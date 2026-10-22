Olman: Šta se desilo? Pajo se desio! Pajola: Osećam se sjajno

Kako je bilo posmatrati sve to ludilo oko sebe? Jesi li uspevao da osetiš atmosferu ili si bio potpuno koncentrisan na teren? "Nekoliko puta sam pogledao ka tribinama i pokušao da upijem sve što se dešava oko mene. Bilo je neverovatno. To je zaista jedini način na koji mogu da opišem sve to. Igrači i sve te lude stvari... Viđao sam slične stvari ranije, ali nikada u toj meri. Bilo je potpuno ludo".

Heroj pobede Alesandro Pajola naglasio je da ekipa mora da drži kontinuitet svih 40 minuta, kako se ovakve amplitude ne bi dešavale.

“Bilo je izjednačeno i mučili smo se u drugom poluvremenu poprilično. Ovaj tim ima veliki karakter i to smo pokazali. Nastavili smo da igramo i kada je Zvezda prišla, držali smo se zajedno. Nismo delili baš loptu kako treba i u odbrani smo bili kako treba u finišu što je donelo pobedu”, započeo je Pajola i dodao:

“Sjajno se osećam, uzbuđen sam. Mučili smo se na kraju. Oni su kontrolisali utakmicu. Da smo izgubili, bilo bi teško. Karakter smo pokazali, pojavili smo se na kraju. Znali smo da neće odustati, ali mi moramo da budemo bolji. Konstantni. Sjajno smo počeli, ali smo se posle mučili. Na kraju karakter i odbrana donosi pobedu”.

Navijači su uvek tema, bilo je i sukoba.

“Kada ste na terenu i držite fokus na utakmici, ne pratite baš šta se dešava na tribinama. Bili smo maksimalno koncentrisani na košarku i sve je bilo dobro pa smo na kraju i pobedili”.