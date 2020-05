Pitino javlja: Čuo sam da se Evroliga neće nastaviti

Globalna situacija i pandemija virusa korona poremetila je funkcionisanje svih sfera društva, a sve to prenelo se i na sportske terene, zbog čega su praktično sva velika takmičenja za ovu godinu otkazana ili pomerena za neke buduće termine.

Za grčku košarkašku reprezentaciju to je nakratko značilo da bi Rik Pitino mogao da odustane od posla selektora, mada je iskusni trener odbacio takvu mogućnost i najavio da će sigurno raditi posao šefa struke grčkog nacionalnog tima. Nekoliko sati kasnije objavljeni su i detalji, odnosno Pitinovi planovi za selektorski mandat, a oni uključuju vraćanje legendarnog Vasilisa Spanulisa iz penzije. Podsetimo, Olimpijakosov kapiten nije igrao reprezentativnu košarku još od 2015. godine.

“Kalates, Papapetru, Papajanis, Mitoglu, Printezis i Papanikolau će sigurno biti u timu, za ostale ćemo tek da vidimo. Sviđa mi se Tajler Dorsi, a iskreno bih voleo da vidim i Vasilisa Spanulisa“, priznaje Pitino i dodaje:

“Želim ga da bude naš kapiten, vođa na parketu. Imaće dovoljno vremena da se oporavi od povrede stopala. Spanulis bi bio esencijalni član tima koji ću voditi, zato ga želim da se vrati. Napraviću mu ponudu koju neće moći da odbije“.





Pitino je zatim otkrio ono što praktično može da se nagovesti iz svih izjava klupskih čelnika prethodnih dana – da se sezona u Evroligi neće završiti.

“To je ono što sam čuo, ali hteo sam i pored svega da završim sezonu u Panatinaikosu, pa onda postanem selektor. Da me Panatinaikos zove da se vratim za plej-of, rado bih se odazvao. Ali, ne verujem da će se to desiti“.

Kaže Pitino da nije imao nameru da po drugi put vodi Panatinaikos, ali...

“Onda su me pozvali Kalates i još neki igrač, koji su me jako želeli nazad. Volim Grčku i Panatinaikos, ali volim da vodim timove od početka, baš kao što ću raditi u reprezentaciji. Pre nego što sam preuzeo reprezentaciju, želeo sam da upoznam svoje igrače. Nemamo osam NBA igrača kao neki, imamo jednog ili dvojicu, uz dosta iskusnih igrača. Zato moramo da budemo pametni i radimo kao tim. Nećemo biti toliko atletska ekipa, izuzev Janisa. Ali, to je ono što želim od tima“.

Naravno, igrač koga najviše voli je – Nik Kalates.

“On je jedinstven igrač, jer ima veličinu, jedan je od najboljih asistenata, veliki je lider. Nije dobar kao Medžik Džonson, nikada nisam ni rekao da jeste, ali po pitanju dodavanja i kakav pregled igre ima, to je nešto što nikada ranije nisam video. On je sjajna osoba, smatram ga prijateljem“.

On smatra da bi Kostas Mitoglu, Janis Papapetru, Nik Kalates i Kostas Slukas mogli da zaigraju u NBA ligi, a zanimljiv je njegov pogled na to šta bi voleo da se promeni po pitanju Evrolige...

“Napadi u Evroligi su nešto najbolje što sam ikada video. Problem je što Evroliga nema pravi marketing i jake pakete televizijskih prava. Pogledajte samo Dimitrisa Janakopulosa, koliko on novca izgubi svake godine zbog toga, jer daje iz svog džepa. Takvih stvari nema u NBA. Panatinaikos, čini mi se, dobija više novca od TV prava grčkog prvenstva, nego od Evrolige. Ljudi iz Evrolige trebalo bi da odu na ESPN i prodaju TV prava za više novca. Divim se Janakopulosu, jer lično nikada ne bih mogao da dozvolim sebi da trošim toliki novac svake godine“.

Foto: Star Sport