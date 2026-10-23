PSŽ, Milan i tri evroligaša: NBA zove, zakazan sastanak u Londonu

Nema dogovora i dalje nikakvog sa Evroligom, gde se ne mrdaju od nulte tačke u pregovorima, što ne znači da projekat NBA Evropa ne nastavlja da napreduje praktično iz dana u dan. Trebalo bi da sredinom sledeće godine i zvanično počne novo, kontinentalno evropsko takmičenje, samo da se još sve konkretno završi, ozvaniči, pa može da se preseče crvena vrpca. Sada sledi novi, bitan sastanak u utorak.

Kako prenosi dobro obavešteni Mark Klajnman iz Skaj Njuza, predstavnici pet velikih evropskih fudbalskih klubova, među kojima su Milan, Pari Sen Žermen, Barselona, Real Madrid i Bajern Minhen, sastaće se u utorak u Londonu sa predstavnicima NBA Evropa projekta. Da se vidi kako i gde oni stoje trenutno na ovom polju.