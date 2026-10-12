SEDAM VELIČANSTVENIH, prva epizoda: SGA i dokaz pripadnosti

Mi smo ih se setili drugim povodom. NBA liga nije kao malo meksičko selo Ixcatlán, niti postoji neko ko bi odboru lige i svim vlasnicima mogao da ukrade orah iz ruke, kao što banda Calvere pustoši ubogu meksičku varošicu, ali pred početak nove sezone, izdvojilo se sedam imena koja bi mogla novu NBA sezonu da učine posebnom. Sedam stvarno veličanstvenih imena. U različitim fazama života i karijera, ali po pravilu na važnim raskrsnicama istih, svejedno da li ih u Ligi čeka još samo ova ili još desetak sezona.



Sličnosti filmskih likova koji uz muziku Elmera Brenstajna briljiraju u revolveraškim obračunima i košarkaških zvezda koje uz versove Lil Bejbija i Kodak Bleka zatrpavaju koševe - nisu slučajne. Ali nisu ni presudne. Zavalite se i uživajte u drugačijoj najavi sezone koju smo vam pripremili.

Prerija je muzej senki i svako doba dana menja postavku. Svitanjima je zlurada. Jer se vidi dovoljno daleko da se nazre neprijatelj i ne vidi se dalje od sopstvene senke. I dok se sunce pomalja za horizontom bitka je tek svršena ili još nije ni počela. “To je savršena aritmetika života revolveraša”.

U Hamiltonu kod Ontarija, baš u to vreme osam muškaraca dolazi na dogovoreno mesto. I tako svakog jutra. Njihova WhatsApp grupa zove se “Sunrise training” jer uveliko rade kada se sunce pojavi. Među njima je pomoćni trener kanadske košarkaške reprezentacije, šest prijatelja iz srednje škole i onaj zbog kog su svi tu - Šej Gildžes Aleksander. I tako svakog jutra, svakog leta. U nepromenjenom sastavu. Osim kada je jednog leta želeo da uvežba igru leđima, pa su morali da uvedu poznanika koji je šutirao na koš na terenu pored (The Athletic tvrdi da se tip zove Stefan Borovac) jer je jedini u krugu od kilometar bio viši od dva metra.

Dok drugi veliki igrači plaćaju bivše velike zvezde na svojim pozicijama, da ih tokom leta savetuju, dok se okružuju velikim brojem specijalista iz različitih oblasti, SGA već godinama bira nekonvencionalne načine za uspostavljanje baze i kako tvrde američke kolege, to je samo jedna od stvari koje ga čine - nekonvencionalnom zvezdom.

Jer on to jeste.

KO OSVAJA NBA LIGU?

Kada su se pravile liste najtalentovanijih srednjoškolaca njegov najbolji plasman bio je oko 30. mesta, češće ispod četrdesetog. Kada je otišao na Kentaki, pisalo se da je to pravo mesto da pokuša da probije svoje limite. Kada je odabran na kraju draft lutrije, bilo je komentara da je još i dobro prošao. Kada su ga Klipersi trejdovali u razmeni u kojoj je bio i Pol Džordž, smatralo se da nije vredan čekanja. Iako je Džeri Vest onoliko insistirao da ga se ne odriču.

Za sve to vreme on je provodio leta radeći mnogo drugačije od ostalih, radeći vrlo naporno i vrlo smisleno i time je pažljivo gradio svoj put. I bez obzira što je na njemu pokazao vrlo unikatan način igre, uvek je bio pod lupom.

Mnogi će njegovi treneri i saigrači reći da ritam u kom SGA igra nije moguće kopirati. Ako za Nikolu Jokića važi da je gospodar ritma igre, prostora i vremena u kome postoji čitav tim, SGA je gospodar sopstvenog ritma. Kada bi neko drugi ubrzao, on usporava. Kada bi se neko drugi zaustavio, on se zaleti glavom bez obzira. “On te stvari radi intuitivno”, objasnio je trener Tandera pre nekoliko sezona. “Ono što on radi bukvalno samo na nivou intuicije i osećaja za igru, prostor i protivnika, to kasnije naučna istraživanja potvrđuju kao najbolje i najefikasnije rešenje”.

Takvim pristupom izgradio je reputaciju vrhunskog asa, nezaustavljivog strelca sa pet, pet i po metara od koša i čoveka čije poteze odbrana teško predviđa. Kao gravitaciona tačka čitavog tima - i sistema, što je kod Tandera ključna reč - odveo je Oklahomu i do šampionskog prstena. Ali je i u toj sezoni, i u prvoj sledećoj, na koju se ovo leto nadovezalo, igrao pod stigmom.

Za Šeja se - često i opravdano - vezuju oštre kritike zbog načina na koji iznuđuje faulove i tretmana koji dobija od sudija, a koji se nekako prelio na čitav tim. Njegovi kritičari često ističu da je Oklahomi dozvoljeno da bije više nego bilo kome drugom, a da su sudije istovremeno vrlo osetljive na batine koje oni dobijaju. Ta je stigma tolika da je i revolveraški dar koji SGA ima doveden u pitanje.