Penjaroja: Neprihvatljiva igra u trećoj četvritni

Košarkaši Partizan Mozzart Beta pretrpeli su treći vezani poraz u Evroligi, ovoga puta na gostovanju u Istanbulu protiv Fenerbahčea, a šef stručnog štaba crno-belih Đoan Penjaroja nije krio nezadovoljstvo izdanjem svog tima u prelomnim momentima utakmice.

Španski stručnjak je najpre beskompromisno ukazao na nedopustiv pad u igri na samom otvaranju drugog poluvremena.

„Igrali smo veoma lošu odbranu u trećoj četvrtini, posebno prvih tri-četiri minuta koji su bili potpuno neprihvatljivi. Šutirali smo 37 odsto za dva, 30 odsto za tri, promašili čak 11 slobodnih bacanja... To su loši procenti, ali to nije bilo ključno. Ključna su bila prva tri-četiri minuta treće deonice, koja su bila užasna. Igrali smo vrlo dobru odbranu u prvom delu, ali posle poluvremena naša defanziva nije postojala. Vezali su sedam lakih polaganja i posle toga je utakmica praktično bila gotova. Slično kao protiv Panatinaikosa, posle poluvremena smo imali veoma loša tri-četiri minuta”, otvoren je bio Penjaroja.