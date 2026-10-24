Predsednik Panatinaikosa o korupciji u Grčkoj za Mozzart Sport: Učestvujemo kao podrška optužnici

Nezapamćeni skandal potresa grčku košarku nakon što je policijska akcija usmerena na suzbijanje korupcije i nameštanja utakmica rezultirala hapšenjem predsednika Košarkaškog saveza Grčke Vangelisa Lioliosa i još pet osoba povezanih sa tamošnjom košarkom. Pored Lioliosa, uhapšene su aktivne i bivše sudije sa evroligaškim iskustvom (Vasiliki Caruha, Petros Papapetru, Ilijas Koromilas, Tasos Piloidis) i poslovni saradnik Jorgos Mavraganis, dok je tokom pretresa domova osumnjičenih zaplenjeno čak 931.463 evra u gotovini.

Pritužbe na suđenje, optužbe za protežiranje pojedinih klubova i otvoreni sukobi sa čelnicima Saveza odavno su deo grčke košarke. Povodom najnovijih dešavanja kontakrirali smo predsednika Panatinaikosa Vasilisa Partenopulosa koji je pričao za Mozzart Sport.

„Nakon godina pravnih žalbi, javnih saopštenja i intervencija, kao i sankcija sa kojima smo se suočavali, nedavni događaji su podvukli ozbiljnost zabrinutosti koju smo više puta iznosili. Međutim, moralna satisfakcija nikada nije bila sama sebi cilj. Ono što je zaista važno jeste zaštita grčke košarke i vraćanje njenog kredibiliteta.”