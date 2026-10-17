SEDAM VELIČANSTVENIH, šesta epizoda: Gospodar “iznošene” estetike

Bio je ponedeljak kada smo započeli serijal najavnih tekstova za novu NBA sezonu, pričom o sedmorici veličanstvenih. Epizodu po epizodu.



Sličnosti filmskih likova koji uz muziku Elmera Brenstajna briljiraju u revolveraškim obračunima i košarkaških zvezda koje uz versove Lil Bejbija i Kodak Bleka zatrpavaju koševe - nisu slučajne. Ali nisu ni presudne.

Samo što je Jul Briner napravio brežuljak od zemlje, kako bi sa njega odglumio jedan krupan kadar i time nadomestio razliku u visini u odnosu na kolege iz kadra, Stiv Mekvin je šeretski prošao pored te gomilice i rasturio je nogom. Da je to bio prvi takav marifetluk - ni po jada. Glumačka zvezda u usponu prepoznala je kod glavnog lika čitavog projekta Sedam veličanstvenih (vidi prethodnu epizodu naše priče) nenadmašnu taštinu i potrebu da dominira u kadru. Zbog toga nije bilo kadra u kom nije izmišljao smicalilce, kako bi skrenuo pažnju sa Brinera.

Izabrani Jul Briner iz ovog našeg najavnog serijala - iako neprestano radi na održavanju svog imidža - nije toliko tašt. Ipak, tek kada je objavljeno da napušta Los Anđeles i seli se na istočnu obalu, u kišnu Filadelfiju, počeli su isplivavaju medijski izveštaji o tome da su i u sunčanoj kaliforniji Kralju dani postali sumorni.

Četvrtak, 04.00: (1,45) LA Lejkers (16,0) Golden Stejt (3,20)

Luka Dončić od šokantnog trejda iz Dalasa, gde je bio njegov dom, u tim Lejkersa, nije radio na tome da “otme” dizgine tima iz Lebronovih ruku. Nije ni morao. Svojom je aurom promenio dinamiku i način razmišljanja i kod saigrača i kod navijača, a Džejms je navikao da bude lice u koje svi u prostoriji gledaju. Tako je fluorescentnim markerom podvučena prva paralela između dva lika u ovom našem košarkaškom-vestern scenariju.

Ta aura Stiva Mekvina - čuj mene Luke Dončića - upravo je druga važna paralela.

O Mekvinu, seks simbolu svoje holivudske generacije, uvek se govorilo na dijametralno suprotne načine. Jedni su pričali kako nije mario kao izgleda, da ga imidž nije opterećivao, da je bio dovoljno samouveren da bi bavljenje takvim tricama i kučinama uništilo njegov ugled. Drugi su insistirali na tome da je za jednu scenu u filmu „The Thomas Crown Affair“ više od 20 puta vraćao pantalone krojaču; da je voleo pažnju; da je bio samozaljubljen i užasan kada nije po njegovom.

Tako je, uostalom, i dobio lik Vina u Sedam veličanstvenih. Vin je revolveraš koji je jednog trenutka toliko dobar da niko sa njim ne može da se poredi, a već drugog momenta razmišlja o tome da više nikada neće uzeti pištolj u ruke. Ima unikatan talenat, ali se u pitanje dovodi njegova spremnost da živi život pravog revolveraša. Vin čuva u sebi - iako je neupitna faca - ponešto od autsajderskog mentaliteta. Poseban je, ali plah.

Zvuči poznato?