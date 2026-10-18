Za dobro jutro: Stigao centar na Mali Kalemegdan!

Koloko iza sebe ima zanimljiv košarkaški put, koji je mogao da izgleda i znatno drugačije da ga nisu zaustavili zdravstveni problemi. Toronto ga je 2022. godine izabrao kao 33. pika na NBA draftu, a već u prvoj sezoni upisao je 58 nastupa, uz prosečno 3,1 poen, 2,9 skokova i jednu blokadu po utakmici. Ipak, usledio je ozbiljan problem sa krvnim ugrušcima, zbog kojeg je propustio kompletnu sezonu 2023/2024. Dozvolu za povratak na parket dobio je tek u oktobru 2024. godine, nakon čega je obukao dres Lejkersa. Ni u narednom periodu nije uspeo da se izbori za značajniju ulogu u NBA ligi, pa je prošle sezone na 27 utakmica beležio prosečno 2,7 poena, tri skoka i 0,9 blokada.

Nedelja, 16.00: (5,50) Krka (19,0) Crvena zvezda (1,20)

Mnogo bolju sliku o tome šta Zvezda može da očekuje od novog centra pružaju njegove partije iz koledž dana. U poslednjoj sezoni na Arizoni prosečno je beležio 12,6 poena, 7,3 skoka i čak 2,8 blokada, čime je zaslužio priznanje za najboljeg defanzivca konferencije. Upravo bi zaštita obruča, skok i pokretljivost, posebno za igrača njegove visine, trebalo da budu najveći aduti u crveno-belom dresu.

Kamerunac stiže u trenutku kada Zvezdi najviše škripi upravo na centarskoj poziciji. Tim Ibona Navara od početka sezone ima velikih problema sa povredama visokih igrača. Džonatan Motli je van stroja još od utakmice protiv Efesa, dok se Ebuka Izundu povredio u duelu ABA lige, ali bi već trebalo da bude u protokolu za gostovanje Krki u Novom Mestu. Problemi su počeli još tokom priprema, kada su se sa povredama mučili i Semi Odželej i Patrik Boldvin.