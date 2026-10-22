Od "ništa konkretno" do novog pojačanja: Džon Končar u Olimpijakosu

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Najveći deo NBA karijere proveo je u Memfisu, koji mu je 2019. godine pružio priliku nakon što nije izabran na draftu. Sa Grizlisima je najpre potpisao dvosmerni ugovor, a potom se izborio i za višegodišnju saradnju. U njihovom dresu proveo je gotovo sedam godina, sve do februara ove godine, kada je trejdovan u Jutu.

Prethodnu sezonu proveo je Memfisu i Juti, beležeći prosečno 4,4 poena, 4,3 skoka i 2,1 asistenciju po utakmici. Ipak, njegove brojke ne otkrivaju čitavu sliku. Reč je o igraču koji se tokom NBA karijere isticao prvenstveno odbranom i sposobnošću da pokrije više pozicija.