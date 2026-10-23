Zapakuj dve franšize i šalji za Beograd

Vreme čitanja: 5min | pet. 23.10.26. | 17:06
Posle onakvog večitog derbija, nemoguće je zamisliti Evroligu bez Partizana i Zvezde
Novac je postao glavni motiv Evrolige. Godinama je elitno takmičenje na meti kritika jer svi klubovi gube novac, osvajač od nagradnog fonda dobije tek toliko da pokrije platu najboljeg igrača, a dobit od TV prava nije dovoljno velika. Zato se pojavio NBA, predstavio projekat po kome će klubovi zarađivati i to prilično mnogo, da bi se onda i Evroliga „upalila”.
Prelazi se na model sa franšizama. Klubovi-vlasnici – njih 13 – odmah će dobiti status franšize, dok će ostali morati da plate da to postanu. I nakon večitog derbija kakav su u četvrtak odigrali Partizan Mozzart Bet i Crvena zvezda, utisak je da srpski klubovi prosto moraju da postanu franšize.
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U prvom krugu ostali su kratki. Dubai, Pariz, Valensija i PAOK su dobili mesto u eliti. Pariz i Valensija svoje franšizne ulaznice će platiti po 50.000.000 evra, od čega će 25 odsto biti uplaćeno odmah, a ostatak u više godišnjih rata, dok će Dubai dati 70.000.000, a PAOK čak 130.000.000 evropskih novčanica.
Evroliga će podeliti još četiri licence, dve u februaru, dve u junu. Sudbinu čekaju Partizan Mozzart Bet, Crvena zvezda, Maksima Roma, London Lajonsi, Napoli, Roma SPQR, Hapoel Jerusalim, Aris, Virtus, Hapoel Tel Aviv i Zenit, koji je pokazao interesovanje, ali su problem i dalje aktivne sankcije ruskim klubovima.
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Dakle, 11 klubova u klinču za četiri mesta.
Bićemo subjektivni. Dve franšize moraju da budu rezervisane za Partizan i Zvezdu. Koliko samo srpski klubovi doprinose Evroligi na svim nivoima! Oduvek su to bili na marketinškom planu, ali sinoć su i na kvalitativnom. Gledali smo u Beogradskoj areni strašnu utakmicu, možda i najbolju u dosadašnjem delu sezone.
Partizan je dominirao, vodio 16:6, pa 38:21, pa 56:38, no svi u hali su znali da nije gotovo. Večiti derbiji se po pravilu rešavaju u poslednjim minutima, ili kao juče – u dodatnih pet. Crvena zvezda je iskopala put i vratila se u život, u produžetku bila bliža pobedi, ali je onda Alesandro Pajola sa svojih 22,7% za tri doneo zlata vredan trijumf crno-belima.
Čak i na stranu što je utakmica bila rezultatski napeta, potezi koje su igrači pravili bili su za TV špice. Zakucavanje Lamara Stivensa, svaki potez Karlika Džonsa, blokade i odbrana Kevarijusa Hejsa, a na drugoj strani minijature Džereda Batlera, dominacija Krisa Džonsa, te neočekivano zakucavanje Davida Kremera...
Svega je bilo. Standardni rolerkoster emocija u kombinaciji sa kvalitetom najvišeg ranga. A to se nije očekivalo. Partizan je prema projekcijama uoči sezone bio pri dnu tabele. Očigledno će se boriti za nešto. Zvezdu su svi videli u plej-inu i to je možda realnost, međutim, klub sa Malog Kalemegdana želi da (konačno) napravi ozbiljan iskorak.
I, naravno, brojke na društvenim mrežama kojima se Evroliga šepuri. Popularnost Evroligi ogromnim delom daje večiti derbi i sve oko njega. Fantazi Evrolige niko ne bi pratio da nije Balkana, gledanost elitnog takmičenja dolazi iz ovog regiona, Partizan i Zvezda su dva kluba koja godinama briljiraju po poseti...
To ne sme Evroliga da izgubi. Okej, večiti rivali ne generišu bog zna koju količinu novca, međutim, Evroliga kao takva svakako nije profitabilna i ne tarađuje, kao što smo već objasnili, i to ne bi bio validan razlog da Zvezda i Partizan izvise.
Kvalitet? Tu je. Popularnost? Tu je. Drama? Uvek je tu.
Mora da se kaže, u slučaju Partizana i Crvene zvezde sigurno neće doprineti partija „Između dve vatre” koju su navijači odigrali u četvrtak, ali i to je opet derbi. Nije lepo svakako, međutim, ne dešava se to samo u Srbiji.
Pritom, neće crno- i crveno-beli dobiti franšizu besplatno. Moraće da plate po 60.000.000 evra. Sve je na Evroligi, koja je to što jeste baš zbog srpskih klubova i večitog derbija, pošto ostali derbiji ne mogu ni da priđu našem. Posebno ne onakvom kakav je bio u četvrtak.
EVROLIGA - 7. kolo
Sreda:
Hapoel Tel Aviv - Virtus 90:81
/Ledej 22 - Alston 12/
Četvrtak:
Anadolu Efes - Bešiktaš 89:80
/Pejn 22 - Omoruji 16/
Bajern Minhen - Dubai 91:107
/Vašington 17 - Kabengele 24/
Makabi - Real Madrid 99:113
/Klark 20 – Kampaco 21/
Panatinaikos - Baskonia 85:79
/Lesor 20 - Hejs 18/
Olimpija Milano - Barselona 81:89
/Barnel 15 – Panter 17/
Partizan Mozzart Bet - Crvena zvezda 85:82 (75:75), posle produžetka
/Džons 26 - Džons 22/
Petak:
19.00: (1,17) Žalgiris (20,0) Asvel Lion (6,00)
20.15: (1,50) Olimpijakos (16,0) Fenerbahče (3,00)
20.45: (2,65) Pariz (16,0) Valensija (1,60)
***Kvote su podložne promenama