Nešto je trulo u Ljubljani: Poraz Cedevite od Zadra i završnica za rubriku verovali ili ne

Stigli su u Ljubljanu tokom reprezentativne pauze Alen Omić i Jogi Ferel kao zamene za Žigu Dimeca i Markusa Kina. Dva velika pojačanja, ali nešto je trulo u Cedevita Olimpiji. Posle teških poraza od Budućnosti (60:91) i Mege Mozzart (75:104), puleni Jurice Golemca nisu uspeli u dvorani Stožice da savladaju ni Zadar. Gubili su većim delom susreta, vratili se u finišu, ali nisu uspeli da izbore ni produžetak - 73:74.

Jasno, ne snose krivicu za poraz novajlije, ali je veliko pitanje da li su promene u igračkom kadru dovoljne da se Ljubljančani izvedu na pravi put? Jer ako je poraz od Budućnosti mogao da se opravda lošim danom, šta onda reći za neuspehe u okršajima sa Megom i Zadrom? U duelu sa četom Vladimira Jovanovića Zmajevi su primili 104 poena i ponovo izubili sa gotovo 30 razlike. Danas su u matine terminu ispred sebe imali poslednjeplasirani tim regionalnog prvenstva, ekipu koja je do danas imala samo jednu pobedu uz svoje ime... Nisu uspeli da je savladaju.

Štaviše, bili su košarkaši Cedevita Olimpije većim delom susreta u podređenom položaju. Već krajem prve deonice su dozvolili rivalu da stekne dvocifrenu prednost i primili 32 poena za četvrtinu. U drugom su Zmajevi konstantno bili u zaostatku, ista slika bila je i tokom treće deonice, a onda su uspeli da se trgnu u odlučujućih 10 minuta. Dva puta su izjednačili, ali nisu imali snage da preokrenu rezultat. Na kraju je Džejkob Pulen sa linije penala mogao da izbori produžetak. Stao je na crtu na 15 sekundi do kraja, ali je bio polovičan.

Situacija u Ljubljani najbolje se oslikala kroz poslednjih 15 sekundi susreta. Zadar je imao napad posle drugog, precizno izvedenog Pulenovog penala, a domaći košarkaši nisu uspeli da naprave faul do isteka vremena?! Neverovatno.

Ponovo se Cedevita previše oslanjala na šut sa spoljnih pozicija. Uputili su domaći košarkaši 34 hica sa distance, pogodili 11. Za dva su šutirali u čak šest navrata manje (17/28). Ipak, čini se da je ključ novog poraza bio učinak sa linije za slobodna bacanja, kako je ekipe Jurice Golemca pogodila šest iz 17 pokušaja.

Zadar je do druge pobede u sezoni predvodio Džastin Karter, koji je meč okončao sa 19 poena, osam skokova, sedam asistencija i tri ukradene lopte - indeks 30. Ispratili su ga Martin Junaković i Dominik Mavra sa po 14 poena. Kod Cedevita Olimpije je do 14 brojao Zek Ogast (7sk), pola koša manje dodao je Melvin Edžam (8sk), dok je dvocifren sa 11 poena bio i novajlija Jogi Ferel. Omić je proveo 16 minuta u igri i za to vreme ubacio osam poena uz tri uhvaćene lopte.

ABA LIGA - 10. KOLO

Petak

Split - Borac 66:88

/Perković 13 - Pecarski 26/

Subota

Mornar - Mega Mozzart 79:75

/Gordić 14 - Matković 16/

Igokea - Partizan 68:70

/Voler, Stivens 18 - Smailagić 15/

FMP - Krka 87:76

/Tasić 14 - Gibs 24/

Nedelja

Cedevita Olimpija - Zadar 73:74

/Ogast 14 - Karter 19/

21.00: (1,07) Budućnost (25,0) Studentski centar (8,50)

Ponedeljak

18.00: Crvena zvezda - Cibona

*** kvote su podložne promenama