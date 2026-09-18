EKSKLUZIVNO - Dimitris Janakopulos: Hteo sam da uložim u Partizan, Kumara završava Jokića!

Ako ste ljubitelj košarke u Srbiji, ako redovno pratite dešavanja u Evroligi, onda reč Kumara, ne moramo mnogo da objašnjavamo. Svi znamo da se odnosi na najekscentričnijeg, najharizmatičnijeg čovek u košarci na Starom kontinentu! Naravno, mislimo da Dimitrisa Janakopulosa, gazdu Panatinaikosa , koji gde god se pojavi, privlači pažnju, neko ko je uspeo da razbesni sve sklanjanjem banera Dejana Bodiroga , pa oduševi njegovim vraćanjem. Sada je uspeo da vrati i Željka Obradovića na mesto najvećih uspeha, najavio je i da će pokušati da dovede i Nikolu Jokića , a sada je o svemu tome pričao i za Mozzart Sport na parketu OAKA arene uoči prijateljskog turnira na kojem pored njegovog kluba učestvuju Partizan Mozzart Bet, Burg i Paok.

Kada je čuo da smo želeli da obavimo razgovor sa njim, samo je rekao: "Za braću iz Srbije, može..." uz karakterističan osmeh i sa cigaretom u ruci. Imali smo cilj, da ceo razgovor ima maksimalno profesionalan ton, ali Janakopulos je taj pokušaj odmah razbucao...

"Šta to znači Kumara?", pita nas prvi čovek višestrukog šampiona Evrope i odmah izaziva gromoglasan smeh ekipe Mozzart Sporta i pokazuje da očigledno veoma pomno prati internet nadimak koji ima kod navijača u Srbiji. Kum... Objašnjavamo prevod najednostavnije moguće...

"To je dobro!" Idemo sada i mi sa pitanjima... Da li je svestan koliko ga ljudi u Srbiji prate?

„Kada sam studirao u Londonu, cimer mi je bio Srbin. Od tada sam zavoleo Srbiju i stekao sam mnogo mnogo prijatelja. To je bilo mnogo pre košarke i mnogo pre trenera Željka... Volim Srbiju, tako da mislim da je to obostrano. Da, zaista mislim da jeste. Da budem potpuno iskren, ja sam navijač Partizana u Srbiji.” Jedna od glavnih tema bio je povratak Željka Obradovića i ogromna očekivanja koja prate njegov rad. Janakopulos je otkrio kakav je osećaj bio ponovo ga angažovati.

„Znao sam duboko u sebi da će se to jednog dana dogoditi, da će se vratiti ovde. To je sudbina. Veoma sam srećan što se to dogodilo ove godine. Nadam se da ćemo imati uspešne rezultate. Ali kao što sam rekao i na konferenciji za štampu, za mene je već sama ova sezona uspeh.”

Na pitanje o pritisku koji prati Obradovića i očekivanjima da Panatinaikos osvoji titulu sa novim timom, Janakopulos poziva na oprez i ističe važnost faktora koji se ne mogu predvideti.

„Gledaj, istorija je pokazala da nije stvar samo u tome kako sastavite tim. Postoji mnogo stvari koje igraju ulogu u osvajanju titule na kraju sezone — da vas služi dobro zdravlje, da ponekad imate i sreće. Da, imati trenera Željka uvek vam daje takmičarsku prednost. Imati dobar tim daje vam takmičarsku prednost. Sada ne bih voleo da dajem prognoze. Ali mislim da će Panatinaikos biti jedan od glavnih pretendenata za trofej.” Kada je reč o novoj eri i rekonstrukciji Partizan Mozzart Beta, prvi čovek PAO-a bio je iskren...

„Moram biti 100% iskren. Nisam zapravo ispratio sve poteze koji su se dogodili ovog leta. Tako da sve što mogu jeste da im poželim da prođu veoma dobro. Ali kako bih mogao da prognoziram?” Istakli smo veliki broj srpskih igrača koji su ostavili neverovatno dubok trag u Panatinaikosu, a njega pitali da jednog izdvoji...

"Je l' mora baš samo srpski... Da li mogu iz bivše Jugoslavije?" Dimitris Janakopulos u razgovoru sa novinarom Mozzart Sporta Naravno...

„Stojan Vranković! Zauvek, zauvek i zauvek u mom srcu! Da!” Kada su spomenuta imena poput Nikole Pekovića, Dejana Tomaševića i Dušana Kecmana, ljudi koji su nosili dres Partizana i Panatinaikosa.... Janakopulos je posebno izdvojio jedno ime.

„Tomašević! Da! On je igrao glavom. Igrao je glavom. A ja poštujem ljude, poštujem igrače koji više koriste svoj um nego fizičke sposobnosti.” Kada je Janakopulos ranije spomenuo Nikolu Jokića i želju da ga po svaku cenu dovede u Panatinaikos, košarkaška javnost i Jokićev agent Miodrag Miško Ražnatović ostali su u šoku. Predsednik Panatinaikosa ponovio je svoj stav o trostrukom MVP-ju NBA lige...

„Gledajte, što se mene tiče, ja sam prestao da gledam NBA onog dana kada je Majkl Džordan prestao da tapka loptu. Ozbiljno. Počeo sam ponovo malo da gledam NBA kada je Jokić otišao tamo. Verujem da je on među 10 najboljih igrača svih vremena. Voleo bih da ga vidim u dresu Panatinaikosa i uradiću sve što je u mojoj moći da pokušam da to ostvarim. Politika oko toga je teška, jer ne mislim da je to stvar klubova. Mislim da je stvar u tome što NBA možda neće dozvoliti da tako velika zvezda ode. Ali, KUMARA sve završava”