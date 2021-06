Posle više od osam meseci takmičarske sezone i jedanaest meseci od početka rada, na Malom Kalemegdanu stavljena je tačka na treću sezonu završenu sa osvojenim peharima u Kupu Radivoja Koraća, Jadranskoj ligi i Superligi Srbije. U sve tri sezone (2014/15, 2016/17, 2020/21) na klupi je sedeo Dejan Radonjić, koji je Crvenoj zvezdi u prvom osvojio devet, a za šest meseci drugog mandata još tri pehara čime je potvrdio da je ikona kluba i čovek kome je uspeh urezan u genetski kod s obzirom da je, uključujući trofejnu epohu u Budućnosti i pečalbu u minhenskom Bajernu, pokupio čak 26 pehara u svim takmičenjima!

Sezona na papiru jeste završena, ali daleko od toga da će u domu apsolutnog vladara Srbije i regiona biti mirno u narednim sedmicama i mesecima. Nekoliko dana odmora, čisto da se restartuje sistem i onda kreće otvaranje nove fascikle pod radnim nazivom “Operacija - Evroliga 2021/22“. S tim, naravno, podrazumeva se želja da se odbrane sve tri titule, što je Dejan Radonjić jasno istakao u poslednjem razgovoru pred televizijskim kamerama pre nego što je zatvorio sezonu. Da bude sve jasnije - na ono što je Crvena zvezda postigla fokus je na značajnom popravljanju pozicije u Evroligi, s obzirom da ovogodišnji rezutlat nije bio ni blizu očekivanom...

Uprava, sportski sektor i stručni štab posvetiće se sklapanju sastava za takmičarsku 2021/22, a kako se može čuti - za razliku od prethodna dva leta kada se sa pojačanjima i produžavanjem ugovora završavalo gotovo u rekordnom roku - 2019. godine bilo je 11 potpisa za 21 dan -, ovog puta u Crvenoj zvezdi ići će drugačijim pristupom i neće žuriti s formiranjem tima. Posle loših iskustava kada su se u klubu rukovodili idejom da ekipa bude sklopljena pre prvog okupljanja, sada će se temeljno pratiti svako pojačanje pre potpisa. To potencijalno umanjuje Zvezdinu "širinu" sa opcijama na transfer pijaci, ali tradicionalno ono najvrednije uzeće prvo bogatiji klubovi.

Dejan Radonjić (©MN Press)

Crvena zvezda je već štiklirala onu glavnu stavku za formiranje ekipe, pošto je Dejan Radonjić u razgovoru za Mozzart Sport potvrdio da ostaje na istom zadatku i naredne jeseni. Od njegovih planova i ideja polaziće sve, prvenstveno izgled Crvene zvezde. Ono što se uveliko pominje u nezvaničnim razgovorima jeste Radonjićeva ideja da drastično smanji broj stranaca i tako preseče svaku vezu sa proteklim godinama kada je na platnom spisku bilo po sedam-osam-devet stranaca iliti više inostranih, nego domaćih igrača! Naravno, sve u skladu finansijskim mogućnostima i stanju u kasi.

Gledajući listu igrača koji su se okitili triplom krunom, od sinoć su zvanično slobodni Duop Rit, Marko Jagodić Kuridža, Lendri Noko i Džordan Lojd, koji se još tokom slavljeničke žurke oprostio od kluba, saigrača i stručnog štaba na društvenim mrežama. Već sledećeg jutra je zvanično potpisao za Zenit iz Sankt Peterburga. Rit je izvesno slobodan u izboru nove sredine s obzirom da ga Dejan Radonjić nije video, niti preterano koristio, a s njim i Jagodić Kuridža koji je imao solidnih uloga tokom godinu i po dana boravka u Zvezdi, ali će se tražiti druga rešenja na deficitnoj poziciji krilnog centra.

Lendri Noko (©KK Crvena zvezda)

Noko je još od ranije imao rezervisanu kartu za ponedeljak, tako da će on kod kuće ili na odmoru vagati ponude. U Crvenoj zvezdi aktiviran mu je u decembru aktiviran ugovor samo do leta, ali to ne znači da je definitivno raskrstio sa crveno-belima. Posle svega što je preživeo sa Zvezdom u ovih šest meseci i drastičnog skoka forme u završnici sezone gde je poneo epitet najkorisnijeg igrača finalne serije Jadranske lige, te bio među najboljima u domaćem prvenstvu, stručni štab planira da sa njim obavi razgovor o nastavku saradnje. Ako se budu poklopile ambicije, a pre svega finansijski uslovi, Noko bi trebalo da ostane jedan od Zvezdnih centara za predstojeću sezonu.

Aktivne ugovore imaju devetorica igrača. Od toga sedmorica do juna 2022. godine (Hol, Volden, Davidovac, Lazić, Radanov, Dobrić, Simonović), uz Ognjena Kuzmića do leta 2023, odnosno Aleksa Uskoković do 2024. godine. U toj konstelaciji računa se ostanak najboljeg igrača Zvezde u Radonjićevom delu sezone 2020/21 Ognjen Dobrić - proglašen za MVP i najboljeg strelca finala Superlige -, zatim kapitena Branka Lazića koji je sinoć podigao 17. trofej za ovih deset godina boravka u Zvezde, te Dejana Davidovca i Alekse Uskokovića.

Šta sa ostalima? Kori Volden je u zvaničnom klupskom podkastu indirektno najavio ostanak i u slučaju da se ne pojavi klub spreman da plati obeštećenje - ostaće sigurno. To je i želja struke pošto je bio jedna od glavnih figura ekipe. Pravi profesionalac, igrač posvećen zadacima u oba smera, neko ko se igračkim kvalitetima uklapa u sistem trofejnog stručnjaka.

Lengston Hol je igrama u poslednje dve utakmice, kada je bio prva violina Crvene zvezde, naterao sve da se zapitaju da li mu treba pružiti šansu da odradi i drugu godinu ugovora. Niko u ovom trenutku ne može da garantuje njegov ostanak ili odlazak, a pošto je šef javno govorio o kritikama koje je američki organizator igre trpeo cele sezone, te istakao njegov značaj u finišu Jadranske lige i plej-ofu prvenstva Srbije, možda se otvori prostor za nastavak saradnje. S tim što bi sada zaista postao druga opcija u sastavu - takva je ideja bila i kada je dolazio pre godinu dana -, jer je u planu dovođenje plejmejkera koji svojim karakteristikama više odgovara Radonjićevom stilu košarke.

Aleksa Radanov i Malkolm Kazalon (©KK Crvena zvezda)

Status Alekse Radanova je misterija. Nezvanično se govori da ni u stručnom štabu ne znaju da li da ga zadrže ili puste, a ako bi odlazio verovatno to ne bi bilo na novu pozajmicu. Radanov je u onim prvim evroligaškim utakmicama po Radonjićevom povratku pokazao određenu hrabrost, energiju, lucidnost, ali kako je vreme prolazilo igrao je sve manje. Do početka doigravanja Superlige, kada je opet dobio šansu, s tim da su minuti opet padali kako se približavao kraj. Najbolju igru pružio je u prvom finalnom okršaju s Megom uz 15 poena i četiri skoka za 22 minuta, da bi u preostale dve utakmice odigrao ukupno 24 minuta sa dva poena. Kada se u drugom meču povredio Uskoković, Radonjić je probao Radanova na plejmejkeru što se pokazalo kao loš potez i brzo se odustalo od te ideje. Zbog toga mu je i vreme na parketu opalo.

O daljoj saradnji Crvene zvezde i Marka Simonovića zasad nema nikakvih detalja. On ima ugovor do sredine naredne godine, a da li će biti ispoštovan do kraja biće jasno posle razgovora sa Dejanom Radonjićem. Nije tajna da je Simonovićeva želja da se bavi trenerskim pozivom kada okači patike o klin, pa nije isključeno da to bude baš na Malom Kalemegdanu. Prekaljeni srpski košarkaš učinkom nije bio ni blizu najbolje sezone u karijeri (2016/17 prim. aut) kada je bio prva udarna igla Zvezde, ali je imao solidnih izdanja iz drugog plana, poput one sinoć ili na početku finalne serije Jadranske lige. Simonović ima punih 35 godina i iskustvom može da pomogne, ali struka odlučuje.

Kakva sudbina čeka Ognjena Kuzmića veliko je pitanje. Sa njim je 29. septembra, odnosno u vreme Saše Obradovića produžena saradnja na još tri godine. Srpski centar prošao je dugačak put od one saobraćajne nesreće pre bezmalo dve godine do danas. Posle svih povreda koje je pretrpeo u madridskom Realu i udesa iz kojeg se zapanjujuće brzo vratio na parket, on definitivno nije isti igrač koji je u crveno-beloj opremi leta 2017. potpisao milionski ugovor s Blankosima. Kod Dejana Radonjića je na momente ličio na najbolju verziju sebe, samo da li je to dovoljno za nastavak saradnje? Od igrača sa iskustvom on ima potpisanu saradnju na najduži period. Zvezdina centarska linija definitivno će doživeti najveću transformaciju, a vreme će pokazati da li u daljim planovima sportskog sektora ima mesta i za Ognjena Kuzmića.

Ognjen Dobrić (©MN press)

Dobrić će i dalje imati ulogu kakvu je igrama, zalaganjem i radom zaslužio u proteklih šest meseci. Kapiten Lazić je s promenom trenera počeo da se vraća formi iz najboljih dana, a kao apsolutni lider ovog tima želi da nastavi sa ubiranjem plodova kvalitetnog rada kluba u vidu trofeja. Davidovac ostaje da kao bude Zvezdina radilica na parketu i čovek za sve, dok Uskoković nastavlja sa procesom učenja i nametanja kroz sada već poznat sistem. Naravno, eventualne primamljive finansijske ponude mogle bi da promene razmišljanja, ali u ovom trenutku njihovi odlasci nisu planirani.

Crvena zvezda na tržištu planira da traži prvog plejmejkera, možda i rezervnog, te (bar jednog) centra, krilne centre i beka sa poenima u rukama. Navijači imaju svoje želje, u klubu ideje. Biće važno da se pogodi sa pojačanjima.

CRVENA ZVEZDA – AKTIVNI UGOVORI

Lengston HOL (jun 2022. godine)

Kori VOLDEN (jun 2022. godine)

Aleksa USKOKOVIĆ (jun 2024. godine)

Dejan DAVIDOVAC (jun 2022. godine)

Branko LAZIĆ (jun 2022. godine)

Aleksa RADANOV (jun 2022. godine)

Ognjen DOBRIĆ (jun 2022. godine)

Marko SIMONOVIĆ (jun 2022. godine)

Ognjen KUZMIĆ (jun 2023. godine)

-----------------------

Dejan RADONJIĆ (jun 2022. godine)