uspeli da se naviknemo. Ako se ovako bude nastavilo, verujem da ćemo obarati mnoge rekorde do kraja sezone".