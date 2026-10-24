Predsednik Panatinaikosa o korupciji u Grčkoj za Mozzart Sport: Učestvujemo kao podrška optužnici
Vreme čitanja: 2min | sub. 24.10.26. | 16:20
"Moralna satisfakcija nikada nije bila sama sebi cilj. Ono što je zaista važno jeste zaštita grčke košarke i vraćanje njenog kredibiliteta", kaže Vasilis Partenopulos u kratkom javljanju
Nezapamćeni skandal potresa grčku košarku nakon što je policijska akcija usmerena na suzbijanje korupcije i nameštanja utakmica rezultirala hapšenjem predsednika Košarkaškog saveza Grčke Vangelisa Lioliosa i još pet osoba povezanih sa tamošnjom košarkom. Pored Lioliosa, uhapšene su aktivne i bivše sudije sa evroligaškim iskustvom (Vasiliki Caruha, Petros Papapetru, Ilijas Koromilas, Tasos Piloidis) i poslovni saradnik Jorgos Mavraganis, dok je tokom pretresa domova osumnjičenih zaplenjeno čak 931.463 evra u gotovini.
Pritužbe na suđenje, optužbe za protežiranje pojedinih klubova i otvoreni sukobi sa čelnicima Saveza odavno su deo grčke košarke. Povodom najnovijih dešavanja kontakrirali smo predsednika Panatinaikosa Vasilisa Partenopulosa koji je pričao za Mozzart Sport.
„Nakon godina pravnih žalbi, javnih saopštenja i intervencija, kao i sankcija sa kojima smo se suočavali, nedavni događaji su podvukli ozbiljnost zabrinutosti koju smo više puta iznosili. Međutim, moralna satisfakcija nikada nije bila sama sebi cilj. Ono što je zaista važno jeste zaštita grčke košarke i vraćanje njenog kredibiliteta.”
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Predsednik Panatinaikosa naglasio je da klub pruža punu podršku pravosudnim organima u sprovođenju istrage do samog kraja...
„Imamo puno poverenje u pravosudni proces. Učestvovaćemo u postupku kao podrška optužnici i sačekaćemo okončanje istrage, kako bi se utvrdile činjenice i dodelila odgovornost tamo gde je to odgovarajuće.”
Parthenopulos se osvrnuo i na činjenicu da su ranija upozorenja mogla da spreče da situacija eskalira do nivoa hapšenja i zaplene rekordnih novčanih iznosa.
„Blagovremena i temeljna procena zabrinutosti i pritužbi iznetih u prošlosti potencijalno je mogla pomoći da se spreči trenutna situacija.”
Na kraju svog obraćanja, prvi čovek Panatinaikosa je dodao...
„Grčka košarka zaslužuje da ide napred kroz smislene promene, kredibilitet, jedinstvo i nepokolebljivu posvećenost zakonitosti i principima sportskog integriteta.”
Istraga obuhvata približno 50 utakmica odigranih u periodu od 2016. do 2026. godine, uključujući mečeve elitnog ranga, nižih liga, mlađih kategorija, pa čak i školska takmičenja. Čitav slučaj pokrenut je nakon prijave kluba Marusi, čiji je trener Ilijas Papateodoru izneo dokaze i prepiske sa Lioliosom o tajnom dostavljanju imena delegiranih sudija pre zvaničnih objava.
Među ključnim materijalima tužilaštva nalaze se i svedočenja bivših sudija o primanju novca (isplate oko 5.000 evra po meču), kao i iskaz ukrajinskog sudije Mikole Ambrosova koji tvrdi da mu je Ilijas Koromilas 2021. godine nudio 10.000 evra kako bi pogodovao Uniksu protiv Monaka u finalu Evrokupa.
Svi osumnjičeni trenutno odbacuju navode o nezakonitom postupanju i pred istražnim sudijom u Atini pripremaju odbranu, dok grčka košarka prolazi kroz najveću krizi u svojoj modernoj istoriji.