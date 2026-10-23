Zapakuj dve franšize i šalji za Beograd

U prvom krugu ostali su kratki. Dubai, Pariz, Valensija i PAOK su dobili mesto u eliti. Pariz i Valensija svoje franšizne ulaznice će platiti po 50.000.000 evra, od čega će 25 odsto biti uplaćeno odmah, a ostatak u više godišnjih rata, dok će Dubai dati 70.000.000, a PAOK čak 130.000.000 evropskih novčanica.

Evroliga će podeliti još četiri licence, dve u februaru, dve u junu. Sudbinu čekaju Partizan Mozzart Bet, Crvena zvezda, Maksima Roma, London Lajonsi, Napoli, Roma SPQR, Hapoel Jerusalim, Aris, Virtus, Hapoel Tel Aviv i Zenit, koji je pokazao interesovanje, ali su problem i dalje aktivne sankcije ruskim klubovima.

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Dakle, 11 klubova u klinču za četiri mesta.

Bićemo subjektivni. Dve franšize moraju da budu rezervisane za Partizan i Zvezdu. Koliko samo srpski klubovi doprinose Evroligi na svim nivoima! Oduvek su to bili na marketinškom planu, ali sinoć su i na kvalitativnom. Gledali smo u Beogradskoj areni strašnu utakmicu, možda i najbolju u dosadašnjem delu sezone.

Partizan je dominirao, vodio 16:6, pa 38:21, pa 56:38, no svi u hali su znali da nije gotovo. Večiti derbiji se po pravilu rešavaju u poslednjim minutima, ili kao juče – u dodatnih pet. Crvena zvezda je iskopala put i vratila se u život, u produžetku bila bliža pobedi, ali je onda Alesandro Pajola sa svojih 22,7% za tri doneo zlata vredan trijumf crno-belima.

Čak i na stranu što je utakmica bila rezultatski napeta, potezi koje su igrači pravili bili su za TV špice. Zakucavanje Lamara Stivensa, svaki potez Karlika Džonsa, blokade i odbrana Kevarijusa Hejsa, a na drugoj strani minijature Džereda Batlera, dominacija Krisa Džonsa, te neočekivano zakucavanje Davida Kremera...

Svega je bilo. Standardni rolerkoster emocija u kombinaciji sa kvalitetom najvišeg ranga. A to se nije očekivalo. Partizan je prema projekcijama uoči sezone bio pri dnu tabele. Očigledno će se boriti za nešto. Zvezdu su svi videli u plej-inu i to je možda realnost, međutim, klub sa Malog Kalemegdana želi da (konačno) napravi ozbiljan iskorak.