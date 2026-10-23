PSŽ, Milan i tri evroligaša: NBA zove, zakazan sastanak u Londonu
Vreme čitanja: 2min | pet. 23.10.26. | 16:22
Mogao bi ovo da bude okidač za početak pravih pregovora sa Evroligom
Nema dogovora i dalje nikakvog sa Evroligom, gde se ne mrdaju od nulte tačke u pregovorima, što ne znači da projekat NBA Evropa ne nastavlja da napreduje praktično iz dana u dan. Trebalo bi da sredinom sledeće godine i zvanično počne novo, kontinentalno evropsko takmičenje, samo da se još sve konkretno završi, ozvaniči, pa može da se preseče crvena vrpca. Sada sledi novi, bitan sastanak u utorak.
Kako prenosi dobro obavešteni Mark Klajnman iz Skaj Njuza, predstavnici pet velikih evropskih fudbalskih klubova, među kojima su Milan, Pari Sen Žermen, Barselona, Real Madrid i Bajern Minhen, sastaće se u utorak u Londonu sa predstavnicima NBA Evropa projekta. Da se vidi kako i gde oni stoje trenutno na ovom polju.
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Prava prilika za sastanak je došla jer će čelnici pomenutih klubova biti u u Londonu zbog ceremonije dodele Zlatne lopte, koja je zakazana za ponedeljak uveče. Samo ostaje pitanje da li će sastanak biti uživo ili će se održati virtuelna konferencija, što još nije poznato i ne navodi se u izveštaju pomenutog izvora. Predstojeći razgovori dolaze u trenutku kada NBA pokušava da finalizuje prodaju 12 franšiza koje bi činile novu ligu, uz još četiri ekipe koje bi mogle da dobiju mesto u takmičenju pod određenim uslovima.
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Prema informacijama Marka Klajnmana, potencijalni investitori spremni su da za franšizu u Londonu plate čak 1.000.000.000 dolara, dok bi ostale franšize mogle da dostignu vrednost od nekoliko stotina miliona dolara. Pregovori o ovom projektu traju već duže od šest meseci, a evo sada i novih informacija i možda novih učesnika. Mada, Barselona, Real Madrid i Bajern Minhen trenutno se svakako takmiče u Evroligi, i sva tri kluba učestvovala su na sastanku Evrolige u Komu, gde su se usaglasili da se krene ka pretvaranju njihovih desetogodišnjih licenci u trajne franšize, uz nastavak razgovora o uključivanju novih klubova u takmičenje.
Zato je zanimljivo što će stalni članovi Evrolige imati razgovor sa predstavnicima NBA Evrope, iako elitno takmičenje nema nikakvih dodirnih tačaka trenutno sa njima. Evroliga je nedavno odbila predlog NBA o mogućoj saradnji, tokom sastanka klubova i ostalih zainteresovanih strana održanog na jezeru Komo. Možda jedino što koči priču je činjenica da je malo verovatno da će prodaja franšiza NBA Evropa projekta početi dok se ne pronađe rešenje za situaciju sa Evroligom.
To može da bude zanimljivo jer bi baš na tom sastanku u Londonu gde učestvuju tri predstavnika Evrolige, mogla da poguraju razgovore i započnu prave pregovore sa timovima iz elitnog takmičenja. Taman da budu spona između Evrolige i NBA Evrope.
Da se sačeka i taj utorak i sastanak, pa će se više informacija znati i generalno kakvo je stanje na relaciji Evroliga - NBA Evropa posle toga.