Sinoć su i zvanično objavljeni kandidati za individualne nagrade u najjačoj ligi pod obručima. Nikola Jokić se bori za najprestižniju, a u MVP trci su i Džoel Embid i Stef Kari. Srbin je prvi favorit, a pred početak plej-ofa u hvalospevima je o njegovim kvalitetima govori i predsednik Denvera Tim Koneli, koji ga je nazvao i najboljim igračem na planeti.

Nedelja, 04.30: (1,80) Denver (12,5) Portland (2,25)

Kako vreme odmiče, tako postaje sve jasnije, Srbije će od ovog leta imati najkorisnijeg igrača u NBA ligi. Odigrao je Jokić sve mečeve Nagetsa u regularnom delu sezone, beležio 26,4 poena, 10,8 skokova uz 8,3 asistencija po meču. U te tri statističke kolone bio je najbolji u Denveru, četvrtu sezonu zaredom. Jasno, prvi je igrač u istoriji lige kojem je tako nešto pošlo za rukom. Zar postoji dilema ko će biti MVP?

Pohvale pljušte sa svih strana, a najveća je možda stigla od prvog čoveka franšize iz Kolorada Tima Konelija.

"Nebo je granica za naše mogućnosti. Imao najboljeg igrača na svetu. Najboljeg trenera. Imamo proveren tim, koji ima bojne ožiljke i koji ni ne trepne kada se susretne sa problemima".

Nagetsi su regularni deo sezone okončali na trećem mestu zapadne konferencije sa skorom 47-25 (peti najbolji u ligi) iako su u finišu ostali bez druge zvezde tima Džamala Marija. U prvoj rudni plej-ofa će se tako sastati sa Portlandom. Pre dve godine su Trejl Blejzersi bili bolji u polufinalu Zapada (4:3), pa će Jokić ponovo koplja ukrstiti sa Demijanom Lilardom. Sjajni bek je pred prvi meč sa Nagetsima (u noći između subote i nedelje, 04.30) u superlativima govorio i centru iz Sombora, za kojeg smatra da zaslužuje MVP nagradu.

"Ja bih je dao Jokiću pre nego Embidu, jer je Embid propustio mnogo utakmica. Jokić je odigrao više utakmica od svih. Bilo ga je na svakom meču i u svakom je bio odličan. Džamal Mari se povredio, Vil Barton se povredio, a oni su nastavili da pobeđuju. Jokić ih je zadržao tu gde jesu".

Usledio je i odgovor srpskog košarkaša, koji je sa velikim poštovanjem pričao o narendom protivniku.

"Lepo je biti poštovan. I ja poštujem njega i ceo tim Portlanda. Imaju sjajnu ekipu i on sam ima odličnu sezonu. I on je definitivno u toj konkurenciji za MVP-a. Ali mislim da ni on ni ja ne mislimo o MVP nagradi kao o vrlo važnoj stvari, već da sagledavamo širu sliku. On je odličan momak i igra na vrlo visokom nivou".

Nastavio je popularni Džoker o predstojećem izazovu i istakao da bi iskustvo moglo da prevagne u okršaju sa ekipom iz Oregona.

"Iskustvo je važno za nas u ovim mečevima. Imamo par igrača koji su već igrali u plej-ofu i to iskustvo da je svaki detalj bitan će nam pomoći protiv Portlanda".

Očekuje ga i okršaj sa Jusufom Nurkićem, sa kojim je svojevremeno delio svlačionicu u Koloradu.

"Bilo je to pre četiri godine i obojica smo bili mladi. Mislim da bismo sad mogli da igramo zajedno, ali u tom trenutku kao da nismo znali šta da radimo, kao da nismo mogli da budemo u istom timu".

Kako će Denver pokušati da izađe na kraj sa najkorisnijim igračem lige?

"Stvarno ne znam. Nurkić je dobro igrao odbranu protiv mene. Mogu da igraju jedan na jedan, mogu da me dupliraju, ali ko zna. Videćemo".

Ukoliko Jokić osvoji MVP nagradu, biće to prvi put da ona završi u rukama centra još od 2000. godine, kada je za najkorisnijeg igrača NBA proglašen Šakil O Nil. U slučaju da Srbin i Embid završe na prva dva mesta posle glasanja, tek drugi put u istoriji bi se dogodilo da dva stranca budu u samom vrhu. Takav rasplet je viđen još u sezoni 2006/07, kada je Dirk Novicki bio MVP, a Stiv Neš odmah iza njega.