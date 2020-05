Razlozi za „NE“ i bitan odgovor koji će nedostajati u tom slučaju

Nastavak sezone Evrolige visi na tankoj uzici. I sve je jasnije da postoji i neslaganje između igrača i njihovih nadređenih. Sudbina Evrolige biće odlučena sutra. Ponedeljak se već dugo predstavlja kao dan kada ćemo dobiti sve odgovore, a šanse da se sezona nastavi na terenu su tanke, piše Eurohups. Najveći broj trenera je saglasan sa igračima u tom stavu, a klubovi su podeljeni.

Na sve pomenuto, novinar Sportanda, Emilijano Karčija, došao do saznanja da sutra (ponedeljak), ukoliko bude doneta odluka da sezona ne bude nastavljena (kao što se najavljuje) ne treba očekivati da saznamo odmah sastav timova koji će igrati sledeće sezone u Evroligi!

I to je veoma bitno, jer su mnogi ljubitelji košarke mislili da će se i to odmah razgraničiti u slučaju prekida. Očigledno to ne bi bilo tako, već bismo odgovor čekali narednih dana, nedelja... Navijači i javnost bi se u takvom razvoju situacije dodatno "pekli" na tihoj vatri.

To bi mnoge klubove, i njihove navijače, dodatno ostavilo u rebusu i sve većoj nervozi. U tu grupu timova svakako spadaju i dva naša najveća kluba.

Opet, u slučaju odluke da se sezona nastavi, to pitanje više ne bi postojalo jer bi se sve rešavalo na parketu. Ali bi se zato pojavilo novo: „Gde će se igrati i pod kojim uslovima“. Tu Beograd stoji kao favorit za domaćinstvo.

...

Sve sumnje u to da će još igrati košarka ove sezone u Evropi imaju podlogu u realnosti. Niko ne misli da bi igranje bez navijača bilo lako, rizici od povreda su visoki, a i finansijski za mnoge klubove povratak na teren ne bi imao mnogo smisla.

Jedna od glavnih briga koju su izrazili igrači i treneri je vezana za kvalitet košarke. Utisak je da to ne bi bilo na pravom nivou, da bismo gledali loše utakmice i da bi to moglo da unizi reputaciju Evrolige, piše Eurohups.

Ali, ukoliko bi postojao zdravstveni protokol koji bi mogao da obezbedi svima sigurnost, a ako bi ujedno klubovi mogli da zarade finansijski i umanje gubitke, to su mogući uslovi koji idu u prilog onima koji su ZA nastavak sezone.

Pet evroligaških klubova bi uskoro trebalo da se vrate u akciju u domaćim ligama, a četiri kluba od tih pet sutra imaju pravo glasa. To su Real, Barselona, Baskonija i Makabi.

Ljulj je za nastavak sezone, ©Star Sport

Istinski problem koji je ova pandemija otkrila je nivo nerazumevanja između igrača i njihovih nadređenih, i to svakako treba objasniti i istaći. Suprotno situaciji u NBA ligi, gde su igrači većinski advokati toga da se sezona nastavi, u Evropi je potpuno drugačije.

Uprkos napretku koji se dogodio poslednjih godina, i dalje postoji problem redovnih plata čak i na najvećem evroligaškom nivou. Ne postoji sigurnosna mreža, program penzija, ili bilo šta što osigurava igrače za dane posle kraja karijere, ili u slučaju užasne povrede.

Jedini pozitivan izuzetak od navedenog je španska Asocijacija igrača i njen program za penzije.

I dok Asocijacija igrača u NBA ligi ima veoma bitan glas u odlukama koje se donose u toj ligi, sa druge strane Asocijacija igrača Evrolige, kao i druge unije igrača, u ovom momentu nemaju toliku moć i suštinski imaju samo savetodavnu ulogu. Nemaju realnu moć.

Jasno je da ima razloga i da se sezona nastavi. Javnost gladuje za profesionalnim sportom. Vraćaju se i neke lige u Evropi. Povratak na parket mogao bi donese popularnost Evroligi, a igračima da pomogne da budu još finansijski jači pred sledeću sezonu.

Veoma je teško naći sredinu u svemu. A suština je jednostavna, podvlači Eurohups: Glas igrača treba da se čuje i oni treba da imaju mnogo važniju ulogu u donošenju odluka.

Tako da, ako se sezona nastavi, što deluje manje verovatno od prekida sezone, mnogi igrači kojima ugovori ističu na leto, posebno ne oni koji su "domaći", mogli bi da preskoče kraj sezone i malo ko bi mogao da ih krivi za to.

Sve vodi ka tome i nagovetava da će se sutra svirati „kraj“. A, šta bismo posle toga? Ponedeljak, nažalost, nije momenat kada treba očekivati konkretne odgovore u vezi sa ovom temom koja žulja mnoge, a tiče se sezone 2020/2021. Dobićemo jedan od dva najvažnija odgovora. Za početak.

