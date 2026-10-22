Od "ništa konkretno" do novog pojačanja: Džon Končar u Olimpijakosu
Vreme čitanja: 1min | čet. 22.10.26. | 18:30
Amerikanac je sa timom iz Pireja potpisao dvogodišnji ugovor
Na pomen pojačanja u Pireju, Jorgos Barcokas jasno je poručio da se ništa konkretno ne dešava. Međutim, samo nekoliko sati kasnije, to se pretvorilo u novo pojačanje. Džon Končar potpisao je dvogodišnji ugovor sa Olimpijakosom.
Košarkaš srpskih korena, koji ima 30 godina i iza sebe sedam sezona iskustva u NBA ligi, prvi put u karijeri otisnuće se u Evropu, gde će nositi dres aktuelnog šampiona Evrope.
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Najveći deo NBA karijere proveo je u Memfisu, koji mu je 2019. godine pružio priliku nakon što nije izabran na draftu. Sa Grizlisima je najpre potpisao dvosmerni ugovor, a potom se izborio i za višegodišnju saradnju. U njihovom dresu proveo je gotovo sedam godina, sve do februara ove godine, kada je trejdovan u Jutu.
Prethodnu sezonu proveo je Memfisu i Juti, beležeći prosečno 4,4 poena, 4,3 skoka i 2,1 asistenciju po utakmici. Ipak, njegove brojke ne otkrivaju čitavu sliku. Reč je o igraču koji se tokom NBA karijere isticao prvenstveno odbranom i sposobnošću da pokrije više pozicija.
Krajem prethodne sezone je u razmaku od nekoliko dana zabeležio dva tripl-dabla u dresu Jute, protiv Nju Orleansa i svog nekadašnjeg kluba Memfisa.
Dolazak američkog beka mogao bi da bude povezan i sa suspenzijom Tajlera Dorsija, koji je trenutno van ekipe, dok dodatni problem Barcokasu predstavlja povreda Evana Furnijea.