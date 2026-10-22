Dorsi suspendovan na mesec dana! Ostaje i trenira individualno

Hronologija dešavanja je sledeća: Tog kobnog 14. oktobra po njega, odlučio je jedan od najboljih igrača Olimpijakosa da ostavi komentar na društvenim mrežama , konkretno na objavi podkasta "Triple Threat Show" koji vode Čima Moneke i Džeron Blosmogejm , da bi sutradan bio kažnjen tako što je momentalno pred meč sa Barselonom poslat nazad za Atinu. Sklonjen je iz tima i čekalo se da mu se potvrdi kazna, koja je sada došla i do 15. novembra ne može da bude deo Olimpijakosa. To znači da će propustiti šest utakmica i vratiće se eventualno za utakmicu domaćeg prvenstva protiv Arisa.

Naljutio se Amerikanac posle komentara, pošto je Čima Moneke smatrao da Olimpijakos treba da nagradi Dorsija, a ne da ga stavlja u drugi plan i skrati mu minutažu, a Blosomgejm je rekao da takav igrač može da bude zamenjen i da nije neophodan Olimpijakosu. Zato je ostavio komentar na toj objavi.

"Ako neko drugi može da radi ono što ja radim, zašto mi ne dozvole da odmah odem, naročito ako ne žele da me plaćaju? Zašto bismo gubili vreme i stvarali dramu? Zašto se stručni štab toliko plaši? Hajde da saznamo! Moja minutaža je odjednom smanjena, bez ikakvog razloga. Ali ne moram sada sve da otkrivam. Istina o tome kako su se ovde ponašali prema meni izaći će na videlo. Nije sve onako kako izgleda iz daljine!", napisao je tada.

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Očigledno je da je on hteo i da ode ako ima neka druga ponuda, mada mu ta želja nije ispunjena jer je samo suspendovan na mesec dana. Pod znacima navoda "samo" jer će morati svakako individualno da trenira i da ostane u Olimpijakosu, što teško da mu se sviđa u ovom trenutku.

Problem je što mu je minutaža skroz smanjena jer je posle dobrog starta sezone rešio Barcokas iz nama nepoznatih razloga da mu prepolovi minute, a onda protiv Valensije da mu da tek pet minuta na parketu. Posle toga su i stigli ovi komentari.

Do sada u sezoni, za 18 minuta u proseku beleži za sada 12,6 poena, 1,6 skokova i 1,4 asistencije po meču.