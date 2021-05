Kada je 25. marta objavljeno da su Orlando i Čikago napravili trejd, jedan od najboljih NBA centara i dvostruki Ol star igrač, Nikola Vučević, u trenu je spakovao kofere i iz Poznate zemlje kako je nadimak Orlanda, krenuo na put u nepoznato - Čikago.

Ali ubrzo je upoznao svu veličinu Bulsa u čiju je igru odmah ugradio i svoju veličinu, nastavljajući da niže fantastične partije. Šesti je u kompletnoj NBA po broju dabl-dablova, treći skakač lige i 11. strelac po ukupnom broju poena...

"Bilo bi lepo kada bismo se domogli plej-ina", odmah Vučević u razgovoru za Mozzart Sport ističe koji je primarni cilj tima do kraja sezone.

Biće teško ostvariv jer su do kraja sezone ostale samo tri utakmice. Međutim, u Čikagu koji nije žalio da za jednu od najsjjajnijih zvezda završnice prelaznog roka da pozamašan "paket" u kome su bili Vendel Karter, Oto Porter i dva izbora u pvoj rundi drafta, dok je "kusur" bio Al-Faruk Aminu, svesni su da i ako se to ne ostvari, u Nikoli imaju Ol star zalog za (blisku) budućnost koja bi mogla punim sjajem da zasija već od naredne sezone.

"Perspektivan smo tim. Treba samo da nastavimo da radimo i ne sumnjam da će rezultati doći", smireno odgovara Nikola koga iskustvo uči da ništa ne dolazi preko noći.

Kao do skoro u Orlandu u kome je poobarao mnogobrojne rekorde, od kojih su pojedini do skoro bili u rukama Šakila O'Nila, i u Čikagu razmišlja samo o timu. Tek na napomenu da je jedan najboljih igrača koji su sa ovih prostora kročili na NBA tlo, priča o individualnim igrama i učincima, izbegavajući da u prvi plan stavi status jedne od NBA zvezda, koji je zaradio na terenu.

"Možda ću svega toga da budem svestan kasnije, po završetku karijere. Ali do tada, kao šta sam rekao, preostaje rad, jer to je jedini način da dođete, odnosno ostanete u vrhu. Sve što ste uradili do sada, spada u prošlost, ma koliko bila dobra. Ispred su novi mečevi, nova iskušenja, novi ciljevi i treba uvek da budete spremni da odgovorite na njih..."

A prošlost Čikaga je blistava, posebno iz 90-ih godina prošlog veka... Ni ne treba napominjati ko je najzaslužniji za to - Majkl Džordan.

"Uh, kada uđete u Junajted centar pa pogledate ka gore... Svi ti šampionski baneri, pa dres sa brojem 23... A ispred statua. Danas sam je prvi put video. Da se naježite... I u gradu koji polako upoznajem, na gotovo svakom mestu je priča o Džordanu, njegova slika ili njegov broj..."

Nikola je još kao klinac, slikajući se u dresu Čikaga s brojem 23 pokazao ko je njegov omiljeni igrač. Prošlog leta je prikazan serijal o čudu iz Vetrovitog grada, a evo danas je Vučević deo, i to izuzetno važan Bulsa...

"Zaista je ta generacija sa Džordanom na čelu uradila neverovatne stvari..."

Bulsi od tada čekaju na novi veliki uzlet...

"Na nama je da se potrudimo, pre svega da uđemo u plej-of, da idemo korak po korak..."

Veliki korak ove sezone napravio je jedan drugi Nikola - Jokić. Ogromna većina javnosti i stručnjaka već je srpskom centru dodelila MVP titulu. Samo se čeka još zvanično proglašenje...

"Jokić je MVP. Ma iz kog ugla da se analizira, da li statističkog ili drugih. Možda bi trka za MVP nagradu bila neizvesnija da se Lebron Džejms ili Džoel Embid nisu povredili, jer su takođe bili odlični. Ali, ne možemo da pričamo hipotetički. Ne kažem ovo samo samo zato sam prijatelj sa Nikolom, već jeste zapravo tako. Igra maestralno. Pogledajte koliko je uradio za Denver. Kada su svi mislili da će tim pasti posle povrede za njih važnog igrača Marija, Jokić je izneo ogroman teret, zadržao ekipu u vrhu, tako da nema nikakve dileme ko je MVP."

Ipak, ima pojedinih, poput voditelja TV Foksa Nika Rajta koji pokušavaju da omalovaže Jokićevu briljantnu sezonu, na šta je Vučević reagovao. Uzvratio je konkretno. Napisao je na Tviteru da "danas zaista puštaju svakoga da priča na televiziji", s čim se složio i Bogdan Bogdanović, lajkujući Nikolin tvit, ali i mnogi drugi igrači...

"Ma, dobro. Malo sam odgovorio", kroz smeh dodaje Vučević, kome i nije baš do smeha kada se pomene fudbalska sezona u italijanskoj Seriji A.

Juventus koji centar Čikaga odavno simpatiše, nije uspeo da stigne do desete uzastopne titule...

"Au, postoji razočaranje posle toliko godina. Nismo uzeli titulu, nismo se plasirali u Ligu šampiona. Ali, ko zna zašto je to dobro? Možda je pravi trenutak da podmladimo tim, pa da od sledeće sezone opet krenemo ka vrhu. Ja to kažem kao navijač, da me neko ne shvati pogrešno..."

A šta Nikola, kao košarkaš jedne "zatvorene" lige i to najuspešnije - NBA - odnosno kao ljubitelj fudbala kaže na neuspešan pokušaj formiranja Evropske Superlige?

"Morate da pogledate u istoriju. U pitanju su potpuno dva različita sistema takmičenja, dve različite tradicije. U SAD su praktično od početka pojave sportova bile razne vrste "zatvorenih" šampionata. NBA timovi nemaju podmlatke, već postoje koledž i srednjoškolske ekipe, dok je u Evropi skoro 200 godina potpuno drugačije, posebno u fudbalu. Zato je teško da se jedan sistem premesti sa kontinenta na kontinent. Lično, ideja o Superligi mi se nije svidela, jer gasi san mnogima. Hajde samo razmislite kako bi bilo da je kojim sličajem ranije formirana? Da li bi Zvezda igrala dvaput uzastopno Ligu šampiona? Da li bi izvojevala pobedu budućeg evropskog prvaka na kojoj će stasavati neki novi klinci? Pričam iz ugla ljubitelja fudbala. Tema je prilično kompleksna..."

Kompleksno je i pitanje plej-ina u NBA o kome se vodi svakodnevna polemika.

"Naravno, svako ima pravo da iznense mišljenje kako bi se našao najbolji model. Ja smatram da je to dobra stvar jer je produžena neizvesnost u regularnom delu sezone. Evo, uzmite primer mog Čikaga. Da je ostao raniji format mi bismo još pre ne znam tačno koliko utakmica bili van domašaja plej-ofa. Ovako, tri meča pre kraja smo i dalje u igri, za plej-in . Sve to donosi dodatnu draž, ljubitelji košarke su pokazali da im se sviđa takav format..."

Za sada većina američkih ljubitelja uživa u najboljoj košarci preko TV ekrana..

"Polako se vraćaju na tribine. U Orlandu smo imali između tri ili četiri hiljade gledalaca što je bio neki maksimum u aktuelnoj zdravstvenoj situaciji... Zavisi od države do države. Nadam se da će od početka sledeće sezone biti kao ranije, jer na kraju košarka se i igra zbog navijača."

A navijači Orlanda su iskazali veliko poštovanje prema Nikoli i kada je krenuo put Čikaga...

"Pa, dobro, ne mogu da krijem, niti želim, da sam se vezao za Orlando. Tu sam sam košarkaški odrastao, stigao do Ol stara... U Orlandu su mi se rodila oba sina. I uvek ću se vraćati. Ali, život (profesionalca) ide dalje. Privlače vas novi izazovi...", završava Vučević.