SEDAM VELIČANSTVENIH, prva epizoda: SGA i dokaz pripadnosti

Vreme čitanja: 7min | pon. 12.10.26. | 16:43
Šej Gildžes Aleksander je vrhunski revolveraš, ali u očima javnosti najmanje dokazan iz odabranog društva, a iza njegovih uspeha ostaju legende, ali i sumnjičava govorkanja. Sezona pred njim može biti prekretnica
Taj je podžanr besomučne rokačine jedan od omiljenih publici koja voli nekontrolisane izlive nasilja i strogo kontrolisanu dinamiku, u filmovima koji vrcaju od znoja, krvi, ponosa, ili kraće - testosterona. I malo ko bi se iz prve setio ko je ustvari zaslužan za njegovo utemeljenje. Kakve veze ima Kurosava sa filmovima u kojima se opaka ekipa, sve do jednog momenta potpuno nespojiva, okuplja da uradi nemoguću stvar, pa da svako odjaše u suton? Još preciznije, kakve njegova ljubav prema kaubojcima ima veze sa tim?
Bila je 1954. godina kada je legendarni reditelj izbacio “Sedam samuraja”. Tada još uvek nedovoljno poznati glumac Jul Briner bio je uveren da taj japanski “jidaigeki” (filmski žanr koji obrađuje period samuraja u feudalnom Japanu) može da se primeni i u tada mnogo popularnijem žanru - u vesternima. Šest godina kasnije, snimljen je film “Sedam veličanstvenih”, koji je smestio Kurosavinu priču u ambijent meksičke prerije i postao ugaoni kamen u razvoju ovog podžanra. Kada god na bioskopskom platnu vidite kako se okuplja neka sumanuta ekipa, a u procesu regruatacije raste uzbuđenje publike koja sve glasnije žrvnje kokice, kada naletite na TV-u na Ocean 11,12,13,14,15,16 ili na one Staloneove varijante hall of fame pucačina sa svim akcionim legendama u kadru, setite se sedam veličanstvenih.
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Mi smo ih se setili drugim povodom. NBA liga nije kao malo meksičko selo Ixcatlán, niti postoji neko ko bi odboru lige i svim vlasnicima mogao da ukrade orah iz ruke, kao što banda Calvere pustoši ubogu meksičku varošicu, ali pred početak nove sezone, izdvojilo se sedam imena koja bi mogla novu NBA sezonu da učine posebnom. Sedam stvarno veličanstvenih imena. U različitim fazama života i karijera, ali po pravilu na važnim raskrsnicama istih, svejedno da li ih u Ligi čeka još samo ova ili još desetak sezona.
Sličnosti filmskih likova koji uz muziku Elmera Brenstajna briljiraju u revolveraškim obračunima i košarkaških zvezda koje uz versove Lil Bejbija i Kodak Bleka zatrpavaju koševe - nisu slučajne. Ali nisu ni presudne. Zavalite se i uživajte u drugačijoj najavi sezone koju smo vam pripremili.
Prerija je muzej senki i svako doba dana menja postavku. Svitanjima je zlurada. Jer se vidi dovoljno daleko da se nazre neprijatelj i ne vidi se dalje od sopstvene senke. I dok se sunce pomalja za horizontom bitka je tek svršena ili još nije ni počela. “To je savršena aritmetika života revolveraša”.
U Hamiltonu kod Ontarija, baš u to vreme osam muškaraca dolazi na dogovoreno mesto. I tako svakog jutra. Njihova WhatsApp grupa zove se “Sunrise training” jer uveliko rade kada se sunce pojavi. Među njima je pomoćni trener kanadske košarkaške reprezentacije, šest prijatelja iz srednje škole i onaj zbog kog su svi tu - Šej Gildžes Aleksander. I tako svakog jutra, svakog leta. U nepromenjenom sastavu. Osim kada je jednog leta želeo da uvežba igru leđima, pa su morali da uvedu poznanika koji je šutirao na koš na terenu pored (The Athletic tvrdi da se tip zove Stefan Borovac) jer je jedini u krugu od kilometar bio viši od dva metra.
Dok drugi veliki igrači plaćaju bivše velike zvezde na svojim pozicijama, da ih tokom leta savetuju, dok se okružuju velikim brojem specijalista iz različitih oblasti, SGA već godinama bira nekonvencionalne načine za uspostavljanje baze i kako tvrde američke kolege, to je samo jedna od stvari koje ga čine - nekonvencionalnom zvezdom.
Jer on to jeste.
Kada su se pravile liste najtalentovanijih srednjoškolaca njegov najbolji plasman bio je oko 30. mesta, češće ispod četrdesetog. Kada je otišao na Kentaki, pisalo se da je to pravo mesto da pokuša da probije svoje limite. Kada je odabran na kraju draft lutrije, bilo je komentara da je još i dobro prošao. Kada su ga Klipersi trejdovali u razmeni u kojoj je bio i Pol Džordž, smatralo se da nije vredan čekanja. Iako je Džeri Vest onoliko insistirao da ga se ne odriču.
Za sve to vreme on je provodio leta radeći mnogo drugačije od ostalih, radeći vrlo naporno i vrlo smisleno i time je pažljivo gradio svoj put. I bez obzira što je na njemu pokazao vrlo unikatan način igre, uvek je bio pod lupom.
Mnogi će njegovi treneri i saigrači reći da ritam u kom SGA igra nije moguće kopirati. Ako za Nikolu Jokića važi da je gospodar ritma igre, prostora i vremena u kome postoji čitav tim, SGA je gospodar sopstvenog ritma. Kada bi neko drugi ubrzao, on usporava. Kada bi se neko drugi zaustavio, on se zaleti glavom bez obzira. “On te stvari radi intuitivno”, objasnio je trener Tandera pre nekoliko sezona. “Ono što on radi bukvalno samo na nivou intuicije i osećaja za igru, prostor i protivnika, to kasnije naučna istraživanja potvrđuju kao najbolje i najefikasnije rešenje”.
Takvim pristupom izgradio je reputaciju vrhunskog asa, nezaustavljivog strelca sa pet, pet i po metara od koša i čoveka čije poteze odbrana teško predviđa. Kao gravitaciona tačka čitavog tima - i sistema, što je kod Tandera ključna reč - odveo je Oklahomu i do šampionskog prstena. Ali je i u toj sezoni, i u prvoj sledećoj, na koju se ovo leto nadovezalo, igrao pod stigmom.
Za Šeja se - često i opravdano - vezuju oštre kritike zbog načina na koji iznuđuje faulove i tretmana koji dobija od sudija, a koji se nekako prelio na čitav tim. Njegovi kritičari često ističu da je Oklahomi dozvoljeno da bije više nego bilo kome drugom, a da su sudije istovremeno vrlo osetljive na batine koje oni dobijaju. Ta je stigma tolika da je i revolveraški dar koji SGA ima doveden u pitanje.
To ga čini sličnim najmlađem liku iz Sedam veličanstvenih, Čiku. Čitava dramaturška funkcija tog lika je u njegovom ličnom razvoju - od klinca koji se nenametljivo divi velikanima, do zasluženog ulaska u njihov revolveraški krug. Pored toga, Čiko savršeno razume senzibilitet malih mesta, za koja kaže da bolje od velikih gradova umeju da opevaju svoje junake. Ima u Čikovom liku dovoljno romantike ko želi da je vidi. I dovoljno budućnosti pred njim, ko želi da mu da šansu.
Oklahoma nije bila nikakvo košarkaško tržište, a od treninga u Hamiltonu kod Ontarija, sve do Pejkom centra, Šej je naučio kako lepo zvuči kada mala mesta opevaju svoje heroje. Nova sezona pred njim, međutim, potpuno je drugačija vrsta izazova.
To je onaj momenat kada na kraju Sedam veličanstvenih Čiko ostane da živi u selu i od njega se očekuje da sada bude velikan.
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Šej je prethodne dve sezone bio proglašen najboljim igračem lige, osvojio je jedan prsten i pomogao Semu Prestiju i čitavoj mašineriji Tanderovih matematičara da potvrde svoju vrednost. Ali u novoj sezoni on više nije autsajder. Više nije “onaj klinac”. I više niko ne govori o njegovim igračkim limitima. Ali o limitima njegove zaostavštine, već sad, ima ko hoće.
Oklahoma je zbog finansijskih ograničenja odlučila da žrtvuje dubinu, zarad fleksibilnosti - Dort, Džo i Vigins su napustili tim, a očekuje se da mnogo važniju ulogu nego do sada dobije Ejdžej Mičel. Džejlen Vilijams se vraća posle povrede i verovatno je najčešće postavljeno pitanje šta sve od njega zdravog i spremnog Tanderi mogu da dobiju. Ali to nije i najvažnije pitanje. Najvažnije je: koji su Šejovi dometi treću sezonu zaredom?
Onog leta kada je u trening uveo Stefana Borovca, uspeo je da nadogradi igru leđima, ne da bi od nje napravio ubojito oružje, ali da bi mogao da je iskorisit kada god utakmica i situacija to od njega zahtevaju. SGA je detaljista. Nekonvencionalni perfekcionista. I zato je sigurno da je radio na proširenju svog asortimana.
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To što se oslanja na intuiciju i osećaj za igru, čini ga nepredvidivim. To što ima jako dobar tretman u ligi, čini ga teško zaustavljivim. To što neprestano radi na sebi, čini ga velikim. Ali šta je potrebno da bi bio percipiran kao jedan od najvećih? Ono što je ključno za svakog legendarnog revolveraša - da pogađa. Ne u klač situacijama, pošto je prethodne sezone bio klač igrač godine. Nego da pogađa uopšte, iz daljine.
Jedina jasna ahilova peta u njegovoj igri jeste situacija kada protivnik uspe da mu zaključa sve kapije za prodor. Tada ulazi u nervozu. Tada se vid zamuti, meta odalji, a nišan trese. I tada čitav tim - navikao da stiče ogromnu prednost kroz njega kao gravitacionu tačku - trpi. Ako u važnim dvobojima SGA uspe da pogodi neprijatelja sa velike udaljenosti taman koliko je neophodno, a Oklahoma bude bez ranjenih i sa dovoljno municije, teško će iko proći kroz to selo.
A Čiko već zna koliko je lepa pobednička pesma. Nije više mali.
***Ovo je prvi od sedam tekstova vezan za novu sezonu NBA lige. Svaki dan će izlaziti po jedan tekst, a tema svakog teksta biće po jedan košarkaš koji bi mogao da obeleži narednu sezonu