SEDAM VELIČANSTVENIH, šesta epizoda: Gospodar “iznošene” estetike

Vreme čitanja: 7min | sub. 17.10.26. | 11:32
Ovo je u nekoliko poteza postao tim Luke Dončića - po prvi put od dolaska u grad anđela. Možda je baš ovo sezona, sa Redikom iskusnijim za trenersku godinu i sa drugačijom strukturom Lejkersa, u kojoj će Dončić uspeti da do kraja kanališe svoje znanje, a svoje plahovitosti i hirovitosti zadrži na detaljima
Taj je podžanr besomučne rokačine jedan od omiljenih publici koja voli nekontrolisane izlive nasilja i strogo kontrolisanu dinamiku, u filmovima koji vrcaju od znoja, krvi, ponosa, ili kraće - testosterona. I malo ko bi se iz prve setio ko je ustvari zaslužan za njegovo utemeljenje. Kakve veze ima Kurosava sa filmovima u kojima se opaka ekipa, sve do jednog momenta potpuno nespojiva, okuplja da uradi nemoguću stvar, pa da svako odjaše u suton? Još preciznije, kakve njegova ljubav prema kaubojcima ima veze sa tim? I još važnije, kakve sa tim ima veze nova NBA sezona.
Bila je 1954. godina kada je legendarni reditelj izbacio “Sedam samuraja”. Tada još uvek nedovoljno poznati glumac Jul Briner bio je uveren da taj japanski “jidaigeki” (filmski žanr koji obrađuje period samuraja u feudalnom Japanu) može da se primeni i u tada mnogo popularnijem žanru - u vesternima. Šest godina kasnije, snimljen je film “Sedam veličanstvenih”, koji je smestio Kurosavinu priču u ambijent meksičke prerije i postao ugaoni kamen u razvoju ovog podžanra. Kada god na bioskopskom platnu vidite kako se okuplja neka sumanuta ekipa, a u procesu regruatacije raste uzbuđenje publike koja sve glasnije žrvnje kokice, kada naletite na TV-u na Ocean 11,12,13,14,15,16 ili na one Staloneove varijante hall of fame pucačina sa svim akcionim legendama u kadru, setite se sedam veličanstvenih.
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Bio je ponedeljak kada smo započeli serijal najavnih tekstova za novu NBA sezonu, pričom o sedmorici veličanstvenih. Epizodu po epizodu.
Sličnosti filmskih likova koji uz muziku Elmera Brenstajna briljiraju u revolveraškim obračunima i košarkaških zvezda koje uz versove Lil Bejbija i Kodak Bleka zatrpavaju koševe - nisu slučajne. Ali nisu ni presudne.
Samo što je Jul Briner napravio brežuljak od zemlje, kako bi sa njega odglumio jedan krupan kadar i time nadomestio razliku u visini u odnosu na kolege iz kadra, Stiv Mekvin je šeretski prošao pored te gomilice i rasturio je nogom. Da je to bio prvi takav marifetluk - ni po jada. Glumačka zvezda u usponu prepoznala je kod glavnog lika čitavog projekta Sedam veličanstvenih (vidi prethodnu epizodu naše priče) nenadmašnu taštinu i potrebu da dominira u kadru. Zbog toga nije bilo kadra u kom nije izmišljao smicalilce, kako bi skrenuo pažnju sa Brinera.
Izabrani Jul Briner iz ovog našeg najavnog serijala - iako neprestano radi na održavanju svog imidža - nije toliko tašt. Ipak, tek kada je objavljeno da napušta Los Anđeles i seli se na istočnu obalu, u kišnu Filadelfiju, počeli su isplivavaju medijski izveštaji o tome da su i u sunčanoj kaliforniji Kralju dani postali sumorni.
Četvrtak, 04.00: (1,45) LA Lejkers (16,0) Golden Stejt (3,20)
Luka Dončić od šokantnog trejda iz Dalasa, gde je bio njegov dom, u tim Lejkersa, nije radio na tome da “otme” dizgine tima iz Lebronovih ruku. Nije ni morao. Svojom je aurom promenio dinamiku i način razmišljanja i kod saigrača i kod navijača, a Džejms je navikao da bude lice u koje svi u prostoriji gledaju. Tako je fluorescentnim markerom podvučena prva paralela između dva lika u ovom našem košarkaškom-vestern scenariju.
Ta aura Stiva Mekvina - čuj mene Luke Dončića - upravo je druga važna paralela.
O Mekvinu, seks simbolu svoje holivudske generacije, uvek se govorilo na dijametralno suprotne načine. Jedni su pričali kako nije mario kao izgleda, da ga imidž nije opterećivao, da je bio dovoljno samouveren da bi bavljenje takvim tricama i kučinama uništilo njegov ugled. Drugi su insistirali na tome da je za jednu scenu u filmu „The Thomas Crown Affair“ više od 20 puta vraćao pantalone krojaču; da je voleo pažnju; da je bio samozaljubljen i užasan kada nije po njegovom.
Tako je, uostalom, i dobio lik Vina u Sedam veličanstvenih. Vin je revolveraš koji je jednog trenutka toliko dobar da niko sa njim ne može da se poredi, a već drugog momenta razmišlja o tome da više nikada neće uzeti pištolj u ruke. Ima unikatan talenat, ali se u pitanje dovodi njegova spremnost da živi život pravog revolveraša. Vin čuva u sebi - iako je neupitna faca - ponešto od autsajderskog mentaliteta. Poseban je, ali plah.
Zvuči poznato?
Luka Dončić je - ne zamerite na ličnom mišljenju - kada mu je veče, najbolji košarkaš na planeti. I tokom te utakmice, kada uđe u zonu, verovatno najbolji evropski košarkaš ikada. Samo što je to stanje vrlo nestabilno. Dogodiće se da na tom nivou igra jedan čitav plej-of i uvešće svoj tim u finale NBA lige. Dogodiće se da tako odigra nekoliko plej-of serija, poliven napalmom, smejući se šibici u svojoj ruci. Dogodiće se da u tom ritmu predribla 10 ili 20 utakmica regularne sezone u kontinuitetu. Da ne govorimo o letima, kada uzme dva sela slovenačke prerije u reprezentaciju i ode po medalju sam sa sobom. Ali uvek se dogodi i ta jedna noć.
Noć kada se dovodi u pitanje njegova plahost, spremnost da živi život pravog revolveraša, noć kada izgleda da će šutnuti loptu nogom kroz krov dvorane i da se više nikada neće vratiti.
Osnovni problem svih njegovih rivala bio je što se uvek vraćao. I posle povreda. I posle utakmica u kojima kroz razgovor sa sudijama sam sebe zapriča. I posle serija i nokaut duela u kojima je bio pokraden. I posle retkih dvoboja u kojima su ga nadigrali.
Uvek se vraćao. I upravo to je od njega učinilo igrača kakav je danas. Biser. Dar nebesa. Školovani mangup. Ulični košarkaški intelektualac. Koji se dovoljno puta poražen vratio. To je u njegovoj igri i njegovoj ličnosti stvorilo naročitu žilavost, o kakvoj su kolege govorilo i kod Stiva Mekvina.
Samo što u Dončićevom slučaju “Wanted: Dead or Alive” nije kao kod Mekvina bila samo serija, na kojoj je radio dok se nadgornjavao u svakoj sceni sa Julom Brinerom. “Dead or Alive” bila je sapunica koje je promenila Dončićev život čitavog proleća iza nas. Porodični problemi u vezi sa razvodom koji se dogodio, poremetili su Lukin život do te mere da je prvi put u karijeri odbio da igra za reprezentaciju Slovenije, kako bi proveo dragoceno vreme sa ćerkama. Do te mere da su počeli da kruže natpisi pred početak nove sezone, kako razmišlja da “ne igra još dugo”, ako će ga to dugoročno odvajati od dece.
I tako je najednom priča o nestašnom dečaku enormnog talenta, koji je brbljiv, ali igra prelepo, priča obeležena rečenicom da je “vreme pred njim”, zapala u tesnac. Odjednom, za Luku Dončića, 27-godišnjeg košarkaša, nema više ni toliko vremena ni toliko manevarskog prostora. Što, apsurdno, dolazi baš u trenutku kada je ostavljen sam na sceni, bez ikakve potrebe da izmišlja marifetluke i igra se sa taštinom Lebrona Brinera.
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Lejkersi su osim Džejmsa, ostali i bez Markusa Smarta i Ruija Hačimure, igrača koje je Redik prošle sezone jako lepo koristio i umeo s njima da napravi adaptacije vredne osvajanja plej-of serije. Ovo je u nekoliko poteza postao tim Luke Dončića - po prvi put od dolaska u grad anđela. Prvi put još od finala sa Seltiksima, Luka će u timu imati rim runnera u dresu gosn Keslera, koga je priželjkivalo pola lige. Na pozicijama krila imaće Mamukelašvilija i Džejka LaRaviju, pa kažite, ako imate obraza, da ovaj tim već po najgrubljim skicama ne izgleda dončićevski.
Kada su prošle godine dokazivanja Stiv Mekvin je uspevao da svoj talenat kanališe u vrhunske uloge, čuvajući auru nadrndanog, plahovitog i ponekad hirovitog klinca, u neobičnim kostimima, neobičnim bekstejdž zahtevima i neobičnim životnim izborima. Tako u “Velikom bekstvu” nosi pantalone iz šezdesetih, iako je radnja smeštena na početak četrdesetih, a ispod pilotske uniforme nosi duksericu, sa tri četvrt rukavima. “Kao neki hipik”, pisale su nove. “Svojeglavi Mekvin. gospodar iznošene estetike.”
Možda je baš ovo sezona, sa Redikom iskusnijim za trenersku godinu i sa drugačijom strukturom Lejkersa, u kojoj će Dončić uspeti da do kraja kanališe svoje znanje, a svoje plahovitosti i hirovitosti zadrži na detaljima poput tenka kojim dolazi na utakmice, ili Tanje Savić u bekstejdžu Kripto kom arene.
Kad loptu spusti u dribbling i kada se pred njegovim očima otvori teren, on je svakako gospodar “iznošene” estetike i poslednji živi vremeplov stare evropske košarke.
NBA LIGA - POČETAK
Utorak:
21.00: (1,90) Detroit (15,0) Boston (2,10)
Sreda:
01.00: (1,45) Njujork (16,0) Filadelfija (3,20)
03.30: (1,70) San Antonio (15,0) Oklahoma (2,40)
Četvrtak:
01.00: (1,45) Vašington (16,0) Milvoki (3,20)
01.00: (1,70) Orlando (15,0) Atlanta (2,40)
01.30: (1,25) Toronto (17,0) Čikago (4,70)
01.30: (1,90) Majami (15,0) Minesota (2,10)
01.30: (2,40) Bruklin (15,0) Šarlot (1,70)
02.00: (2,60) Nju Orleans (16,0) Indijana (1,60)
02.00: (2,40) Memfis (15,0) Juta (1,70)
02.30: (1,25) Hjuston (17,0) Dalas (4,70)
04.00: (1,45) LA Lejkers (16,0) Golden Stejt (3,20)
04.00: (1,65) Portland (16,0) Finiks (2,50)
04.30: (1,60) LA Klipers (16,0) Sakramento (2,65)
*** Kvote su podložne promenama