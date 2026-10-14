SEDAM VELIČANSTVENIH, treća epizoda: Biti nekome nešto



“Mislite da sam ja hrabar jer nosim pištolj”, upitao je Bernardo O’Rajli klince iz sela koje su došli da brane. “Hrabri su oni koji nose odgovornost. Ja to nikada nisam umeo kao vaši očevi”.

Da je samo tu rečenicu Čarls Bronson izgovorio u legendarnom filmu, bilo bi dovoljno od jednog tako specifično napisanog lika. Još uvek Čarls nije dobio glumačko priznanje publike, ali je malo ko sumnjao da će tako nešto uslediti. Iako je tokom čitavog snimanja sam tumarao filmskim seton, gledao u nebo, u jednu tačku na scenografiji, micao usnama preslišavajući se tekst i izbegavao ljude.

Za njegovog lika, kauboja irskih i meksičkih korena, priznanje nije bilo tako izvesno. Ne zbog toga što mu se već nisu divili. Ne zbog toga što već nije sahranio mnoge (snove). Već zbog toga što je potajno priželjkivao priznanje na potpuno drugom mestu.

Zato na početku ovog teksta, na drugom kraju paralele od svog parnjaka, ne sedi zagledan u njegove oči, nego leđa u leđa. U unutrašnjem monologu. U unutrašnjem dvoboju, koji kao i njegov lik, već godinama vodi Kevin Durent.

Visok i mršav, ćutljiv i posvećen, vešt sa loptom i brutalno precizan kada se digne na šut, Durent je od ulaska u ligu u dresu Soniksa koji su svi voleli, bio prototip NBA zvezde budućnosti. I u košarkaškom i u medijskom smislu. Vreme igrača koji su imitirali Džordanov vajb bilo je na izmaku i okorele NBA fanove radovalo je što se pojavio tip koga bi, samo da je 20 centimetara niži, bilo lako zamisliti u kariranoj košulji kratkih rukava, na puš pauzi u IT startapu koji se dobro prodao. Bio je to supermenovski NBA momenat, tipa koji deluje kao običan čovek, ali ima vrlo neobičan košarkaški talenat.

Vrlo brzo je postalo jasno da je Kevin Durent igrački nezaustavljiv. Kada su “procurilI” snimci sa letnjih priprema koje je organizovao zajedno sa Lebronom Džejmsom, slep je mogao da primeti finesu s kojom je Kevin rođen i spremnost da se fizički suprotstavi najsnažnijem fizičkom paketu možda i u istoriji bilo kog sporta.

Kontekst Oklahome bio je još jedan od bitnih preduslova - tim koji je oteo budućnost Sijetlu, okupio je na jednom mestu eksperimentalnu generaciju igrača kojoj je Durent trebalo da bude vođa. Ali je odlučio da povuče potez koji će odrediti baš svaki narativ o njemu sve do danas.