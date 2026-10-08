NBA svesna svojih problema: Želimo da zadržimo tradiciju u Evropi
Vreme čitanja: 2min | čet. 08.10.26. | 18:18
"Košarka se ovde igra i doživljava na sasvim drugačiji način nego u Sjedinjenim Američkim Državama",
Projekat „NBA Evropa“ želi da očuva bogatu tradiciju i autentični duh evropske košarke, ali i da privuče sasvim novu publiku širom sveta, poručio je Džordž Ajvazoglu, generalni direktor NBA lige za Evropu i Bliski istok.
Govoreći na prestižnoj konferenciji Sportico Invest u Londonu, Ajvazoglu je naglasio da najjača košarkaška liga sveta ostaje potpuno otvorena za dijalog i saradnju sa Evroligom i svim ostalim ključnim akterima koji dele istu viziju razvoja košarke na Starom kontinentu.
„Ispoljavamo izuzetno ozbiljnu i doslednu nameru da sarađujemo sa svima koji sa nama dele viziju budućnosti“, preneo je reči visokog funkcionera portal CityAM.
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Ajvazoglu je posebno podvukao da buduće takmičenje pod patronatom NBA neće slepo kopirati američki model, već da će zadržati prepoznatljiv evropski identitet.
„Ovo takmičenje će u potpunosti poštovati tradiciju ove igre. Košarka se ovde igra i doživljava na sasvim drugačiji način nego u Sjedinjenim Američkim Državama. Želimo da zadržimo tu tradicionalnu, autentičnu notu i da sačuvamo dušu evropske košarke, ali istovremeno i da unesemo elemente zabave koji će nam omogućiti da privučemo nove segmente navijača i znatno širu publiku.“
Iako pregovori sa čelnicima Evrolige vode u složenim uslovima, prvi čovek NBA za Evropu uverava da ligi ne nedostaje odlučnosti da realizuje svoje planove u predviđenom roku.
„Nezavisno od svega, mi samouvereno idemo napred sa našim planovima i ciljem da pokrenemo takmičenje već tokom naredne godine. Tokom poslednjih nekoliko meseci bili smo u veoma bliskim razgovorima sa Evroligom kako bismo pronašli način da ih napišemo i ugradimo u naš ekosistem. Na tome se intenzivno radi, jer je primarna namera NBA lige da sarađuje sa postojećim akterima koji već deluju na tlu Evrope.“
Pored stvaranja novog evropskog takmičenja, Ajvazoglu u čitavom projektu vidi priliku za kreiranje platforme koja će prevazići granice Starog kontinenta.
„Ovo će postati globalni brend i svetska platforma. Prevazići će same granice Evrope. Ostaće originalno i autentično u duhu evropskog mentaliteta, ali će napraviti globalni iskorak na identičan način na koji je i NBA prevazišao granice SAD“, zaključio je Ajvazoglu.