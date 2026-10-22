Olman: Šta se desilo? Pajo se desio! Pajola: Osećam se sjajno
Vreme čitanja: 2min | čet. 22.10.26. | 23:42
“Kada ste na terenu i držite fokus na utakmici, ne pratite baš šta se dešava na tribinama. Bili smo maksimalno koncentrisani na košarku i sve je bilo dobro pa smo na kraju i pobedili”, rekao je Italijan
Prvi večiti derbi u sezoni pripao je košarkašima Partizan Mozzart Beta (85:82). Bilo je mnogo uspona i padova na obe strane, crno-beli su se našli na ivici provalije nakon što su Semi Odželej i Kris Džons doneli plus četiri u samom finišu, ali su hici Karlika Džonsa i Alesandra Pajole doneli konačnu prevagu.
Sjajne utakmice posle utakmice nosi sa sobom Kajl Olman, za koga je ovo bio prvi večiti derbi.
"Atmosfera je bila luda. Definitivno nešto što nikada ranije nisam doživeo, tako da je bilo neverovatno. I sama utakmica je bila sjajna, potpuno luda. Pravi rolerkoster",
Izabrane vesti
Šta se dogodilo na kraju?
"Pajo. Tako jednostavno".
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
A šta se dešavalo sa vašom ekipom pre tog trenutka?
"Pravili smo neke greške u odbrani, Karlik je uradio neke sjajne stvari u napadu, a onda je Pajo pogodio taj veliki šut na kraju".
Kako je bilo posmatrati sve to ludilo oko sebe? Jesi li uspevao da osetiš atmosferu ili si bio potpuno koncentrisan na teren?
"Nekoliko puta sam pogledao ka tribinama i pokušao da upijem sve što se dešava oko mene. Bilo je neverovatno. To je zaista jedini način na koji mogu da opišem sve to. Igrači i sve te lude stvari... Viđao sam slične stvari ranije, ali nikada u toj meri. Bilo je potpuno ludo".
Heroj pobede Alesandro Pajola naglasio je da ekipa mora da drži kontinuitet svih 40 minuta, kako se ovakve amplitude ne bi dešavale.
“Bilo je izjednačeno i mučili smo se u drugom poluvremenu poprilično. Ovaj tim ima veliki karakter i to smo pokazali. Nastavili smo da igramo i kada je Zvezda prišla, držali smo se zajedno. Nismo delili baš loptu kako treba i u odbrani smo bili kako treba u finišu što je donelo pobedu”, započeo je Pajola i dodao:
“Sjajno se osećam, uzbuđen sam. Mučili smo se na kraju. Oni su kontrolisali utakmicu. Da smo izgubili, bilo bi teško. Karakter smo pokazali, pojavili smo se na kraju. Znali smo da neće odustati, ali mi moramo da budemo bolji. Konstantni. Sjajno smo počeli, ali smo se posle mučili. Na kraju karakter i odbrana donosi pobedu”.
Navijači su uvek tema, bilo je i sukoba.
“Kada ste na terenu i držite fokus na utakmici, ne pratite baš šta se dešava na tribinama. Bili smo maksimalno koncentrisani na košarku i sve je bilo dobro pa smo na kraju i pobedili”.