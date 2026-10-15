Penjaroja: Neprihvatljiva igra u trećoj četvritni
Vreme čitanja: 2min | čet. 15.10.26. | 22:27
"Imali smo ogromnih problema u napadu u protekle tri utakmice, posebno sa procentima šuta", kaže trener Partizan Mozzart Beta posle poraza od Fenerbahčea u Evroligi
Košarkaši Partizan Mozzart Beta pretrpeli su treći vezani poraz u Evroligi, ovoga puta na gostovanju u Istanbulu protiv Fenerbahčea, a šef stručnog štaba crno-belih Đoan Penjaroja nije krio nezadovoljstvo izdanjem svog tima u prelomnim momentima utakmice.
Španski stručnjak je najpre beskompromisno ukazao na nedopustiv pad u igri na samom otvaranju drugog poluvremena.
„Igrali smo veoma lošu odbranu u trećoj četvrtini, posebno prvih tri-četiri minuta koji su bili potpuno neprihvatljivi. Šutirali smo 37 odsto za dva, 30 odsto za tri, promašili čak 11 slobodnih bacanja... To su loši procenti, ali to nije bilo ključno. Ključna su bila prva tri-četiri minuta treće deonice, koja su bila užasna. Igrali smo vrlo dobru odbranu u prvom delu, ali posle poluvremena naša defanziva nije postojala. Vezali su sedam lakih polaganja i posle toga je utakmica praktično bila gotova. Slično kao protiv Panatinaikosa, posle poluvremena smo imali veoma loša tri-četiri minuta”, otvoren je bio Penjaroja.
Izabrane vesti
Crno-beli se u dosadašnjem toku elitnog takmičenja mogu pohvaliti jednom od statistički najboljih defanzivnih rola, ali ih zabrinjavajući procenti i nemoć u realizaciji svrstavaju u sam vrh najslabijih napadačkih ekipa u celoj Evroligi.
Penjaroja naglašava da su povrede dodatno poremetile koncepciju i rotaciju, ali da tim mora hitno da pronađe rešenja na parketu.
„Imali smo ogromnih problema u napadu u protekle tri utakmice, posebno sa procentima šuta. Posle povrede Tonjea Džekirija večeras smo morali u hodu da menjamo čitav način igre. Moramo da probamo da igramo znatno bolje i stvaramo čistije situacije za poene. Previše je 14 pretrpljenih blokada”, zaključio je šef struke Partizana.