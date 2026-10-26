Nije samo Nedović: Makabi želi još jedno pojačanje
Vreme čitanja: 2min | pon. 26.10.26. | 12:10
Oded Kataš pokušava da trgne klub posle slabog početka sezone
Osvajanje domaćeg Superkupa uz bezmalo 20 poena prednosti u odnosu na Hapoel Tel Aviv najavljivalo je dobru sezonu za Makabi, međutim već nakon mesec dana sezone izraelski velikan prinuđen je da reaguje na tržištu i pojača redove.
Kao jedno od interesantnih imena pojavio se Nemanja Nedović, a prema saznanjima dobro obaveštenog izraelskog sajta Sport5, Makabi želi još jedno pojačanje – Kilijana Hejsa.
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20.00: (1,50) Crvena zvezda (16,0) Makabi Tel Aviv (3,00)
Nekadašnji košarkaš Sakramento Kingsa je jedna od želja struke, mada se paralelno vode pregovori i sa Nemanjom Nedovićem, pa dolazak jednog ne isključuje eventualnu saradnju sa drugim.
Hejs je najveći deo dosadašnje karijere proveo u NBA ligi, gde je nastupao još za Detroit i Bruklin, potom i Klivlend pre nego što je otišao u Sakramento prošle sezone. On iza sebe ima 239 utakmica u najjačoj ligi sveta, uz učinak od 7,9 poena, pet asistencija i 2,9 skokova. Ipak, najveći deo nastupa zabeležio je u dresu Pistonsa – čak 210 u četiri sezone.
Njegova najbolja sezona bila je 2022/23, kada je imao prosek od 10,3 poena i 6,2 podeljene lopte, te 2,9 skokova i 1,4 “krađe”. Nije dosad nastupao u Evroligi, pa bi eventualni dolazak u Makabi predstavljao “vatreno krštenje”. Pre nego što je otišao u NBA, nastupao je u Francuskoj i Nemačkoj, a igrao je Evrokup.
Trener Makabija Oded Kataš izjavio je pred gostovanje Crvenoj zvezdi da uprava insistira na dovođenju bar još jednog igrača.
”Vlasnici Makabija su vrlo posvećeni, postoji velika želja da se dovede novi igrač. Nema skrivene poruke, takva je situacija. Svi smo posvećeni. Nema nikakvih restrikcija od strane uprave, već je upravo drugačije, guraju nas da dovedemo nekog. Moramo da nađemo igrača u razuđenom tržištu, nekog ko kvalitetom može da odgovori našim zahtevima. Nemamo problem sa budžetom”, rekao je Kataš.
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Makabi naredni meč u Evroligi igra u Beogradu, kao gost Crvene zvezde. Taj susret je zakazan za utorak od 20 časova u Beogradskoj areni.
EVROLIGA - 8. kolo
Utorak
17.00: (1,17) Dubai (20,0) Pariz (6,00)
20.00: (1,50) Crvena zvezda (16,0) Makabi Tel Aviv (3,00)
20.00: (2,40) Bajern Minhen (15,0) Barselona (1,70)
20.15: (1,03) Panatinaikos (28,0) Milano (13,0)
20.30: (2,25) Valensija (15,0) Fenerbahče (1,80)
21.00: (4,70) Baskonija (17,0) Real Madrid (1,25)
Sreda
18.30: (3,00) Bešiktaš (16,0) Olimpijakos (1,50)
19.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Anadolu Efes (3,70)
20.00: (1,80) Asvel Lion (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,25)
20.30: (3,00) Virtus Bolonja (16,0) Žalgiris (1,50)
*** Kvote su podložne promenama