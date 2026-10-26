Nije samo Nedović: Makabi želi još jedno pojačanje

Hejs je najveći deo dosadašnje karijere proveo u NBA ligi, gde je nastupao još za Detroit i Bruklin, potom i Klivlend pre nego što je otišao u Sakramento prošle sezone. On iza sebe ima 239 utakmica u najjačoj ligi sveta, uz učinak od 7,9 poena, pet asistencija i 2,9 skokova. Ipak, najveći deo nastupa zabeležio je u dresu Pistonsa – čak 210 u četiri sezone.

Nekadašnji košarkaš Sakramento Kingsa je jedna od želja struke, mada se paralelno vode pregovori i sa Nemanjom Nedovićem , pa dolazak jednog ne isključuje eventualnu saradnju sa drugim.

Njegova najbolja sezona bila je 2022/23, kada je imao prosek od 10,3 poena i 6,2 podeljene lopte, te 2,9 skokova i 1,4 “krađe”. Nije dosad nastupao u Evroligi, pa bi eventualni dolazak u Makabi predstavljao “vatreno krštenje”. Pre nego što je otišao u NBA, nastupao je u Francuskoj i Nemačkoj, a igrao je Evrokup.

Trener Makabija Oded Kataš izjavio je pred gostovanje Crvenoj zvezdi da uprava insistira na dovođenju bar još jednog igrača.

”Vlasnici Makabija su vrlo posvećeni, postoji velika želja da se dovede novi igrač. Nema skrivene poruke, takva je situacija. Svi smo posvećeni. Nema nikakvih restrikcija od strane uprave, već je upravo drugačije, guraju nas da dovedemo nekog. Moramo da nađemo igrača u razuđenom tržištu, nekog ko kvalitetom može da odgovori našim zahtevima. Nemamo problem sa budžetom”, rekao je Kataš.

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Makabi naredni meč u Evroligi igra u Beogradu, kao gost Crvene zvezde. Taj susret je zakazan za utorak od 20 časova u Beogradskoj areni.

EVROLIGA - 8. kolo

Utorak

17.00: (1,17) Dubai (20,0) Pariz (6,00)

20.00: (1,50) Crvena zvezda (16,0) Makabi Tel Aviv (3,00)

20.00: (2,40) Bajern Minhen (15,0) Barselona (1,70)

20.15: (1,03) Panatinaikos (28,0) Milano (13,0)

20.30: (2,25) Valensija (15,0) Fenerbahče (1,80)

21.00: (4,70) Baskonija (17,0) Real Madrid (1,25)

Sreda

18.30: (3,00) Bešiktaš (16,0) Olimpijakos (1,50)

19.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Anadolu Efes (3,70)

20.00: (1,80) Asvel Lion (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,25)

20.30: (3,00) Virtus Bolonja (16,0) Žalgiris (1,50)

*** Kvote su podložne promenama