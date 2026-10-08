NBA svesna svojih problema: Želimo da zadržimo tradiciju u Evropi

Ajvazoglu je posebno podvukao da buduće takmičenje pod patronatom NBA neće slepo kopirati američki model, već da će zadržati prepoznatljiv evropski identitet.

„Ovo takmičenje će u potpunosti poštovati tradiciju ove igre. Košarka se ovde igra i doživljava na sasvim drugačiji način nego u Sjedinjenim Američkim Državama. Želimo da zadržimo tu tradicionalnu, autentičnu notu i da sačuvamo dušu evropske košarke, ali istovremeno i da unesemo elemente zabave koji će nam omogućiti da privučemo nove segmente navijača i znatno širu publiku.“

Iako pregovori sa čelnicima Evrolige vode u složenim uslovima, prvi čovek NBA za Evropu uverava da ligi ne nedostaje odlučnosti da realizuje svoje planove u predviđenom roku.

„Nezavisno od svega, mi samouvereno idemo napred sa našim planovima i ciljem da pokrenemo takmičenje već tokom naredne godine. Tokom poslednjih nekoliko meseci bili smo u veoma bliskim razgovorima sa Evroligom kako bismo pronašli način da ih napišemo i ugradimo u naš ekosistem. Na tome se intenzivno radi, jer je primarna namera NBA lige da sarađuje sa postojećim akterima koji već deluju na tlu Evrope.“

Pored stvaranja novog evropskog takmičenja, Ajvazoglu u čitavom projektu vidi priliku za kreiranje platforme koja će prevazići granice Starog kontinenta.

„Ovo će postati globalni brend i svetska platforma. Prevazići će same granice Evrope. Ostaće originalno i autentično u duhu evropskog mentaliteta, ali će napraviti globalni iskorak na identičan način na koji je i NBA prevazišao granice SAD“, zaključio je Ajvazoglu.